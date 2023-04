iPhone 15 sẽ tăng giá 20%

Chuyên gia đưa tin rò rỉ Revegnus cho biết Apple có thể phải trả nhiều tiền hơn để sản xuất iPhone 15 và iPhone 15 Pro, dẫn đến giá thành đến tay người dùng của mẫu điện thoại này có thể tăng lên.

Theo Revegnus, chi phí sản xuất của iPhone 15 sẽ đắt hơn 12% so với iPhone 14. Con số này thậm chí còn cao hơn đối với mẫu Pro, đắt hơn 20% so với iPhone 14 Pro.

A17 Bionic được xem là nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá cho dòng iPhone thế hệ mới. Đây là một loại chip được sản xuất trên tiến trình 3nm hoàn toàn mới và chỉ được trang bị trên các mẫu Pro.

Brett Simpson, một nhà phân tích tại Arete Research, cho biết sản lượng chip A17 Bionic của TSMC hiện nay chỉ đạt 55% nhu cầu. TSMC hy vọng rằng trong thời gian tới, tỷ lệ có thể được cải thiện lên 70%, nhưng vẫn khiến giá thành A17 Bionic bị đội lên.

Trong trường hợp giá linh kiện tăng cao, Apple được dự đoán sẽ không chấp nhận giảm tỷ suất lợi nhuận và sẽ đẩy chi phí này cho người dùng. Vì vậy, giá khởi điểm của iPhone 15 Pro có thể tăng lên đến 20% so với iPhone 14 Pro, từ 1.000 USD lên 1.200 USD. Hai mẫu tiêu chuẩn của iPhone 15 và 15 Plus sẽ tăng lên gần 900 USD, tăng 12% so với mức giá hiện tại là 800 USD.

Revegnus cho biết hai mẫu iPhone tiêu chuẩn không được trang bị chip A17 Bionic nhưng vẫn phải tăng giá để đảm bảo sự khác biệt với phiên bản Pro. Nếu không, khoảng cách giữa các phiên bản sẽ bị thu hẹp và làm giảm sự hấp dẫn của dòng Pro.

Apple dự kiến sẽ công bố iPhone 15 vào tháng 9 với nhiều nâng cấp đáng chú ý như khung titan, cổng USB-C, chip A17 Bionic, viền màn hình mỏng hơn, Wi-Fi 6E nhanh hơn cùng dung lượng RAM lớn.

Được biết, trái với các đồn đoán trước đó, nhiều khả năng dòng máy iPhone 15 Pro vẫn sẽ sử dụng phím cứng vật lý thay vì cảm ứng do các vấn đề kỹ thuật chưa được giải quyết trong giai đoạn hiện tại.

Theo Gizchina