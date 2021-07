Ảnh: Hàng trăm người miền Trung rời TP HCM bằng xe máy

Rạng sáng ngày 25/7, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, sau khi nhận được thông tin có khoảng 100 xe máy với gần 200 người từ TP HCM theo đường Hồ Chí Minh về các tỉnh Bắc miền Trung sẽ đi qua địa phân Đà Nẵng, lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng và Công an quận Liên Chiểu đã bố trí phương tiện, lực lượng xuyên đêm dẫn đường, hỗ trợ người dân đi xe máy về từ TP HCM qua đèo Hải Vân để tiếp tục về các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Đây là đoàn người tự phát với số lượng rất lớn rời TP HCM bằng xe máy, một số đã về các tỉnh ở Tây Nguyên, nên sau khi đến địa phận Đà Nẵng đoàn chia thành 5 nhóm. Số người này đi chuyển liên tục hơn 2 ngày nên rất đói khát, Công an Đà Nẵng cùng người dân đã hỗ trợ nước uống, bánh mì để ăn tạm. Giữa đường đi có khoảng 3 xe máy bị hỏng, CSGT đã dùng xe chuyên dụng vận chuyển vượt đèo.

Đến khoảng 5h50 sáng cùng ngày, CSGT đã hỗ trợ đưa 72 xe máy cùng gần 200 người dân vượt đèo Hải Vân an toàn và bàn giao cho lực lượng phòng chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế tại đỉnh đèo Hải Vân.

Theo lực lượng công an làm nhiệm vụ, trong số người dân đi xe máy từ TP HCM về quê đợt này có 99 người đi trên 56 xe quê Thừa Thiên - Huế; 25 người/14 xe có quê ở Nghệ An; 1 người/1 xe quê ở Quảng Trị; gồm; 1 người/1 xe quê ở Hà Tĩnh.

Một số hình ảnh về đoàn xe máy rời TP HCM đi qua địa phận Đà Nẵng được lực lượng CSGT hỗ trợ (ảnh do lực lượng CSGT cung cấp):