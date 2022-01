Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam bác bỏ thông tin mua máy chụp X-quang đội giá

“Việc đấu thầu mua 3 hệ thống thiết bị hình ảnh vừa qua là đúng quy định, đúng truy trình và không có chuyện mua với giá cao hơn so với một số đơn vị khác. Chúng tôi sẽ gửi khiếu nại đơn vị đưa thông tin sai sự thật về sự việc này, vì đã gây dư luận không tốt”- ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam nói.

Cũng theo ông Mười, Sở y tế Quảng Nam đã có Quyết định số 1206/SYT vào ngày 15/12/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu: mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2021.

Theo quyết định, liên danh Công ty TNHH AVH (Đà Nẵng) và Công ty TNHH TM-DV Kỹ thuật thiết bị Y tế An Quốc (TP Hồ Chí Minh) trúng gói thầu mua sắm 3 hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh với tổng giá trị 9,15 tỷ đồng (giá trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, giao hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng).

Hệ thống này gồm: Máy chụp X-quang cao tầng (FDR Smart F/FDR Smart FGX-52S; hãng chủ sở hữu: Fujifilm Corporation); Hệ thống chuyển đổi số hóa X-quang và phụ kiện (FDR D-EVO II/DR-ID 1200; hãng chủ sở hữu Fujifilm Corporation); Máy in phim X-quang khô (Drypix Lite Model: Drypix 2000; hãng chủ sở hữu Fujifilm Corporation).

Tuy nhiên, đã có ý kiến cho rằng cũng với hệ thống như trên, vào ngày 1/3/2021, Bệnh viện P. tại TP HCM đã mua của một đơn vị khác với giá 2,230 tỷ đồng/hệ thống. Nếu căn cứ vào đơn giá này, thì Sở Y tế Quảng Nam đã mua với mức giá cao hơn 820 triệu đồng/hệ thống, và tổng số tiền chênh lệch tính trên 3 hệ thống lên đến 2,46 tỷ đồng. Từ so sánh trên, có dư luận đặt nghi vấn về việc đẩy, thổi giá đối với gói thầu này.

Ông Mười cho rằng, xác minh thông tin công khai trên trang mua sắm công (Bộ KH-ĐT), biên bản bàn giao cấu hình thiết bị chẩn đoán hình ảnh của đơn vị bán hàng với Bệnh viện P. ở TP Hồ Chí Minh cho thấy, hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện P. đã mua cùng loại với hệ thống mà Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt thầu.

Tuy nhiên, thành phần hệ thống chuyển đổi số hóa X-quang của Bệnh viện P. đã mua chỉ được trang bị 1 tấm cảm biến hình ảnh, hệ thống thiết bị mà Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chọn mua có đến 2 tấm cảm biến hình ảnh FDR D-EVO II (cùng model DR-ID1201SE).

Theo thông tin từ nhà sản xuất và thực tế vận hành tại các bệnh viện, việc trang bị đầy đủ 2 tấm cảm biến nhận ảnh cho cả 2 vị trí giá phổi và bàn chụp có ưu điểm là sẽ giúp cho hệ thống hoạt động được hết công năng, tránh quá tải lên thiết bị nhận ảnh, làm tăng tuổi thọ hệ thống.

Các tấm cảm biến này là thành phần rất quan trọng và có giá tiền cao nhất trong hệ thống chẩn đoán hình ảnh X-quang. Giá trị của mỗi tấm cảm biến mà một số đơn vị y tế trong nước đã mua gần đây cũng như giá do đơn vị phân phối công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế lên đến trên hơn 1,5 tỷ đồng.

“Nếu tính như giá một số đơn vị khác đã mua, thì mỗi hệ thống chẩn đoán hình ảnh được trang bị 2 cảm biến nói trên có thể lên đến 3,6 - 3,7 tỷ đồng. Do đó cho thấy, Sở Y tế tỉnh đã đấu thầu và mua mỗi hệ thống với giá 3,05 tỷ đồng, thấp hơn so với đơn giá của các đơn vị khác, tại các thời điểm khác. Hơn nữa, trước khi chọn đơn vị trúng thầu, lãnh đạo Sở Y tế đã tham khảo thông tin công khai kết quả thầu trên trang điện tử của Bộ Y tế để so sánh, đối chiếu với mức giá của một số đơn vị y tế khác đã mua”- ông Mười cho hay.

Được biết, 3 hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh mà Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa đấu thầu sẽ được trang bị cho Bệnh viện Phụ sản-Nhi, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.