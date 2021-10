Macbook liên tục tăng giá: Nguyên nhân do đâu?

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 khiến nhu cầu mua Macbook của người dùng tăng cao. Tuy nhiên, nguồn cung ở các đại lý bán lẻ lại không đủ để đáp ứng lượng người dùng lớn, khiến nhiều mặt hàng MacBook gặp tình trạng khan hiếm hàng, thậm chí ở nhiều nơi, mức giá đã được đẩy lên cao hơn đáng kể.

Trong đó, mẫu MacBook Air M1 được đại lý bán với giá 27,6 triệu đồng cho bản 256 GB, tăng 2,6 triệu đồng so với tháng trước. Mẫu MacBook Pro M1 cũng được điều chỉnh tăng giá từ 2-4 triệu đồng, tùy phiên bản bộ nhớ. Ngoài ra, một số mặt hàng điện tử cũng có xu hướng tăng nhẹ do chi phí sản xuất chip và linh kiện tăng cao và một phần do phí vận chuyển quá cao.

Tăng giá là thế nhưng MacBook vẫn khan hàng do nguồn cung cho thị trường Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn tháng 8, 9 bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều cửa hàng bán lẻ đã ghi nhận doanh số Macbook thậm chí còn tăng trưởng 1000% trong nhiều tháng liên tiếp.

Trên thực tế, trong khoảng nửa năm trở lại đây, thị trường laptop tại Việt Nam luôn ở trong tình trạng "cung không đủ cầu". Không chỉ riêng MacBook, giá bán sản phẩm của các thương hiệu như Dell, HP, Acer, Lenovo, Asus hay MSI cũng liên tục được các đại lý điều chỉnh theo mỗi lần nhập hàng.

Theo nhận định từ các chuyên gia, tình trạng khan hàng này đến từ hàng loạt nguyên nhân khác nhau. Tình trạng thiếu chip toàn cầu vẫn tiếp tục trầm trọng khiến nhà sản xuất không đủ linh kiện để sản xuất thiết bị. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng năng lượng cũng khiến các nhà máy thường xuyên mất điện, giảm năng suất và giá thành sản xuất tăng cao. Nhìn chung mọi việc chỉ có thể trở lại ổn định khi chuỗi cung ứng toàn cầu được kiểm soát và vận hành thông suốt trong thời gian tới.