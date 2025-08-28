Long Châu và Novo Nordisk đưa thuốc tiên tiến điều trị béo phì, tiểu đường về Việt Nam

Đây là cột mốc quan trọng, kết nối hệ thống sở hữu mạng lưới 2.222 nhà thuốc hàng đầu Việt Nam với tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới với bề dày hơn 100 năm hoạt động với mục tiêu đưa những thành tựu y học tiên tiến, giải pháp đột phá trong điều trị đái tháo đường, thừa cân béo phì cùng chương trình nâng cao nhận thức sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng. Bên cạnh cam kết vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hai đơn vị kỳ vọng góp phần đưa nền y tế nước nhà tiệm cận chuẩn mực chăm sóc sức khỏe quốc tế.

Hiện nay, các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư,…. là nguyên nhân gây ra gánh nặng bệnh tật lớn với hầu hết các quốc gia và khu vực. Đây là những bệnh có tỷ lệ mắc cao và là nguyên nhân chủ yếu gây tàn tật và tử vong ở người trưởng thành. Ở Việt Nam, bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh chóng với khoảng 4 triệu người mắc năm 2021 và khoảng 55% trong số đó đã có biến chứng nghiêm trọng như tim mạch, thận, mắt và thần kinh. Đồng thời, tỷ lệ thừa cân, béo phì ở người trưởng thành đã vượt ngưỡng 20% và tiếp tục tăng nhanh, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Tỷ lệ béo phì tăng nhanh có liên quan trực tiếp đến việc tăng gánh nặng và tử vong nhiều bệnh không lây nhiễm. Sự kết hợp giữa đột phá khoa học của Novo Nordisk và nền tảng công nghệ, mạng lưới 2.222 nhà thuốc cùng 18.000 dược sĩ giàu kinh nghiệm của Long Châu mở ra cách tiếp cận toàn diện hơn trong chăm sóc sức khỏe, hướng tới kết quả điều trị tối ưu và lâu dài cho người bệnh.

Long Châu và Novo Nordisk nâng tầm hợp tác chiến lược, tiên phong chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường và béo phì vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên hợp lực phát triển nền tảng sinh thái y tế bền vững, góp phần phòng ngừa,và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam. Đồng thời, Long Châu và Novo Nordisk, cùng đội ngũ y tế hàng đầu chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục và tư vấn chuyên sâu, thúc đẩy tuân thủ điều trị, tối ưu quản lý bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh đái tháo đường và thừa cân béo phì, từ đó góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và mang lại cuộc sống khỏe mạnh, chủ động cho người bệnh tại Việt Nam.

Đại diện Novo Nordisk Việt Nam chia sẻ trong buổi ký kết.

Ông Erik Wiebols, Tổng Giám đốc Novo Nordisk Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Long Châu – đối tác hàng đầu, đáng tin cậy trong việc chia sẻ tầm nhìn chung và cam kết mạnh mẽ trong sứ mệnh thúc đẩy sự thay đổi để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người Việt. Tôi tin rằng, sự hợp tác này sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận những đột phá sáng tạo từ Novo Nordisk cho người bệnh đái tháo đường và béo phì tại Việt Nam, cũng như tăng cường năng lực cho hệ thống y tế nhằm phục vụ bệnh nhân tốt hơn.”

Đại diện hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu tại sự kiện.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu, cho biết: “Long Châu không chỉ là nơi trao thuốc đến tay từng khách hàng, mà còn là nền tảng chăm sóc sức khỏe hiện đại, ứng dụng công nghệ nhằm gia tăng tính tuân thủ điều trị và hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình chăm sóc – yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả y tế cộng đồng. Hệ thống trải dài khắp cả nước không chỉ đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm, mà còn góp phần củng cố niềm tin, duy trì quá trình điều trị liên tục và từng bước thu hẹp khoảng cách y tế, để mọi người dân Việt Nam đều có cơ hội dễ dàng tiếp cận những công nghệ đột phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.”

“Dựa trên năng lực cốt lõi và trách nhiệm của mình, Long Châu sẵn sàng đồng hành, chia sẻ nguồn lực để cùng các đối tác toàn cầu mang các tiến bộ y học và giải pháp điều trị mới trên thế giới đến gần hơn với người dân Việt Nam, giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận liệu pháp hiện đại như tại các nước phát triển, đặc biệt trong các nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong cao, bệnh không lây nhiễm như là tiểu đường và béo phì..,” bà Quyên chia sẻ thêm.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đặt người dân là trung tâm trong chăm sóc sức khỏe và công tác y tế, Long Châu đã, đang và sẽ tiếp tục hợp lực cùng các đối tác chiến lược toàn cầu chung tay xây dựng nền tảng y tế, cập nhật tiến bộ y khoa đến gần hơn với người Việt.

Novo Nordisk là tập đoàn chăm sóc sức khỏe toàn cầu, được thành lập năm 1923 và có trụ sở chính tại Đan Mạch. Với sứ mệnh “Thay đổi để đẩy lùi các bệnh mạn tính nghiêm trọng”, Novo Nordisk đã tiên phong trong lĩnh vực điều trị đái tháo đường, mở rộng phạm vi sang các bệnh béo phì, hiếm gặp và nhiều bệnh mạn tính khác.

Tại Việt Nam, các sản phẩm của Novo Nordisk đã hiện diện từ năm 1992 bao gồm insulin người, insulin analogue và insulin thế hệ mới, cùng với các loại thuốc GLP-1 được chỉ định trong điều trị bệnh đái tháo đường và bệnh béo phì. Bên cạnh cam kết giúp bệnh nhân tại Việt Nam tiếp cận được các đột phá sáng tạo, Novo Nordisk cam kết hợp tác với các đối tác công và tư trên khắp Việt Nam, với mục đích chung là thúc đẩy sự thay đổi trong các lĩnh vực bệnh tật.