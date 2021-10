Lần đầu tiên mở hầm Hải Vân cho xe máy của người dân từ miền Nam về quê đi qua

Việc mở hầm Hải Vân cho phương tiện xe máy đi qua là quyết định chưa từng có kể từ khi hầm Hải Vân được thông xe sau đề nghị của UBND TP Đà Nẵng, nhằm tạo thuận lợi và an toàn cho đoàn xe máy của người dân từ miền Nam về quê an toàn trong bối cảnh Đà Nẵng đang hứng chịu thời tiết xấu, mưa lớn.

Theo đại diện Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, hầm Hải Vân thiết kế không dành cho xe máy nên việc lưu thông phương tiện qua hầm khá nguy hiểm, trong khi người dân chở theo rất nhiều hành lý, xăng dự phòng,… nên buộc đơn vị phải xem xét các phương án qua hầm đảm bảo an toàn cho người dân. Và quyết định cuối cùng là cho người dân đi qua bằng phương tiện xe máy dưới sự hỗ trợ của các lực lượng.

Để đảm bảo an toàn cho cả ngàn người đi qua hầm, lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng đã huy động 5 xe, 20 chiến sĩ CSGT cùng Công an quận Liên Chiểu phối hợp hướng dẫn đoàn xe của người dân. Bên cạnh đó, đoàn xe được lực lượng CSGT Đà Nẵng dẫn đầu, các đoàn từ thiện, xe cứu hộ, cứu thương… được bố trí đi sau để kịp thời hỗ trợ.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả phối hợp, hỗ trợ trung chuyển người dân qua hầm để bảo đảm an toàn, nhất là trong thời tiết mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Một số hình ảnh lần đầu tiên hầm Hải Vân mở cửa cho đoàn xe máy của người dân từ Nam về quê đi qua (Ảnh GH-VT):