Người dân tham gia góp ý về mẫu thẻ căn cước công dân “song ngữ” gắn chip

Dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước công dân hiện đang được Bộ Công an lấy ý kiến hoàn thiện trong thời gian 2 tháng kể từ ngày ký.

Dự thảo hiện tại quy định, kích thước thẻ căn cước công dân có chiều dài 85,6 mm, chiều rộng 53,98 mm, độ dày 0,76 mm với 4 góc cắt tròn. Phôi bảo an được gắn ở mặt trước để đảm bảo tính xác thực, tránh tình trạng làm giả. Ngoài ra, các thiết kế của thẻ Căn cước công dân phiên bản mới có nhiều điểm khác biệt so với bản hiện tại.

Cụ thể, mặt trước thẻ được in các thông tin cơ bản gồm Quốc huy (in màu) với đường kính 12mm, ảnh thẻ cỡ 2x3 (in màu), giá trị sử dụng của thẻ. Thiết kế bên phải theo hướng từ trên xuống gồm dòng Quốc hiệu (in hoa), Tiêu ngữ, dòng chữ “CĂN CƯỚC CÔNG DÂN”, biểu tượng của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cùng các thông tin cơ bản khác như số thẻ định danh, họ và tên, ngày sinh…như trên căn cước thông thường. Nền trước in chìm họa tiết bản đồ, trống đồng, các hoa văn trang trí truyền thống.

Mặt sau thẻ gồm có đặc điểm nhân dạng, ngày cấp thẻ, chữ ký và họ và tên của người có thẩm quyền cấp thẻ, dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân được bố trí bên trái. Bên phải gồm 2 ô in vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải của người được cấp thẻ Căn cước công dân. Nền mặt sau in các hoa văn kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan xen.

Để tối ưu hóa vai trò của Căn cước công dân khi sử dụng tại nước ngoài, mẫu thẻ mới có song ngữ Việt – Anh, đồng thời bổ sung mã ICAO (mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế) và QR code. Hiện tại, cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể tham gia đóng góp ý kiến về mẫu Căn cước công dân tại ĐÂY.