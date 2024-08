Dàn cúp vàng Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes chờ golfer chinh phục

Ngoài ra, Giải thưởng hấp dẫn và đáng chờ đợi nhất ở Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes “Nâng bước em đến trường” lần thứ I chính là giải thưởng hole in one (viết tắt là HIO).

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, sẽ có 2 giải thưởng hole in one. Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 4 sẽ nhận được giải thưởng là ô tô Santa Fe 2.2 trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 14 sẽ nhận được một chiếc ô tô Padisade Prestige 6 chỗ trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Hãng Volvo tài trợ 2 giải thưởng Hole-in-One với phần thưởng là một ô tô Volvo XC60 ở hố H3 và một ô tô Volvo S90 ở hố H15 cho VĐV đoạt giải, trị giá mỗi xe khoảng 2,32 tỷ đồng. Ngoài ra, giải HIO còn có thêm 2 đồng hồ đeo tay tổng trị giá hơn 370 triệu đồng.