In chùm tác phẩm của Mạc Can giúp tác giả chữa bệnh

7 ấn phẩm của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu

Trong chuỗi các hoạt động chào mừng 40 năm thành lập, NXB Trẻ đã vừa tiến hành ký kết tác quyền dài hạn để tái xuất bản 7 ấn phẩm của nhà nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu văn học miền Nam Nguyễn Văn Hầu.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu sinh tại xã Bình Phước Xuân, thuộc Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, An Giang, thông thạo tiếng Pháp và chữ Hán. Từ năm 1952, ngoài dạy học, ông đã viết báo, viết sách và soạn SGK. Ông nổi tiếng với Việt sử kinh nghiệm (1956), Việt Nam tam giáo sử đại cương (1957), Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu (1961), Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1970)… Trong đó, NXB Trẻ đã từng xuất bản những di cảo nghiên cứu văn học mà lần đầu tiên mới được xuất bản của ông như: Diện mạo văn học dân gian Nam Bộ được NXB Trẻ in và phát hành lần đầu 2004 và Văn học miền Nam lục tỉnh (di cảo) NXB Trẻ xuất bản ba tập – cũng là lần đầu - năm 2012.

Lần chọn 7 tác phẩm tiêu biểu này thuộc về các lĩnh vực văn hóa, lịch sử và văn học, gồm: Văn học miền Nam Lục Tỉnh 01 - Miền Nam và văn học dân gian địa phương; Văn học miền Nam Lục Tỉnh 02 - Văn học Hán Nôm thời khai mở & xây dựng đất mới; Văn học miền Nam Lục Tỉnh 03 - Văn học Hán Nôm thời kháng Pháp & thuộc Pháp; Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Việt Nam tam giáo sử đại cương; Bản ngã người Việt; Việt sử kinh nghiệm.

Trong lần xuất bản sắp tới, NXB Trẻ cho biết, dự định in các tập Văn học miền Nam lục tỉnh thành 1 tuyển tập để dễ cho bạn đọc có nhu cầu lưu giữ, nghiên cứu. Còn 4 quyển sách lẻ đã được in cách đây hơn 40-50 năm, lần này NXB muốn giới thiệu lại với bạn đọc.

Bản ngã người Việt của Lạc Tử và Bút Trạch (một bút danh của ông Nguyễn Văn Hầu): sách viết về những đức tính của người Việt, nhân sinh quan mới và cũ và hướng phấn đấu. Mặc dù sách cổ nhưng vẫn còn nguyên giá trị, mang tính truyền cảm hứng theo hướng tích cực, giúp mỗi cá nhân tu dưỡng và đóng góp cho xã hội, vì dân tộc và tổ quốc cường thịnh. Đây có thể xếp vào loại sách đạo đức, giáo dục công dân hay sống đẹp, nhưng viết sinh động, có dẫn nhiều chuyện kim cổ đông tây chứ không "dạy dỗ", nhàm chán.

Việt Nam tam giáo sử đại cương của Nguyễn Văn Hầu: một trình bày khái quát, dễ hiểu về 3 tôn giáo truyền thống ở Việt Nam là đạo Khổng, đạo Lão và đạo Phật. Sách trình bày rất ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng lại khá đầy đủ. Sách có thể được sử dụng như một khảo cứu về tam giáo, ở một thời điểm trong lịch sử nước ta.

Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - người có kỳ công trong việc khai phá miền Nam: sách nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của Nguyễn Hữu Cảnh, người bằng các hành động chính trị, kinh tế, quân sự của mình đã thiết lập chủ quyền Việt Nam ở đất Nam bộ. Sách có một chương nói về tình cảm của nhân dân dành cho ông, lại gián tiếp viết về các đền miếu thờ ông ở miền Nam

Việt sử kinh nghiệm: Lịch sử tranh đấu với những bài rút kinh nghiệm của Lạc Tử và Nguyễn Văn Hầu: một lược sử Việt Nam từ thời Văn Lang cho đến các phong trào cách mạng trước khi Đảng ra đời. Sách tập trung vào quá trình đấu tranh để tồn tại và giữ được văn hóa của dân tộc Việt Nam, bình luận và rút ra những bài học. Sách đọc rất hấp dẫn vì giọng văn giản dị, khúc chiết, ngắn gọn nhưng sinh động, và khách quan.

Chùm tác phẩm của tác giả Mạc Can

Tái ký với tác giả Mạc Can lần này, ngoài 13 tác phẩm (đã công bố) đặc biệt còn có phần bản thảo hồi ký mới (chưa công bố).

Các tác phẩm của tác giả Mạc Can mà NXB Trẻ quyết định mua bản quyền 10 năm gồm có: Tấm ván phóng dao, Vừa đi vừa suy nghĩ vừa nhìn, Nhớ, Món nợ kịch trường, Tờ 100 đô la âm phủ, Cuộc hành lễ buổi sáng, Tạp bút Mạc Can, Người nói tiếng bồ câu, Phóng viên mồ côi, Những bầy mèo vô sinh, Ba… ngàn lẻ một đêm, Quỷ với Bụt và Thần chết, Tuyển tập Mạc Can, Hồi ký Mạc Can (chưa công bố).

Ông Nguyễn Thành Nam, Q.Tổng biên tập, Phó Giám đốc NXB Trẻ cho biết: “Trong quá trình xây dựng và phát triển NXB Trẻ trong 40 năm qua, bên cạnh việc phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ, NXB còn chú trọng đầu tư và xuất bản những tác phẩm lịch sử, văn hóa – khảo cứu, văn học của những nhà nghiên cứu, nhà văn có tầm ảnh hưởng ở các vùng miền trong cả nước. Ví dụ chúng tôi đã xuất bản 1000 năm Thăng Long Hà Nội (Nguyễn Vinh Phúc), 700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân – Huế (Nguyễn Đắc Xuân), sách của Toan Ánh, Vương Hồng Sển, Sơn Nam,… Lần này, chúng tôi tái ký hợp đồng dài hạn các sách của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu và tác giả Mạc Can với mong muốn tiếp tục truyền bá những kiến thức về lịch sử, văn hóa và văn học miền Nam nói riêng, cả nước nói chung, cho bạn đọc rộng rãi, đặc biệt là các bạn trẻ. Chúng tôi cũng chọn ký dài hạn và ứng trước cho tác giả Mạc Can một khoản tiền tương đối khá để cám ơn ông và hỗ trợ ông chữa trị bệnh”.