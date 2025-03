Người máy AI AgiBot biết làm việc nhà, cư dân mạng lo ngại người giúp việc bị thay thế

Ngày 10/3, Công ty robot Shanghai Zhiyuan AgiBot New Technology Co., Ltd. của Trung Quốc đã phát hành mô hình robot thân ngồi đa năng đầu tiên mang tên Zhiyuan Qiyuan Genie Operator-1 (GO-1), cho phép robot có khả năng học hỏi và thích ứng nhanh với các nhiệm vụ mới, giúp tăng tỷ lệ thành công của robot gia đình lên 32%. Một số cư dân mạng sau khi chứng kiến đã nói rằng robot gia đình "sẽ sớm vào các nhà" và "người giúp việc sẽ sớm thất nghiệp".

Robot lấy nước mời khách. Ảnh: SingTao.



Có thể học các động tác của con người

Theo các báo cáo từ Jimu News, Science and Technology Innovation Board Daily và tài khoản WeChat chính thức của Zhiyuan AgiBot, Robot GO-1 đã đạt được khả năng học theo video của con người để hoàn thành quá trình nhanh chóng khái quát hóa các mẫu nhỏ và đã được triển khai thành công trên nhiều thân robot AgiBot.

Mô hình robot thân ngồi đa năng GO-1 cỡ lớn đã thành công trong việc tăng tỷ lệ thành công của robot phục vụ gia đình lên 32%. Động thái này giúp hiện thực hóa robot gia đình, cho phép robot hoàn thành các công việc gia đình như rót nước mời và dọn dẹp dễ dàng như con người.

Robot xem video hướng dẫn để nướng bánh, pha cà-phê. Ảnh: SingTao.



Tài khoản WeChat chính thức của Công ty cũng đăng tải một video về quá trình GO-1 học hỏi từ con người, bao gồm việc hoàn thành một loạt nhiệm vụ như rót và mời nước, chuẩn bị bữa ăn và chào đón khách nước ngoài.

Mô hình lớn GO-1 là một robot đa năng thể ngồi được Zhiyuan phát triển thông qua nhiều thử nghiệm và phân tích dữ liệu, sử dụng công nghệ học sâu và trí tuệ nhân tạo.

Robot GO-1 có đôi tay khéo léo. Ảnh: SingTao.



Điều chỉnh động tác theo môi trường thực tế

GO-1 không chỉ có thể hiểu được lệnh của con người mà còn có thể hình thành thư viện hành động của riêng mình bằng cách học các video của con người. Nó không chỉ có thể xác định vị trí của các vật thể mà còn có thể linh hoạt điều chỉnh các hành động của mình theo những thay đổi của môi trường, cho phép robot bắt chước con người trong môi trường gia đình phức tạp và thực hiện linh hoạt các công việc gia đình khác nhau.

Sự cải thiện về khả năng này có nghĩa là robot giúp việc gia đình sẽ thông minh hơn và tích hợp tốt hơn vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Robot GO-1 thao tác nướng bánh mì. Ảnh: SingTao.



Các robot đa năng có thân mình của Zhiyuan Robotics hiện đã đi vào sản xuất hàng loạt và tính đến nay đã có 1.000 robot được đưa ra khỏi dây chuyền.

Sau khi xem video robot GO-1 pha cà phê và nướng bánh mì, nhiều cư dân mạng đã vô cùng kinh ngạc trước sự nhanh nhẹn của nó và tin rằng robot gia đình có thể sớm được sản xuất hàng loạt và đưa vào phục vụ trong các hộ gia đình.

Ông chủ từng là nhân viên Huawei tách ra khởi nghiệp

AgiBot là thương hiệu robot trực thuộc Shanghai Zhiyuan AgiBot New Technology Co., Ltd., có trụ sở chính tại thành phố Thượng Hải. Công ty tập trung vào đổi mới tích hợp AI + robot, nghiên cứu phát triển và sản xuất robot hình người nói chung và tạo ra các robot thông minh đẳng cấp thế giới.

Robot GO-1 pha cà phê. Ảnh: SingTao.



Vào tháng 12/2022, ông Bành Chí Huy từ chức tại Huawei và bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh riêng. Vào tháng 2/2023, ông thành lập thương hiệu robot AgiBot; tháng 3/2023, Zhiyuan AgiBot đã hoàn thành vòng gọi vốn thiên thần; tháng 4/2023 hoàn thành vòng gọi vốn A; sau đó hoàn thành tiếp các vòng A+ và A++. Ngày 18/8/2023, công ty chính thức ra mắt robot thông minh Expedition A1.

Tháng 1/2024, "Phòng thí nghiệm chung về robot của Đại học Bắc Kinh-AgiBot" chính thức được thành lập. Ngày 18/8/2024, Zhiyuan AgiBot đã cho ra mắt 5 loại robot hình người thương mại mới trong hai loạt "Expedition" và "Lingxi"; ngày 28/8, Công ty (Tập đoàn) TNHH Phát triển Kinh tế Lingang (Lâm Cảng) Thượng Hải và Zhiyuan AgiBot đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược.

Ngày 24/10, robot hình người AgiBot Lingxi X1 chính thức công bố mã nguồn mở; vào ngày 16/12/2024, Zhiyuan AgiBot đã phát hành một video thông báo về việc chính thức bắt đầu sản xuất hàng loạt robot đa năng.

Robot GO-1 mang đồ ăn theo yêu cầu của khách. Ảnh: SingTao.



Vào tháng 11/2023, Zhiyuan AgiBot được chọn là một trong "50 công ty sáng tạo nhất Trung Quốc năm 2023” của Forbes; vào tháng 12, công ty đã giành Giải thưởng trình diễn sáng tạo robot hình người năm 2023. Tháng 11/2024, Zhiyuan AgiBot được Forbes bình chọn là một trong "50 công ty sáng tạo nhất Trung Quốc năm 2024".

Ngày 6/1/2025, robot vạn năng có thân hình thứ 1.000 đã chính thức xuất xưởng. Trong số 1.000 sản phẩm này có 731 robot hình người đi bằng hai chân (Expedition A2/Lingxi X1) và 269 robot đa năng có bánh xe (Expedition A2-D/A2-W).

Ngày 25/2, Zhiyuan AgiBot đã công bố ra mắt nền tảng mô phỏng quy mô lớn do công ty tự phát triển mang tên AgiBot Digital World, cung cấp các giải pháp tạo dữ liệu mô phỏng, dữ liệu mô phỏng quy mô lớn được đào tạo trước và các tiêu chuẩn đánh giá mô hình cho hoạt động của robot, đồng thời mở ra dữ liệu mô phỏng khổng lồ.

Robot GO-1 dọn đồ ăn sau khi chế biến. Ảnh: SingTao.



Ngày 10/3, Zhiyuan AgiBot đã phát hành robot thân ngồi thông dụng đầu tiên Genie Operator-1 (GO-1). Khung kỹ thuật của nó tích hợp các mô hình lớn đa phương thức và các hệ thống chuyên gia hỗn hợp để đẩy nhanh hơn nữa quá trình triển khai công nghiệp.

Cùng ngày, Nhậm Quảng Huy, Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu Zhiyuan, giới thiệu rằng tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã sản xuất hàng loạt 1.000 robot. Ngày 11/3, Zhiyuan AgiBot đã ra mắt Lingxi X2, robot hình người hai chân tương tác thông minh mới nhất được trang bị công cụ tính toán cảm xúc.