Hai cơn bão liên tiếp đổ bộ vào miền Bắc đã khiến nhiều địa phương chìm trong bùn lũ. Nhà xưởng ngập sâu, tuyến đường chia cắt, sản xuất đình trệ, hàng trăm doanh nghiệp và hợp tác xã lao đao.

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, sự vào cuộc kịp thời và chủ động của Agribank đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp khách hàng vực dậy sản xuất. Hành động của Agribank không đơn thuần là giải pháp tài chính mà còn là sự “tái thiết” niềm tin và ổn định an sinh xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ nghiệp cuốn theo dòng nước lũ

Thiên tai do bão lũ gây ra đã để lại những hậu quả nặng nề không chỉ với người dân mà còn với các doanh nghiệp đặc biệt là tại các cơ sở sản xuất quy mô lớn như HTX Miến Việt Cường ở xã Nam Hòa, thành phố Thái Nguyên. Cơn lũ do bão số 11 Matmo gây ra đã khiến cơ sở chuyên cung ứng miến sạch này gần như tê liệt hoàn toàn.

Xưởng miến của Hợp tác xã Việt Cường ngập hoàn toàn trong nước lũ

Nước lũ dâng cao, chỉ trong một đêm, toàn bộ xưởng ngập sâu gần 2 mét. Hơn 200 tấn miến sơ chế, nguyên liệu và thành phẩm cùng máy móc, bể ngâm, hệ thống đóng gói với gần 15 tỷ bị phá hủy hoàn toàn, bùn non dính trên miến, máy móc, phủ dày trên nền nhà.

Anh Nguyễn Văn Ba, Giám đốc Hợp tác xã miến Việt Cường đứng giữa đống hoang tàn, lưng khom lại như gánh cả những món nợ chưa biết bao giờ trả nổi. Mắt anh đỏ hoe, lạc đi giữa khói bùn và hơi ẩm. Đôi bàn tay chai sần từng vuốt ve từng mẻ miến giờ chỉ biết run rẩy… Anh không nói thành lời. Sự im lặng trở thành một thứ tiếng khản đặc, nghèn nghẹn giữa ngực: “Nước lên quá nhanh, chúng tôi không kịp di chuyển. Chỉ trong vài giờ, tất cả ngập trong dòng nước đục ngầu. Từng phên miến, từng bao bột dong nguyên liệu không ngập trong bùn đất thì cũng bị cuốn trôi hết”.

Anh Nguyễn Văn Ba, Giám đốc Hợp tác xã Việt Cường vẫn còn bần thần về những gì đang xảy ra

Sau khi nước rút, cả xưởng miến ngổn ngang, nền gạch phủ bùn và mùi ẩm nồng nặc. Hàng chục lao động vẫn đang ra sức dọn dẹp, nghĩ đến nỗi lo về những hợp đồng phải đền bù, anh Ba chua xót: “Chúng tôi đã làm nghề này cả đời, vậy mà chỉ vài ngày là mất trắng. Thật sự chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu”.

Không chỉ có Hợp tác xã Việt Cường, cách đó không xa, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, doanh nghiệp vận tải hành khách lớn của tỉnh Thái Nguyên cũng chịu thiệt hại chưa từng có.

Số lượng xe hỏng hóc, xăng dầu thất thoát khiến công ty thiệt hại lên đến 30 tỷ đồng

Cơn mưa xối xả kéo dài suốt đêm khiến khu nhà xưởng của công ty ngập sâu. Nước tràn vào bãi đỗ xe, hàng trăm phương tiện bị nhấn chìm. Dầu máy, phụ tùng, linh kiện hư hỏng hàng loạt, hàng chục tuyến xe phải tạm ngừng hoạt động.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty chia sẻ: “Chúng tôi không kịp trở tay. Xe bị ngập, điện chập, kho phụ tùng hỏng, tuyến đường chia cắt… Gần như toàn bộ hoạt động tê liệt. Đội ngũ lái xe, nhân viên đều hoang mang, còn doanh thu thì coi như về không”. Sự cố này đã làm đứt gãy hoàn toàn chuỗi cung ứng và dịch vụ vận tải hành khách vốn là huyết mạch của tỉnh. Việc ngừng hoạt động kéo dài có thể dẫn đến mất thị phần và mất đi nguồn nhân lực đã được đào tạo.

Cán bộ Agribank thăm hỏi, động viên doanh nghiệp Hà Lan

Thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ đồng, nhưng điều khiến ông Hà lo hơn là dòng tiền cạn kiệt, trong khi lương, bảo hiểm và chi phí sửa chữa vẫn chồng chất. “Doanh nghiệp mong có một chính sách hỗ trợ nào đó để tiếp tục sản xuất trở lại”, ông Hà nói.

Lúc này, sự can thiệp kịp thời từ hệ thống tài chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp doanh nghiệp giữ được hơi thở, chờ đợi ngày tái khởi động.

Giảm lãi suất, cơ cấu nợ, ổn định sinh kế

Trước bối cảnh nhiều khách hàng rơi vào cảnh kiệt quệ, Agribank Chi nhánh Thái Nguyên, đơn vị có nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã nhanh chóng kích hoạt các giải pháp hỗ trợ khẩn cấp, thể hiện vai trò là một trong những ngân hàng trụ cột.

Toàn bộ danh mục tín dụng bị ảnh hưởng được rà soát. Các khoản vay được giảm lãi suất, cơ cấu lại kỳ hạn, gia hạn trả nợ, miễn giảm phí thanh toán và hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 11, thăm hỏi người lao động và khách hàng bị thiệt hại

Ông Bùi Trung Dũng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Thái Nguyên, chia sẻ: “Mỗi khoản vay là một sinh kế. Khi bão lũ đi qua, điều khách hàng cần nhất là nguồn vốn để khôi phục sản xuất. Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, của Agribank, chúng tôi nhanh chóng vào cuộc, một mặt động viên, mặt khác tìm phương án tốt nhất hỗ trợ khách hàng”.

Những chuyến đi thực tế của cán bộ ngân hàng tới từng cơ sở, từng hộ sản xuất đã giúp nhiều doanh nghiệp tìm được hướng khôi phục. Đối với HTX Miến Việt Cường và Công ty Hà Lan, sự hỗ trợ tài chính này là chiếc phao cứu sinh quan trọng nhất. Sự hỗ trợ ấy không chỉ mang tính vật chất đó còn là sự sẻ chia nhân văn, kịp thời trong thời điểm cam go nhất.

Ông Bùi Trung Dũng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Thái Nguyên cùng cán bộ xuống cơ sở động viên khách hàng

Điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp và hộ sản xuất bị thiệt hại có thể đứng dậy chính là việc tháo gỡ áp lực nợ nần và tiếp cận nguồn vốn mới. Ngay sau khi bão tan, Agribank đã triển khai một quy trình khẩn cấp, rút gọn thủ tục để thẩm định mức độ thiệt hại và áp dụng các chính sách đặc biệt.

Cán bộ ngân hàng đến từng gia đình, doanh nghiệp cùng tìm phương án tối ưu nhất để hỗ trợ

Đối với những khách hàng như HTX Miến Việt Cường, khoản nợ cũ được đánh giá để có thể cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giảm lãi suất, hy vọng giúp hợp tác xã có thời gian và nguồn lực để dọn dẹp, sửa chữa máy móc.

Song song với việc giãn nợ, Agribank còn tích cực giải ngân các khoản vay mới với lãi suất ưu đãi, tập trung vào mục tiêu tái khởi động kinh doanh. Sự vào cuộc chủ động và nhanh chóng của Agribank đã nhận được sự ghi nhận từ chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Nam Hòa, TP Thái Nguyên, cho biết: “Sự đồng hành của ngân hàng không chỉ là cứu trợ vốn mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Chính sự kịp thời ấy đã giúp địa phương giữ vững an sinh xã hội, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Nam Hòa, TP Thái Nguyên cho biết sự đồng hành của ngân hàng là nguồn động viên tinh thần to lớn

Xưởng miến Việt Cường và công ty Hà Lan vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng điều đáng ghi nhận là giữa khó khăn, họ thấy một bàn tay nắm lấy; giữa hoang tàn, họ tin rằng không bị bỏ lại.

Agribank không hứa sẽ xóa sạch mọi tổn thất, nhưng ngân hàng cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa, dựng lại niềm tin và hỗ trợ tái khởi động sản xuất kinh doanh. Và chính niềm tin ấy, niềm tin được đặt ở vị trí trung tâm sẽ là động lực để khách hàng vững vàng bước vào hành trình hồi phục, vươn lên mạnh mẽ hơn.