Lãnh đạo 11 Cục, Vụ, đơn vị sau hợp nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ là ai?

Chiều 6/3, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố quyết định bổ nhiệm các vị trí cấp Trưởng và Phó tại các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc sau hợp nhất. Trong 25 đầu mối của Bộ KH&CN mới, có 11 đơn vị được hình thành sau quá trình hợp nhất. Cụ thể:

-Cục Đổi mới Sáng tạo, do ông Nguyễn Mai Dương làm Cục trưởng; được thành lập trên cơ sở hợp nhất Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Vụ Ứng dụng công nghệ và Tiến bộ kỹ thuật.

-Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, do ông Nguyễn Tuấn Khải làm Cục trưởng; hình thành trên cơ sở hợp nhất Vụ Năng lượng nguyên tử và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

-Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, do ông Đàm Bạch Dương làm Vụ trưởng; được hợp nhất từ Vụ Công nghệ cao và Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật.

-Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, do ông Vũ Văn Tích làm Giám đốc; được hình thành trên cơ sở hợp nhất 5 viện, trường, tạp chí, gồm: Viện Chiến lược TT&TT; Trường đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Tạp chí TT&TT của Bộ TT&TT và Tạp chí KH&CN Việt Nam; Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Bộ KH&CN.

Học viện do Thủ tướng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Do vậy, các đơn vị được hợp nhất vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi Thủ tướng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ.

Bộ Khoa học và Công nghệ mới cũng thực hiện hợp nhất 6 đơn vị tham mưu tổng hợp của 2 Bộ cũ, bao gồm: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Pháp chế; Văn phòng Bộ; Hợp tác quốc tế, Thanh tra.

Trong đó: bà Lê Hương Giang làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp đảm nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp chế; bà Hoàng Thị Phương Lựu làm Chánh Văn phòng Bộ; ông Triệu Minh Long - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; bà Nguyễn Như Quỳnh, Chánh Thanh tra Bộ.

-Trung tâm Thông tin của Bộ TT&TT với Trung tâm Công nghệ Thông tin của Bộ KH&CN, được hợp nhất thành: Trung tâm Công nghệ thông tin, do ông Đỗ Công Anh làm Giám đốc.

Sau hợp nhất, Bộ KH&CN có Bộ trưởng là ông Nguyễn Mạnh Hùng và 5 Thứ trưởng là các ông Phạm Đức Long, Bùi Thế Duy, Hoàng Minh, Lê Xuân Định và Bùi Hoàng Phương (từ trái sang).

-Ngoài ra, có 2 đơn vị kết thúc hoạt động là: Vụ KH&CN và Cục An toàn thông tin của Bộ TT&TT.

-Các đơn vị chuyển sang Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, gồm: Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành.

-Báo VietNamNet hiện đang thực hiện thủ tục báo cáo Chính phủ xem xét, phê duyệt chuyển sang Bộ Dân tộc và Tôn giáo.