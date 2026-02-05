close Đăng nhập

Robot gây sốt với ngoại hình hot girl, bộc lộ cảm xúc như thật

Thanh Hiếu
Thanh Hiếu

Moya, robot hình người do công ty DroidUp phát triển, thu hút sự chú ý nhờ dáng đi và biểu cảm tự nhiên, luôn duy trì thân nhiệt 32-36 độ C.

Từ khóa:

#Robot Moya

Đừng bỏ lỡ

Short Video

Vốn hóa F88 chạm mốc 1 tỷ USD

Vốn hóa F88 chạm mốc 1 tỷ USD

Đà tăng mạnh của cổ phiếu không chỉ giúp F88 trở thành “kỳ lân” mới tại Việt Nam mà còn khiến giá trị tài sản của các cổ đông lớn tăng vọt.