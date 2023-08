Lần đầu tiên Việt Nam có ứng viên vị trí Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO

VietTimes – Trong 5 ứng cử viên cho vị trí Giám đốc Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO nhiệm kỳ 2024 - 2029, có một đại diện của Việt Nam là PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương.

PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương hiện là Giám đốc các chương trình kiểm soát bệnh tật của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, sau khi được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bổ nhiệm từ 2019.

Bà cũng là người Việt đầu tiên được đảm nhận vị trí này tại tổ chức y tế lớn nhất thế giới - Giám đốc phụ trách lĩnh vực phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, trong đó có chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống lao, HIV/AIDS, sốt rét, các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, quản lý các bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần.

Với việc ứng cử vào vị trí Giám đốc Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương tiếp tục ghi dấu khi cũng là lần đầu tiên, Việt Nam có ứng viên vào vị trí quan trọng này của WHO.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư đề cử PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương tới Tổng Giám đốc WHO.

Trên Facebook cá nhân, mới đây, PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương chia sẻ: "Tôi vinh dự được Chính phủ Việt Nam đề cử ứng cử cho vị trí Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO. Xin hãy tham gia cùng tôi với sứ mệnh: "Cùng nhau xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn: không bỏ lại ai phía sau". Đây là một hành trình mà tôi bắt đầu với sự khiêm tốn và cam kết hợp tác đối tác mạnh mẽ, vì sức khỏe của mỗi người gọi Tây Thái Bình Dương là nhà".

WHO là tổ chức chuyên môn y tế lớn nhất của Liên Hiệp Quốc với 194 quốc gia thành viên. Khu vực Tây Thái Bình Dương là 1 trong 6 khu vực của WHO, gồm 37 quốc gia và vùng lãnh thổ với dân số hơn 1,9 tỉ người, trong đó, Việt Nam là một thành viên. Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO có trụ sở tại Manila, Philippines.

Theo quy định của WHO, các ứng cử viên sẽ trải qua cuộc tham vấn với các quốc gia thành viên và sau đó là cuộc bỏ phiếu kín trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 74 của Ủy ban khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO diễn ra từ 16 đến 20-10-2023 tại Manila, Philippines

PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương là chuyên gia về y tế công cộng và sức khỏe toàn cầu với hơn 30 năm công tác, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong ngành y tế như Trưởng SOM ASEAN về Phát triển y tế (SOMHD), Trưởng nhóm Công tác về Y tế của diễn đàn APEC, Thành viên dự khuyết Hội đồng Chấp hành WHO nhiệm kỳ 2016 - 2019.

PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương - người Việt đầu tiên ứng cử vào vị trí Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO

PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương đã có những đóng góp quan trọng trong góp phần thúc đẩy công tác hội nhập quốc tế của ngành y tế, nâng cao vai trò và vị thế của ngành y tế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, là Giám đốc các Chương trình Kiểm soát bệnh tật của Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương đã có những đóng góp quan trọng vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong khu vực; phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm; cải thiện sức khỏe tâm thần; loại trừ bệnh sốt rét tại khu vực Tiểu vùng Mê Kông và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên; triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng và nhiều chương trình y tế công cộng khác.