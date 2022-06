Giải pháp nào cho tương lai internet Việt Nam?

Đó là tương lai internet của Việt Nam, mà ông Nguyễn Nam Long - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT - đã chia sẻ với VietTimes tại Diễn đàn VNNIC Internet Conference 2022 với chủ đề “Tương lai của internet” (The Future of internet) diễn ra tại Đà Nẵng. Ông Long cũng trao đổi sâu về các giải pháp đảm bảo an toàn internet trước những sự cố đứt cáp liên tiếp xảy ra.

IPv6: Nền tảng internet tương lai cho Việt Nam

Theo ông Long, sau đại dịch COVID-19, lưu lượng người làm việc trên môi trường online, internet gia tăng đến mức bùng nổ. Theo thống kê của VNPT, lưu lượng internet tăng trưởng hàng năm lên đến 40%, khiến internet Việt Nam đối mặt với sự cạn kiệt về tài nguyên IPv4.

“Chính vì vậy, IPv6 là nền tảng internet tương lai cho Việt Nam”- ông Long khẳng định.

Cũng theo ông Long, nắm bắt xu hướng này, VNPT đã tiên phong sử dụng IPv6 cho cả 2 nền tảng internet băng rộng cố định từ năm 2016 và cả trên di động từ năm 2018, để phục vụ khách hàng.

Đến nay, VNPT đã có khoảng 7,4 triệu thuê bao internet cáp quang hộ gia đình và 86% đã sử dụng IPv6; trên 13 triệu thuê bao di động sử dụng data trên mạng thì đã có trên 75% sử dụng IPv6… Với hạ tầng hiện có, VNPT đã sẵn sàng cho việc triển khai 100% IPv6 trong tương lai.

“Tương lai, internet sẽ trở thành dịch vụ thiết yếu như điện, nước. Bởi nếu không có internet, chúng ta sẽ không có mua sắm online, không có làm việc trực tuyến. IPv6 sẽ làm cho internet ngày càng phát triển tốt hơn và trong tương lai sẽ “thuần” IPv6 cho tất cả các thiết bị”- ông Long nhận định.

Cần giải pháp căn cơ cho an toàn internet

Bàn về các giải pháp an toàn cho internet Việt Nam khi liên tiếp những sự cố đứt cáp quang quốc tế xảy ra, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, hiện Việt Nam có 7 tuyến cáp biển quốc tế của tất cả các nhà mạng. Tuy nhiên số lượng tuyến cáp quốc tế còn khiêm tốn so với các nước khu vực, nhất là nếu so sánh với Singapore - sở hữu 30 tuyến cáp - thì Việt Nam còn quá khiêm tốn. Vì thế, khi gặp sự cố đứt cáp cùng lúc trên nhiều tuyến cáp đã ảnh hưởng đến kết nối internet như thời gian qua.

“Mặc dù các nhà mạng đều có sự chuẩn bị, phân tải trên các tuyến cáp quang, nhưng do sự cố xảy ra cùng lúc trên 3-4 tuyến, đã khiến lưu lượng đi quốc tế bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, dưới sự chỉ đạo của Bộ TT&TT, các nhà mạng đang chia sẻ lưu lượng đường truyền với nhau, khi tuyến cáp của nhà mạng này đứt thì có thể chia sẻ với nhà mạng khác và ngược lại. Việc chia sẻ như vậy sẽ giúp mạng internet Việt Nam an toàn. Với việc chia sẻ này, vừa rồi cũng có sự cố đứt một hai tuyến cáp, nhưng không ảnh hưởng đến kết nối của hệ thống mạng internet Việt Nam”- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho hay.

Tuy vậy, về lâu dài cần có giải pháp căn cơ để đảm bảo an toàn cho internet Việt Nam.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

“Điều quan trọng nữa để đảm bảo an toàn cho internet của Việt Nam là thay vì đi lưu lượng trên cáp quốc tế, thì chúng ta mời các đối tác quốc tế vào Việt Nam, tăng cường lưu lượng trong nước mà không phải gia tăng quá nhiều lưu lượng đi quốc tế. Như vậy, internet Việt Nam sẽ an toàn không chỉ ở hiện tại mà còn cả trong tương lai”- ông Long nói.