Nhiều học sinh lựa chọn Evo Lite Neo là mẫu xe “number one”

VinFast Evo Lite Neo được đánh giá là lựa chọn số một cho người dùng tìm kiếm một chiếc xe máy điện vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu suất và sự tiện dụng.

Phong cách thiết kế “không lỗi mốt”

“Thiết kế của Evo Lite Neo càng nhìn càng đẹp và sẽ rất lâu mới lỗi mốt”, anh Mạnh Khánh, quản lý tại một cửa hàng kinh doanh xe máy điện ở Hà Nội chia sẻ về lý do lượng khách hàng quan tâm tới dòng xe máy điện học sinh của VinFast tăng mạnh trong năm học mới.

Evo Lite Neo là mẫu xe được nhiều học sinh yêu thích

Điểm nhấn đầu tiên khi nhắc đến VinFast Evo Lite Neo chính là phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ những dòng scooter cổ điển của châu Âu. Evo Lite Neo sở hữu kiểu dáng trung tính, kinh điển, không chạy theo trào lưu mà hướng tới sự hài hòa, phù hợp với mọi người dùng, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ.

Các đường nét vuốt cong, vừa vặn và chắc chắn, mang lại cảm giác đơn giản nhưng không hề lỗi mốt. Hệ thống đèn Full LED và đèn pha projector không chỉ tăng tính thẩm mỹ hiện đại mà còn đảm bảo tầm nhìn rõ ràng và an toàn khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

“Kiểu dáng Evo Lite Neo, em đã thích từ rất lâu rồi nên khi có mẫu xe này ra mắt cho học sinh, em đã xin bố mẹ mua ngay”, Hoài Phương, học sinh lớp 11 tại một trường học ở Hà Nội cho biết. Bố mẹ Phương sau khi tự đi trải nghiệm Evo Lite Neo cũng đã đồng ý ngay, bởi không chỉ đẹp, mẫu xe còn có trang bị, tính năng “xịn” vượt mong đợi của người dùng trong phân khúc học sinh.

Cụ thể, Evo Lite Neo được trang bị động cơ tích hợp trực tiếp trên bánh sau, giúp tối ưu kích thước, khối lượng và hiệu suất, cho công suất tối đa lên tới 1.600 W – thông số tốt hơn so với mặt bằng chung phân khúc xe học sinh.

Với hai chế độ lái Eco và Sport, người dùng linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu và điều kiện địa hình, từ chế độ tiết kiệm năng lượng cho đường bằng phẳng đến chế độ mạnh mẽ hơn khi cần vượt dốc hoặc tăng tốc. Xe cũng được trang bị lốp không săm, tăng khả năng bám đường tốt và hỗ trợ phương tiện khi đi qua những mặt đường trơn trượt, gồ ghề.

“Trải nghiệm Evo Lite Neo, em thấy nhẹ, dễ điều khiển. Trước đây em sử dụng xe xăng 50cc cũ của anh trai, xe nặng và hay bị lỗi vặt, nên chuyển sang xe điện thấy thích hơn hẳn”, Phương nhận xét.

Đổi từ xe xăng sang xe điện, Phương cho biết không mất nhiều thời gian để làm quen. Evo Lite Neo có thể đi được 78 km cho một lần sạc đầy nên vừa đủ cho học sinh này đi học, đi chơi trong một tuần. Trong thực tế sử dụng, nhiều người ghi nhận xe có thể di chuyển lên đến 80 km mỗi lần sạc.

Lựa chọn “number one” trong phân khúc xe học sinh

Được nhiều người dùng đánh giá cao về thiết kế, vận hành, nhưng Evo Lite Neo lại có mức giá rất “nghịch lý”, chỉ 14,4 triệu đồng, đã bao gồm ắc-quy, sạc. Mẫu xe này bởi vậy được cho là lựa chọn “number one” dành cho nhóm khách hàng học sinh, sinh viên quan tâm nhiều tới khả năng tiết kiệm chi phí.

“Evo Lite Neo là mẫu xe ngon-bổ-rẻ. So thẳng với cả xe xăng cùng phân khúc, thậm chí giá cao hơn, thì xe VinFast tốt hơn nhiều. Người tiêu dùng được lợi khi mua xe VinFast ở thời điểm hiện tại, bởi những giá trị mà xe mang lại vượt xa số tiền bỏ ra”, chị Ánh Xuân, sinh viên năm nhất tại TP.HCM, nhận định sau khi chốt mua Evo Lite Neo để đi học trên thành phố.

Chị cũng cho biết, mua xe thời điểm này, chị được VinFast hỗ trợ ngay 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ. Thêm chi phí đăng ký, chị chỉ chi ra khoảng 14 triệu đồng để lăn bánh xe ở TP.HCM, thấp hơn cả giá niêm yết. Đi cùng đó là chính sách sạc pin miễn phí tới hết tháng 5/2027 dành cho chủ xe máy điện VinFast như chị.

Theo chị Xuân, ngoài chi phí nhiên liệu tiết kiệm, xe máy điện như Evo Lite Neo có cấu tạo đơn giản hơn xe xăng nên chị còn bớt được kha khá chi phí thay dầu, nhớt, bảo dưỡng xe định kỳ… Lợi thế này mang lại sự an tâm tuyệt đối về chi phí vận hành trong suốt quá trình sử dụng.

Có mức giá phải chăng nhưng được đầu tư kỹ lưỡng về thiết kế, hiệu suất và tiện ích nhưng chi phí tối ưu, Evo Lite Neo đang là lựa chọn nổi bật và đáng mua nhất hiện nay trong phân khúc học sinh.