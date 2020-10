Người dân Nghệ An nổi lửa, gói bánh chưng xuyên đêm để cứu trợ vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình

Những tấm lòng thiện nguyện

Để ủng hộ người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình bị ảnh hưởng do lũ lụt, anh Lê Cảnh Thắng (Thanh Chương) chia sẻ: "Tình hình lũ lụt khiến tôi không thể cầm nổi nước mắt. Theo dõi tin tức hằng ngày tôi thấy nhà hảo tâm, mạnh thường quân không ngại khổ mà đích thân lao vào cơn lũ để cứu trợ bà con trong biển nước, cứu trợ người dân đang mắc kẹt bằng những hộp mì tôm, sữa, các đồ dự trữ khác,… Tôi suy nghĩ về những chiếc bánh tiện dùng, ăn lại no được lâu hơn. Vì thế tôi đã kêu gọi mọi người cùng nhau làm và nấu những chiếc bánh gửi đến vùng lũ".

Ngày 18/10 anh đã kêu gọi người dân góp nguyên liệu để làm bánh để ủng hộ những người dân đang sống dầm mình trong lũ. Chỉ sau 1 ngày phát động, anh Thắng và một số bà con trong làng đã cùng nhau chung tay, nổi lửa gói 1.000 chiếc bánh gửi xe kịp thời hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở đó, ngay ngày hôm nay cả làng lại tiếp tục chung tay đặt ra mục tiêu gói thêm bánh chưng để có thể gửi vào ứng cứu đồng bào lũ lụt.

Trong điều kiện lũ lụt như hiện nay, thấy được sự khó khăn mà các hộ dân vùng lũ đang phải gánh chịu, bà con từ Vinh đến các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Thanh Chương, Quỳ Hợp,… thay phiên nhau thức trắng đêm gói, nấu bánh chưng. Ai nấy đều nổ lực hết mình mong góp một phần nhỏ sức lực giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn lúc này.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, chị Hồ Thị Hiên - Chi hội trưởng Hội Phụ nữ huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã kêu gọi gói hơn 700 chiếc bánh chưng, 20 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm bộ quần áo gửi cho người dân Quảng Bình.

Cũng trong lúc này đây ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳ Hợp,… bà con cũng tất bật vào bếp gói bánh trong đêm.

Dân mạng xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp

Các diễn đàn, hội nhóm đồng loạt chia sẻ về những hành động cao đẹp của người dân xứ Nghệ và thông tin này nhanh chóng thu hút được lượng tương tác từ cộng động mạng. Ai nấy đều tỏ ra xúc động trước những hành động nhân văn, đầy ắp tình người dành cho người dân vùng gặp khó khăn. Từ già trẻ, gái trai ai nấy đều nỗ lực hết mình, bắc bếp, nổi lửa mong góp một phần sức lực nấu bánh trắng đêm để gửi vào cho bà con kịp chống đói.

Không khí rộn ràng, tất bật khắp các con ngõ, người thay phiên nhau thức trắng bên nồi bánh chưng khiến cho ai nấy đều cảm nhận được sự ấm áp của tình người.

Thật là ấm áp biết bao khi khó khăn này còn có sự chia sẻ, giúp đỡ, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp. Tinh thần “nhường cơm sẻ áo" đùm bọc lẫn nhau như tiếp thêm nguồn năng lượng quý người dân vũng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

"Đóng góp vì mục tiêu chung khi đất nước cần" không còn là khẩu hiệu mà đã biến thành hành động dễ nhận thấy trong xã hội những ngày qua. Những việc làm thiện nguyện, những tấm lòng của nhà hảo tâm của các tổ chức đoàn thể trong cả nước trong lúc miền Trung gặp khó khăn không thể kể hết. Chỉ biết rằng, những hành động đó đang ngày càng lan tỏa khắp mọi miền Tổ Quốc vì đồng bào ruột thịt.

Tiễn đưa 4 liệt sỹ của Nghệ An hy sinh khi cứu nạn ở Rào Trăng 3

Chiều ngày 19/10 , tại nghĩa trang liệt sỹ TP. Vinh, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Quân khu 4 đã nghiêm trang, trọng thể tổ chức lễ an táng cho 3 liệt sỹ hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Ràn Trăng 3 (Thừa Thiên Huế).

Trong số 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn ở Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), có 4 người con của Nghệ An. Trong đó, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979), xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc là Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978) - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 và Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984), thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4.