Loạt ngân hàng "0 đồng" bắt đầu có lãi

Hoàng Anh
Sau hơn 1 năm được chuyển giao bắt buộc về các ngân hàng lớn, bức tranh tài chính của nhóm ngân hàng từng bị mua lại với giá 0 đồng đều ghi nhận kết quả tích cực.

#Ngân hàng 0 đồng #GPBank #Vikki Bank #MBV #VCBNeo

