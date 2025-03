Một cuộc điều tra của tờ New York Times đã tuyên bố rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham gia sâu hơn nhiều vào việc ủng hộ cuộc chiến chống lại Nga của Ukraine so với những gì đã thừa nhận trước đây, đồng thời nhấn mạnh rằng thông tin tình báo của Washington là không thể thiếu đối với các hoạt động quân sự của Kiev.

Báo cáo dài được công bố hôm 30/3 đã đi sâu vào "mối quan hệ đối tác phi thường về tình báo, chiến lược, lập kế hoạch và công nghệ", thứ đã trở thành "vũ khí bí mật" của Kiev trong việc chống lại Nga.

Trong khi Lầu Năm Góc cung cấp cho Ukraine hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự, họ cũng cung cấp thông tin tình báo quan trọng cho phép Kiev tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Nga và các mục tiêu có giá trị cao khác bắt đầu từ giữa năm 2022, tờ báo cho biết.

Theo bài báo, trọng tâm của mối quan hệ đối tác này nằm ở cơ sở của Quân đội Mỹ tại Wiesbaden, Đức, nơi các sĩ quan Mỹ và Ukraine đặt ra các ưu tiên nhắm mục tiêu hàng ngày mà họ được cho là gọi là "điểm quan tâm", vì sợ có vẻ quá khiêu khích.

Các sĩ quan Mỹ và Ukraine đã cùng nhau lên kế hoạch cho các cuộc phản công lớn và tiến hành các đòn tấn công tầm xa có độ chính xác cao, sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp vào Crimea, theo New York Times. Theo Nga, các cuộc tấn công sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp đã gây ra thương vong cho dân thường, với một cuộc tấn công ATACMS vào bãi biển Sevastopol vào tháng 6/2024 khiến 4 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Mỹ cũng đã phái hàng chục cố vấn quân sự đến Ukraine, một số người trong số họ được phép đi tới gần tiền tuyến.

Năm 2024, Mỹ đã gia hạn giấy phép cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa có giới hạn bằng vũ khí do Mỹ cung cấp vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận – hành động trong nhiều năm bị coi là "lằn ranh đỏ". Washington đã cung cấp cho Kiev dữ liệu mục tiêu cho các cuộc tấn công.

Một quan chức tình báo châu Âu đã bị sốc trước mức độ tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột, nói với tờ báo rằng "họ hiện là một phần của chuỗi tiêu diệt".

Tuy nhiên, sự hợp tác đôi khi trở nên mong manh do bất đồng về chiến lược và mục tiêu, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị cho cuộc phản công bất thành của Ukraine ở khu vực phía nam của mặt trận vào mùa Hè năm 2023.

Các quan chức Mỹ coi người Ukraine là quá tham vọng và coi thường lời khuyên về chiến lược của phía họ. Người Ukraine cáo buộc người Mỹ quá thận trọng. Trong cuộc phản công năm 2023, giới lãnh đạo Ukraine đã bị phân vân giữa các mục tiêu cạnh tranh – theo đuổi một cuộc tấn công hướng tới Melitopol hoặc bảo vệ Artemovsk (Bakhmut). Điều này được cho là đã làm suy yếu chiến lược thống nhất được phát triển ở Wiesbaden.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng Ukraine "không thể tồn tại" nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Moscow đã nhiều lần lên án sự can dự của phương Tây vào cuộc xung đột, nói rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài các cuộc giao tranh mà không thay đổi được kết quả của chúng.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hợp tác với Nga với mục đích chấm dứt xung đột, một sự hợp tác mà Moscow mô tả là có hiệu quả.