Microsoft chuẩn bị sa thải 11.000 nhân viên

Microsoft có kế hoạch cắt giảm việc làm ở một số bộ phận kỹ thuật, theo nguồn tin từ Bloomberg. Như vậy, gã khổng lồ xứ Redmond sẽ là ông lớn trong ngành công nghệ tiếp theo thu hẹp quy mô để chuẩn bị cho sự sụt giảm nhu cầu kéo dài.

Con số chính xác cho đợt cắt giảm lần này vẫn chưa được xác định, nhưng theo Bloomberg, mức cắt giảm sẽ lớn hơn đáng kể so với các đợt cắt giảm khác tại Microsoft trong năm qua. Những đợt cắt giảm trước đó thường có quy mô chưa đến chưa đến 1% lực lượng lao động trong số hơn 200.000 nhân viên của gã khổng lồ phần mềm.

Trang Sky News cho rằng lần sa thải này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 5% nhân viên, tương đương 11.000 người.

Microsoft gần đây nhất đã cắt giảm lực lượng lao động của mình vào tháng 10 và tháng 7, đồng thời loại bỏ các vị trí còn trống và tạm dừng tuyển dụng ở nhiều nhóm khác nhau. Trong khi các công ty công nghệ khác như Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. và Salesforce Inc. đã thông báo cắt giảm hàng nghìn nhân viên trong vài tháng qua, thì Microsoft có trụ sở tại Redmond, Washington cho đến nay vẫn đang thực hiện các cắt giảm chi tiêu nhỏ để đối phó với bối cảnh triển vọng kinh tế và khả năng suy giảm nhu cầu về phần mềm và dịch vụ trong thời gian dài.

Nếu nguồn tin chính xác, đợt sa thải lớn này sẽ diễn ra ngay trước ngày 24/1, thời điểm Satya Nadella, Chủ tịch kiêm CEO của Microsoft thông báo kết quả kinh doanh quý và trao đổi với các nhà đầu tư về hiệu quả hoạt động của tập đoàn.

Các nhà phân tích dự đoán doanh thu quý vừa qua của Microsoft sẽ tăng 2%, mức thấp nhất kể từ năm tài chính 2017. Kể từ đó, mảng kinh doanh điện toán đám mây của Microsoft đã thúc đẩy tăng trưởng trở lại, nhưng ngay cả hoạt động kinh doanh này cũng đã bắt đầu giảm tốc trong năm qua.

Từ tháng 10/2022, Microsoft đã cảnh báo về việc hoạt động kinh doanh điện toán đám mây có dấu hiệu chững lại. "Trong một thế giới đang phải đối mặt với những trở lực ngày càng lớn, công nghệ kỹ thuật số là tác nhân thuận lợi cuối cùng", ông Nadella cho biết vào thời điểm đó.

Trong những tuần gần đây, một loạt công ty công nghệ lớn thông báo thu hẹp quy mô nhân sự, trong đó Amazon tiết lộ kế hoạch cắt giảm 18.000 việc làm, tương đương khoảng 6% lực lượng lao động - mức cắt giảm lớn nhất của hãng.

Meta, công ty mẹ của Facebook, đã tuyên bố cắt giảm việc làm trên diện rộng vào mùa thu năm ngoái và mạng xã hội Twitter Inc. cũng đã cắt giảm khoảng một nửa lực lượng lao động của mình. Nhà sản xuất phần mềm đám mây doanh nghiệp Salesforce đã sa thải khoảng 10% công nhân vào đầu tháng này.

