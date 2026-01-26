Loạt ngân hàng "0 đồng" bắt đầu có lãi
Sau hơn 1 năm được chuyển giao bắt buộc về các ngân hàng lớn, bức tranh tài chính của nhóm ngân hàng từng bị mua lại với giá 0 đồng đều ghi nhận kết quả tích cực.
TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng mức tăng trưởng tín dụng 15% không đáng lo. Năm nay giá có thể chững những về dài hạn, bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn.
Á hậu Phương Nhi nắm 1% vốn tại Vin New Horizon - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp thuộc Tập đoàn Vingroup.
Tối 23/1, người dân đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chiêm ngưỡng màn pháo hoa mãn nhãn chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Bị lừa 300 triệu đồng khi mua hai cây vàng qua 'Facebook tích xanh'
Platinum Victory, công ty con của Jardine Cycle & Carriage đăng ký bán toàn bộ gần 126 triệu cổ phiếu VNM, đồng nghĩa với việc "chia tay" Vinamilk sau hơn 8 năm gắn bó.
WinCommerce, thành viên của Tập đoàn Masan và là đơn vị vận hành hệ thống siêu thị WinMart vừa công bố kết quả kinh doanh.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi đà nẵng vừa nội soi, lấy dị vật trong phế quản của bệnh nhi 7 tuổi nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở sau khi vô tình để đầu ngòi bút rơi vào đường thở.
Tối 21/1, TP Hà Nội tổ chức tổng duyệt bắn pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV thành công.
Bệnh viện Trung ương Huế vừa làm nên kỳ tích ngành y khi vừa phẫu thuật cắt hai thận đa nang gần 10 kg và ghép thận trong một ca mổ.
Để kích cầu trước Tết Nguyên đán, nhiều mẫu xe gia đình được giảm giá sâu, bao gồm ưu đãi từ hãng và hỗ trợ của đại lý.
Trung vệ Lý Đức đã lên tiếng xin lỗi khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á.
Tại phút thi đấu thứ 30 với U23 Trung Quốc, va chạm sau một pha cản phá, Nguyễn Hiểu Minh đã tỏ ra rất đau. Ngay sau đó, Nguyễn Hiểu Minh đã phải rời sân bằng cáng và không thể tiếp tục thi đấu.
Ông Nguyễn Xuân Thái, con trai ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thuỵ) được đề cử vào Hội đồng quản trị Chứng khoán LPBank.
Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Xanh SM vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất triển khai các chương trình hợp tác chiến lược trong năm 2026 với Bamboo Airways.
Hình ảnh từ clip cho thấy, vào lúc 15h28 phút ngày 20/1, hai đối tượng bịt kín mặt, đội mũ bảo hiểm, đã xông vào phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá, Gia Lai. Tại đây, chúng dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên và cướp đi số tiền lớn.
Hanoi Metro, công ty vận hành 2 tuyến metro Hà Nội báo lãi hơn 22 tỷ đồng trong năm 2025, đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp công ty báo lãi.
U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút thi đấu kịch tính, qua đó giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026. Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc là những người ghi bàn cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik.
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Tân Hợp (phường Trường Vinh, Nghệ An) ngày 16/1 khiến lửa bùng phát dữ dội từ căn hộ tầng 2, lan nhanh lên tầng trên. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong căn hộ, không gây thiệt hại về người.
Chiếc Mercedes-Benz E 300 (W212, sản xuất 2009) mang biển số 80A-7879 – một chiếc xe công vụ từng thuộc tài sản công của TP Đà Nẵng – đang tiếp tục được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm chỉ còn 282 triệu đồng.
Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, chuyên gia CBRE Việt Nam, thay vì chỉ nhìn giá như giai đoạn 2018-2019, nhà đầu tư nay chọn bất động sản với tầm nhìn 2-3 năm, chú trọng công năng, vận hành, tiện ích và khả năng sử dụng thực.