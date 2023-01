Ngân hàng Mỹ cho rằng CBDC là tương lai của tiền tệ và hệ thống thanh toán

Ngân hàng Mỹ (Bank of America) cho biết trong một báo cáo nghiên cứu rằng các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và tiền ổn định (stablecoin) là sự phát triển tất yếu của tiền tệ và hệ thống thanh toán.

“Các CBDC không thay đổi định nghĩa về tiền, nhưng có thể sẽ thay đổi cách thức và thời điểm giá trị được chuyển giao trong 15 năm tới,” các nhà phân tích do Alkesh Shah đứng đầu đã viết, đồng thời cho biết thêm rằng các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương có “tiềm năng cách mạng hóa hệ thống tài chính toàn cầu và có thể là tiến bộ công nghệ quan trọng nhất trong lịch sử tiền tệ”.

Stablecoin là một loại tiền điện tử có giá trị được gắn với một tài sản khác, chẳng hạn như đồng USD hoặc vàng. Tuy nhiên, stablecoin là sản phẩm do các công ty tiền mã hóa phát hành và không nằm dưới sự quản lý của cơ quan tiền tệ quốc gia nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người nắm giữ. Do đó, CBDC là lựa chọn an toàn hơn và đang được nhiều quốc gia nghiên cứu hoặc bước đầu thí điểm.

Một hệ thống CBDC có thể dựa trên nhiều công nghệ, nhưng blockchain đang được xem là công nghệ tiềm năng nhất để quản lý CBDC vì giúp tăng tốc độ, hiệu quả và giảm chi phí. Theo nhóm chuyên gia, các ngân hàng trung ương ở những nước phát triển có thể tập trung vào hiệu quả thanh toán của CBDC, còn ngân hàng ở các nước đang phát triển nếu muốn phát hành CBDC thì nên tập trung vào tài chính toàn diện (financial inclusion).

Tuy nhiên, CBDC không phải là không có rủi ro. Họ có thể thúc đẩy cạnh tranh với tiền gửi ngân hàng và có thể dẫn đến mất chủ quyền tiền tệ và bất bình đẳng giữa các quốc gia trên toàn cầu, ghi chú cho biết.

Tại Hoa Kỳ, việc phát hành CBDC có thể sẽ không xảy ra ở một số bang, nhưng Bank of America cho biết họ mong rằng các ngân hàng trung ương và chính phủ sẽ sớm thúc đẩy đổi mới tài sản số trong khu vực tư nhân. Bank of America cho rằng CBDC là tương lai của tiền tệ và thanh toán.