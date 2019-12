Du lịch Quảng Nam đón vị khách quốc tế thứ 4,6 triệu

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, năm 2019 là năm mà ngành du lịch Quảng Nam đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Đặc biệt, trong năm 2019, Quảng Nam được nhận nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng, trong đó, thương hiệu Hội An được nhiều tạp chí uy tín trên thế giới vinh danh, trang tin CNN của Mỹ đã ca ngợi Hội An là một trong những đô thị cổ đẹp nhất Đông Nam Á; Hội An thành phố văn hóa hàng đầu châu Á; Tạp chí Travel +Leisure của Mỹ đã công bố danh sách 15 thành phố tuyệt vời nhất thế giới, trong đó Hội An đứng đầu bảng với 90,93 điểm, hay trang chủ Google đã vinh danh Hội An qua biểu tượng Google Doodle…

Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2019 ước đạt 7.668.000 lượt khách, tăng 17,61% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: khách quốc tế ước đạt 4.579.000 lượt khách, tăng 20,50% so với cùng kỳ năm 2018; khách nội địa ước đạt 3.089.000 lượt khách, tăng 13,57% so với cùng kỳ năm 2018.

Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2019 ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 27,66% so với cùng kỳ năm 2018. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 14.000 tỷ đồng. Quảng Nam có 10 thị trường khách quốc tế tham quan, lưu trú nhiều nhất: Hàn Quốc, Úc, Anh, Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan; trong đó, khách Hàn Quốc đến tham quan, lưu trú chiếm phần lớn.

Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt với du lịch Quảng Nam với nhiều sự kiện quan trọng, Kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Để đánh dấu những kết quả đạt được trong năm 2019 và gửi lời tri ân dành cho du khách đến với Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ chào đón vị khách quốc tế thứ 4,6 triệu đến Quảng Nam năm 2019. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh trong năm 2020 nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, con người và đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng đến với đông đảo du khách.