EVF: CIR thấp kỷ lục, chuyển đổi số toàn diện nâng tầm hiệu quả

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 904,5 tỷ đồng, tăng gần 68% so với cùng kỳ năm trước, qua đó, hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Giữa lúc ngành tài chính ngân hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ với áp lực số hóa, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả, EVF vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2025, trong đó tỷ lệ CIR đạt 9,85% – mức hiếm gặp trong toàn ngành tài chính ngân hàng.

Ngành tài chính ngân hàng đang bước vào cuộc chơi hiệu suất

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh, không ít tổ chức đang phải đối mặt với “gọng kìm” chi phí vốn – chi phí vận hành – áp lực nợ xấu. Việc tối ưu hiệu quả không còn là lựa chọn, mà là con đường sống còn.

Ở khối ngân hàng, các ông lớn đã bắt đầu đẩy mạnh tự động hóa, AI, Big data. Ở khối công ty tài chính – nơi cấu trúc vận hành thường phức tạp và tốn kém hơn – chuyển đổi số là một bài toán không dễ. Và EVF, dù chưa phải là cái tên dẫn dắt thị phần, lại đang có những bước đi khác biệt.

CIR: Chỉ số tưởng nhỏ, nhưng “kể nhiều chuyện”

Cost to Income Ratio (CIR) – tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập – là chỉ số được giới phân tích ngày càng chú trọng, đặc biệt trong ngành tài chính, nơi chi phí vận hành luôn là một bài toán khó. CIR càng thấp, đồng nghĩa với mỗi đồng doanh thu tạo ra sẽ giữ lại được nhiều lợi nhuận hơn sau khi trừ chi phí.

Tại Việt Nam, nhiều ngân hàng và công ty tài chính hiện vẫn duy trì CIR ở ngưỡng 30–40%. Trong bối cảnh đó, con số 9,85% của EVF không khỏi khiến nhiều người phải nhìn lại.

Không chạy theo “siêu tiết kiệm”, mà là tối ưu hệ thống

Tại EVF, EVF đã đẩy mạnh số hóa toàn diện nhiều khâu trong vận hành: từ thẩm định tín dụng, giải ngân, thu hồi nợ, chăm sóc khách hàng, cho đến báo cáo và quản trị nội bộ. Thay vì mở rộng mạng lưới chi nhánh như các mô hình truyền thống, EVF đầu tư vào phân tích dữ liệu khách hàng, hệ thống quản lý tự động và quy trình phi giấy tờ. Kết quả đạt được của EVF không phải đến từ các biện pháp cắt giảm cực đoan, mà đến từ quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động rõ ràng.

Kết quả tăng trưởng làm nền cho hiệu suất

Theo Báo cáo tài chính quý III năm 2025 vừa được công bố, kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, kết quả hoạt động của EVF ghi nhận như sau:

Tính đến cuối tháng 9/2025, dư nợ tín dụng của EVF đạt 51.335 tỷ đồng, tăng gần 9,73% so với đầu năm 2025. Thu nhập lãi thuần tăng mạnh, đạt 1.515 tỷ đồng, tăng 39%. Đặc biệt, biên lãi ròng (NIM) vẫn được duy trì ổn định ở mức 3,28%, cao hơn mức trung bình của nhiều công ty tài chính tiêu dùng hiện nay.

Đóng góp vào lợi nhuận trước thuế, đáng chú ý là lãi thuần từ hoạt động đầu tư chứng khoán 9 tháng năm 2025 đạt 145,6 tỷ đồng so với âm 43,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, phản ánh hiệu quả từ chiến lược đầu tư an toàn và ưu tiên kiểm soát rủi ro. Đồng thời, thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần quý III năm 2025 đạt 41,59 tỷ đồng, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Tại 30/9/2025, tổng tài sản của EVF đạt 71.622 tỷ đồng, tăng 12.023 tỷ đồng (tương đương tăng 20,2%) so với đầu năm 2025. Tổng tài sản tăng mạnh, chủ yếu nhờ tăng dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 46.803 lên 51.355 tỷ đồng, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng từ 4.892 lên 10.168 tỷ đồng và chứng khoán kinh doanh, đầu tư tăng từ 2.616 lên 3.754 tỷ đồng. Điều này phản ánh, EVF mở rộng quy mô hoạt động, tăng khả năng sinh lời và tăng trưởng tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại 30/09/2025 đạt 61.917 tỷ đồng, tăng 11.326 tỷ đồng (tương đương tăng 22,4%) so với đầu năm 2025. Trong đó, đáng chú ý và các khoản mục tăng mạnh như phát hành giấy tờ có giá tăng từ 18.556 lên 28.047 tỷ đồng, tương đương tăng 51%; Tiền gửi và vay các TCTD khác tăng từ 11.734 lên 13.959 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/09/2025 đạt

9.705 tỷ đồng, tăng 698 tỷ đồng (tương đương tăng 7,7%) chủ yếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Một tiêu chuẩn mới đang được âm thầm thiết lập

EVF không phải là công ty tài chính có quy mô lớn nhất hay truyền thông rầm rộ nhất. Nhưng kết quả mà EVF đang đạt được thông qua chỉ số CIR dưới 10%, song song với tăng trưởng lợi nhuận, tín dụng và tài sản – cho thấy một mô hình tài chính số đang dần vận hành ổn định và hiệu quả.

Trong giai đoạn ngành tài chính đứng trước sức ép tái định hình, câu chuyện của EVF có thể chưa thu hút sự chú ý rộng rãi – nhưng lại là ví dụ đáng tham khảo cho hướng đi bền vững, đặc biệt trong cuộc đua về hiệu suất và công nghệ mà thị trường đang ngày một khốc liệt hơn.

Trước đó, EVF đã có sự thay đổi lớn khi thực hiện việc thay đổi tên gọi khi thêm chữ “Tổng hợp” theo quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng, đồng thời, công bố logo nhận diện thương hiệu mới “EVF” – là mã chứng khoán – thay cho “EVNFinance”. Trong cuối tháng 9/2025, EVF cũng thực hiện thay đổi trụ sở chính, chuyển về địa chỉ tại tầng 6 và 7, tòa nhà Thaisquare Caliria, 11A Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội.