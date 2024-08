Giải thưởng hấp dẫn và đáng chờ đợi nhất ở Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes “Nâng bước em đến trường” lần thứ I chính là giải hole in one.

Sân golf Thanh Lanh ở Vĩnh Phúc.

Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes “Nâng bước em đến trường” lần thứ I do Tạp chí điện tử VietTimes - Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức vào ngày 25/8, tại sân golf Thanh Lanh, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn khi các golfer sẽ phô diễn hết tài năng của mình để tạo ra những cú đánh chính xác, qua đó trở thành người chiến thắng, chinh phục các giải đặc biệt từ Ban tổ chức.

Tại giải lần này, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật, gồm: Best Gross; Best Net; nhất, nhì mỗi bảng (A, B, C); Giải gần cờ nhất; Giải phát bóng xa nhất; Giải gần đường kẻ nhất.

Giải thưởng hấp dẫn và đáng chờ đợi nhất ở Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes “Nâng bước em đến trường” lần thứ I chính là giải thưởng hole in one (viết tắt là HIO).

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, sẽ có 2 giải thưởng hole in one. Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 4 sẽ nhận được giải thưởng là ô tô Santa Fe 2.2 trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 14 sẽ nhận được một chiếc ô tô Padisade Prestige 6 chỗ trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Golfer thực hiện thành công cú đánh hole in one sẽ nhận được chiếc ô tô giá trị.

Theo đại diện Ban tổ chức, giải hole in one chỉ dành cho người đầu tiên thắng giải, không phải golfer chuyên nghiệp và theo quy định của Bảo hiểm HIO, một golfer có thể thắng giải hole in one ở nhiều hố.

Hole in one golf là thuật ngữ chỉ thành tích “đáng ngưỡng mộ” trong golf. Người chơi đánh bóng từ vị trí xuất phát (tee) vào lỗ trên green chỉ với một phát bóng duy nhất. Đây là cú đánh rất khó, có tỉ lệ thành công thấp, để thực hiện được cần kỹ thuật, kinh nghiệm và may mắn của golfer. Vì vậy, cú đánh này được nhiều golfer gọi là cú đánh "thần thánh".