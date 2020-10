Người Việt mê smartphone giá rẻ, thích dùng hệ điều hành Android

Đó là thông tin được đưa ra tại báo cáo “Điện thoại và ứng dụng di động Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020” mà Appota vừa công bố. Báo cáo này chỉ ra Việt Nam đứng thứ 15 trên thế giới về tỷ lệ người sử dụng smartphone với khoảng 45% dân số trên cả nước.

Thị trường smartphone Việt Nam có sự tham gia của rất nhiều thương hiệu cùng nhiều mức giá từ thấp đến cao khiến cho khả năng tiếp cận với smartphone ngày càng gia tăng kể cả đối với nhóm khách hàng thu nhập thấp hay ở vùng nông thôn.

Smartphone giá trung bình chiếm phần lớn

Với mức thu nhập bình quân tại Việt Nam chưa cao, đa phần là tầng lớp thu nhập trung bình và thấp nên các sản phẩm smartphone có mức giá “vừa phải” sẽ dễ dàng chiếm được thị trường. Cũng theo báo cáo, phân khúc giá rẻ và tầm trung từ 3-10 triệu đồng là phân khúc có số lượng thiết bị được bán ra cao nhất, Samsung và Oppo là hai thương hiệu lần lượt chiếm phần lớn thị phần điện thoại chính hãng.

Phân khúc cao cấp giá 10 - 20 triệu đồng là phân khúc được chiếm lĩnh bởi Samsung và Apple nhưng doanh số chính hãng chỉ chiếm 5% thị trường. Tổng lượng smartphone các dòng iPhone xách tay cũng chỉ đạt dưới 10% số thiết bị sử dụng.

Smartphone ở mức giá dưới 5 triệu đồng đang chiếm gần tới 70% thị phần thị trường smartphone tại Việt Nam. Có thể thấy, giá cả chính là yếu tố quyết định đến lựa chọn mua hàng của người tiêu dùng và là điểm cần lưu ý đối với các thương hiệu điện thoại muốn thâu tóm thị trường trong nước.

Hệ điều hành Android chiếm ưu thế hơn iOS với hơn 60% thị phần

Android là hệ điều hành có mã nguồn mở dựa trên nền tảng Linux do chính Google phát hành. Do có mã nguồn mở cùng giấy phép của Google không có quá nhiều ràng buộc đã cho phép các nhà phát triển, lập trình viên điều chỉnh và phân phối Android một cách tự do nhất.

Theo số liệu năm 2020, Android vẫn giữ vững vị trí hệ điều hành lớn nhất thế giới với 74,4%. Còn tại thị trường di động Việt Nam, báo cáo của Appota chỉ ra rằng Android đang chiếm ưu thế hơn với hơn 60% thị phần.

Đứng thứ hai là hệ điều hành IOS với 38,4% ở mảng thị trường di động. Do IOS là hệ điều hành được phát triển bởi Apple và phân phối độc quyền cho phần cứng của Apple, IOS cũng không hỗ trợ các ứng dụng từ các nhà phát triển thứ 3 nên việc thị trường bị giới hạn cũng là điều dễ hiểu.

Cũng theo báo cáo, nếu xét theo thị phần doanh số smartphone chính hãng thì trong quý 1 năm 1/2020, thì SamSung đang chiếm thị phần lớn nhất với 31,1%, Oppo chiếm 22,4% đứng thứ 2, đứng thứ 3 là Vinsmart với 16,7%. Như vậy, có thể thấy các hãng điện thoại có nhiều dòng máy phân khúc trung bình vẫn chiếm ưu thế hơn so với các dòng điện thoại cao cấp như Apple ở kênh bán hàng chính hãng.

Còn thị phần smartphone theo thiết bị tính đến tháng 6/2020 thì Apple đang là thương hiệu được dùng nhiều nhất với 39%, bỏ xa Samsung và Oppo với tỷ lệ thị phần lần lượt là 28% và 11%. Có thể thấy sự khác nhau giữa các con số khi so sánh trên các tiêu chí khác nhau.