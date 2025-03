Kẹo Kera của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs có chất tạo ngọt không công bố

Nhóm của Hằng Du Mục cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng vì các sai phạm

Kết quả kiểm nghiệm ban đầu về kẹo Kera

Đó là thông tin được bà Trần Việt Nga - Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết vào chiều nay (20/3).

Trước thông tin về sản phẩm thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (kẹo rau củ Kera) quảng cáo quá mức trên các nền tảng xã hội, ngày 6/3, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành các công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - kinh doanh sản phẩm này trên địa bàn.

Cục An toàn thực phẩm cũng có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương chỉ đạo kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera; việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE.

Các đoàn của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra các cơ sở nêu trên và lấy mẫu sản phẩm gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm.

Chia sẻ với VietTimes, bà Nga cho hay ngày 19/3, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm ban đầu về kẹo Kera. Theo đó, các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm thêm 1 số chất và chỉ tiêu an toàn.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia báo cáo Cục An toàn thực phẩm thì các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng... đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cũng đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo qui định.

Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế Đăk Lăk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Quảng cáo sai sự thật

Kẹo rau củ Kera do Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) - trụ sở tại TP.HCM. Thời gian qua, dư luận phản ứng dữ dội vì quảng cáo của Quang Linh Vlogs cho rằng một viên kẹo có hàm lượng xơ bằng 1 đĩa rau.

Một Tiktoker có đông người theo dõi đã gửi kẹo rau Kera đến Quatest, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường, tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, để kiểm định. Kết quả "100g sản phẩm có 0,51 gam chất xơ tổng. Hộp kẹo này có 96 gam, nên kể cả khi ăn hết cả hộp sẽ có 0,5 gam chất xơ - tương đương với 1/6 quả chuối. Trong đó, một viên kẹo sẽ chứa 0,016 gam chất xơ".

Kết quả này làm dư luận phản ứng dữ dội với việc quảng cáo sai sự thật khi vì: “ăn 1 lọ còn không bằng ăn 1 quả chuối thì bổ sung chất gì”, “nghề nào cũng cần chuyên môn, xin đừng vì lợi nhuận mà bán không đúng thông tin".

Ngày 24/2, sau phản ứng từ dư luận, Quang Linh phải lên tiếng “xin lỗi về việc đã truyền tải thông tin chưa chính xác rằng "1 viên tương đương 1 đĩa rau", gây hiểu nhầm cho khách hàng.

Ngày 14/3, Hằng Du Mục và Quang Linh đã tổ chức gặp gỡ báo chí và xin lỗi người dùng về việc này, đồng thời tuyên bố nếu khách hàng đã từng mua sản phẩm, thì công ty sẽ sẵn lòng trả lại tiền cho khách hàng.

Ngay sau buổi gặp mặt trên, vụ việc một lần nữa trở nên ồn ào khi Sở VHTT Hà Nội ra văn bản cho biết “chưa chấp nhận” cuộc họp báo của nhóm này.

Người dân vẫn tiếp tục yêu cầu xử lý nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật về kẹo Kera để làm gương cho những người khác khi bán hàng trên mạng.