Hệ điều hành Windows mới của Microsoft sẽ ra sao?

Microsoft đang chuẩn bị công bố bản cập nhật lớn nhất cho Windows kể từ khi Windows 10 ra mắt vào năm 2015. Mặc dù công ty chưa chính thức tiết lộ bất cứ điều gì về bản cập nhật này, nhưng tất cả các dấu hiệu đều cho thấy nó mang đến trải nghiệm khác biệt đáng kể. Trên thực tế, bản cập nhật được cho là thay đổi đến mức nó sẽ là một phiên bản mới - Windows 11.

Mặc dù Microsoft chưa xác nhận việc thay đổi tên, nhưng họ đã "đánh tiếng" mạnh mẽ về nó, với số 11 ẩn trong hình ảnh quảng cáo sự kiện ngày 24 tháng 6 và mốc thời gian 11 giờ sáng.

Những gì tiếp theo là mọi thứ chúng ta biết cho đến nay về bản cập nhật có thể sẽ được gọi là Windows 11.

Windows 11 sẽ được công bố khi nào?

Microsoft bắt đầu giới thiệu Windows 11 vào ngày 2 tháng 6 với lời mời tham dự một sự kiện kỹ thuật số có tên “What’s Next for Windows” được lên lịch vào ngày 24 tháng 6 lúc 11 giờ sáng theo giờ ET. Lời mời có ảnh GIF giới thiệu logo Windows được thiết kế lại, với ánh sáng chiếu qua tạo thành hai vệt sáng trông giống như “11”.

Tại sao chúng ta nghĩ rằng nó sẽ được gọi là Windows 11?

Vệt sáng trong ảnh GIF có lẽ đủ để cho chúng ta những suy đoán về Windows 11, nhưng việc lên lịch sự kiện vào 11 giờ sáng theo giờ ET đã củng cố thêm cho giả thuyết này. Nhiều sự kiện của Micrsoft được tổ chức muộn hơn trong ngày - đặc biệt là kể từ khi đại dịch buộc những sự kiện chỉ có thể được tổ chức online - vì công ty có trụ sở tại bờ Tây của Mỹ. Lý thuyết là Microsft sẽ không lên lịch một sự kiện sớm như vậy trong ngày mà không có lý do chính đáng. Sự đồng bộ với số 11 của bản Windows có lẽ chính là lý do đó.

Về lý do tại sao mọi người nghĩ rằng Microsoft muốn vượt qua Windows 10 mặc dù nó được cho là "phiên bản cuối cùng của Windows". Giáo đốc điều hành Microsoft Satya Nadella cho biết tại hội nghị nhà phát triển Build 2021 vào tháng 5 rằng công ty dự định "chia sẻ một trong những các bản cập nhật quan trọng nhất cho Windows trong thập kỷ qua", thứ mà ông gọi là “thế hệ tiếp theo của Windows”. Vì vậy những dự đoán trên là có cơ sở, không chỉ đơn thuần là ảnh GIF và thời gian tổ chức sự kiện.

Cách Windows 11 thay đổi trải nghiệm người dùng?

Các báo cáo chỉ ra rằng Microsoft đã lên kế hoạch cho thay đổi đối với trải nghiệm người dùng Windows 10 trong một thời gian dài. Trang Windows Central đã đưa tin vào tháng 10 năm 2020 rằng công ty đang tìm cách tiếp cập nhật giao diện người dùng cấp cao nhất như meno Start, Action Center và thậm chí cả File Explorer, với thiết kế hiện đại nhất quán, hoạt ảnh tốt hơn và các tính năng mới thông qua một dự án được biết đến nội bộ với tên là "Sun Valley".

Sun Valley không được cho là sẽ thay thế ngôn ngữ thiết kế Fluent Design mà Microsoft đã giới thiệu tại Build 2017 và mở rộng sang iOS, Android và web vào năm 2019, nhưng thay vào đó là để mở rộng ngôn ngữ thiết kế sang các phần bổ sung của Windows. Điều này có thể dẫn đến trải nghiệm người dùng gắn kết hơn so với sự hỗn tạp của các ngôn ngữ thiết kế có trong Windows 10.

Một số vấn đề thiết kế nhỏ nhưng đáng chú ý này đã được giám đốc chương trình Microsoft Yulia Klein chỉ ra trên trang GitHub công khai dành cho WinUI vào tháng 11 năm 2020. Klein chia sẻ rằng "các điều khiển XAML không phù hợp với cách ứng dụng web và thiết bị di động đang phát triển" và các thay đổi được cô đề xuất là "một phần của công việc làm mới giao diện XAML để phù hợp với các nền tảng khác trong khi vẫn quen thuộc trên Windows".

Đề xuất bao gồm các thay đổi ở công tắc điều khiển, thanh trượt và công cụ điều khiển xếp hạng được sử dụng trong Windows. Các yếu tố giao diện người dùng này gần như phổ biến; các thay đổi có thể có tác động lớn với thiết kế của hệ điều hành. Bài đăng của Klein cũng nói rõ rằng Microsoft thực sự đang tìm cách cập nhật thiết kế của Windows.

Tất cả các kế hoạch của Microsoft nhằm hiện đại hóa trải nghiệm người dùng Windows đã được xác nhận bởi một danh sách tuyển nhân sự vào tháng 1.

"Trong nhóm này, bạn sẽ làm việc với nền tảng quan trọng của chúng tôi, Surface và các đối tác OEM, để sắp xếp và cung cấp trải nghiệm Windows trẻ hóa hình ảnh nhằm báo hiệu cho khách hàng của chúng tôi rằng Windows đã trở lại và đảm bảo rằng Windows được coi là trải nghiệm hệ điều hành tốt nhất dành cho người dùng".

Không khó để kết nối các đặc điểm giữa Sun Valley và danh sách việc làm đó. Công ty đã lên kế hoạch thực hiện một số thay đổi đối với trải nghiệm người dùng cho Windows 10X, hệ điều hành dành cho các thiết bị có thể gập lại, rồi sau đó được sử dụng lại cho các thiết bị một màn hình và cuối cùng đã bị hủy bỏ hoàn toàn.

Microsoft đã phát hành trình giả lập Windows 10X cho các nhà phát triển tại Build 2020 giới thiệu một số thay đổi về trải nghiệm người dùng như trình chuyển đổi ứng dụng được thiết kế lại, Start menu mới và menu Quick Settings cho các điều khiển thường được sử dụng. Giờ đây, những thay đổi ban đầu dành cho Windows 10X sẽ được chuyển sang Windows mới, sẽ rất hợp lý khi một số yếu tố này chuyển sang Windows 11.

Những thay đổi về trải nghiệm người dùng này có thể sẽ không rõ rệt như thời điểm chuyển từ Windows 7 lên Windows 8. Có vẻ như Microsoft đang hoàn toàn cam kết với ngôn ngữ Fluent Design mà hãng đã tiết lộ cách đây 4 năm.

Cách Windows 11 có thể thay đổi Microsoft Store?

Windows 11 có thể không chỉ thay đổi giao diện của hệ điều hành mà còn có thể thay đổi cách mọi người tìm, mua và cài đặt phần mềm. Đó dường như là những gì Microsoft đang hy vọng, vì công ty được cho là đang làm việc để cho Microsoft Store trở nên quan trọng hơn đối với người dùng Windows cũng như các nhà phát triển.

Windows Central đã đưa tin vào tháng 4 rằng Microsoft có kế hoạch thực hiện ba thay đổi đối với nền tảng phân phối phần mềm của mình: cho phép các ứng dụng Win32 chưa đóng gói vào Microsoft Store, cho phép các nhà phát triển tự lưu trữ ứng dụng và cập nhật, đồng thời cho phép sử dụng các nền tảng thương mại của bên thứ ba. Cả ba thay đổi đó sẽ giúp các nhà phát triển Windows cung cấp sản phẩm của họ qua Microsoft Store dễ dàng hơn ngoài (hoặc thay vì) các tùy chọn phân phối khác.

Công ty cũng đang thu hút trực tiếp các nhà phát triển bằng biện pháp kinh tế. Tại Build 2021, họ đã công bố rằng họ sẽ chỉ lấy 12% doanh thu từ việc bán trò chơi thông qua Microsoft Store thay vì mức 30% như trước đây. Thay đổi đó không phải là đột phá - Epic Games Store đưa ra mức tương tự - nhưng nó làm cho Microsoft Store cạnh tranh hơn với các nền tảng như Steam. Nó cũng ít hơn so với mức phí mà Microsoft dành cho các ứng dụng được bán qua Microsoft Store.

Microsoft hiện hưởng 15% doanh thu từ nhiều ứng dụng được bán qua nền tảng của mình. Họ cũng lấy 30% so với các giao dịch mua ứng dụng và mua hàng trong ứng dụng được thực hiện qua “Microsoft Store for Business; Microsoft Store for Education; Microsoft Store trên thiết bị Windows 8; hoặc Microsoft Store trên thiết bị Windows Phone 8, theo Thỏa thuận dành cho nhà phát triển ứng dụng được cập nhật lần cuối vào tháng 7 năm 2020. Có thể mức phí mới cho game chưa được thêm vào vì những thay đổi tương tự sắp được áp dụng với các ứng dụng khác.

Theo báo cáo của Windows Central, Microsoft Store cũng dự kiến ​​sẽ nhận được một cuộc đại tu giao diện tương tự như phần còn lại của Windows 11, cũng như các bản cập nhật nhằm cung cấp “trải nghiệm tải xuống và cài đặt ổn định hơn cho các ứng dụng và trò chơi lớn”. Cả hai đều có thể cải thiện trải nghiệm tìm kiếm phần mềm thông qua cửa hàng của Microsoft.

Đây cũng là một mối quan hệ cộng sinh. Ngay bây giờ, Microsoft phải tìm ra cách để các nhà phát triển gửi ứng dụng của họ lên Microsoft Store mặc dù cửa hàng này không phổ biến đối với người tiêu dùng, vì họ thường cài đặt từ chính nguồn của các nhà phát triển hoặc các nguồn được chia sẻ.

Thời gian phát hành Windows 11

Đây có thể là dấu hỏi lớn nhất trước sự kiện của Microsoft. Công ty thường phát hành các bản cập nhật lớn cho Windows 10 hai lần một năm, một lần vào mùa xuân và một lần vào mùa thu, và Microsoft vừa phát hành Bản cập nhật Windows 10 vào tháng 5 năm 2021, vì vậy rất có khả năng Windows 11 sẽ được cho ra mắt vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Khó để dự đoán ngày phát hành của một hệ điều hành. Microsoft đã công bố Windows 10X vào tháng 2 năm 2020 với ngày phát hành dự kiến vào năm 2020, sau đó thông báo vào tháng 7 năm 2020 rằng hệ điều hành này sẽ không ra mắt cho đến năm 2021. Cuối cùng vào tháng 5 vừa qua Windows đã thông báo nó sẽ bị ngưng lại trong tương lai gần. Các bản cập nhật lớn cho Windows 10 cũng đã bị trì hoãn trong quá khứ, với Bản cập nhật Windows 10 vào tháng 10 năm 2018.

Có lẽ Windows 11 sẽ ra mắt vào khoảng giữa tháng 9 và tháng 12. Tuy nhiên, Microsoft có thể sẽ phát hành các bản Preview Build trước đó, vì vậy những người tò mò về tương lai của Windows có thể đăng ký chương trình người dùng nội bộ Windows Insider Program nếu họ không cảm thấy phiền khi sử dụng phần mềm chưa ổn định.

Những gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Microsoft đã lên kế hoạch tiết lộ Windows 11 - hoặc ít nhất là bản cập nhật mà mọi người nghĩ rằng Windows 11 - trong sự kiện ảo “What’s Next for Windows” vào ngày 24 tháng 6 lúc 11 giờ sáng theo giờ ET. Sự kiện sẽ được phát trực tiếp qua trang web của Microsoft.

Theo Tom's Hardware