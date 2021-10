Đại học Bách khoa Đà Nẵng giành ngôi quán quân cuộc thi "Build on, Vietnam 2021"

Cuộc thi “Build on, Vietnam 2021” nằm trong chuỗi các sự kiện hackathon của chương trình “Build on” do Amazon Website Services (AWS) tổ chức kể từ năm 2019 tại các nước Đông Nam Á.

“Build on, Vietnam 2021” được đồng tổ chức bởi Công ty Amazon Web Services (AWS) và Công ty TNHH Hệ sinh thái chuyển đổi số Việt Nam (VNDXE). Cuộc thi này dành cho tất cả học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, cao đẳng và trung học phổ thông toàn quốc với chủ đề giải quyết những thách thức trong các lĩnh vực như: tài chính, giáo dục, thành phố thông minh,....

Tuy tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam và trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, nhưng cuộc thi hackathon đã thu hút sự tham gia đông đảo của 200 đội thi và gần 1000 học sinh, sinh viên tại mọi miền tổ quốc.

Đội thi Ambition, gồm 4 sinh viên đến từ Đại học Bách Khoa thuộc Đại học Đà Nẵng, đã xuất sắc vượt qua các đội thi để giành ngôi vị quán quân và phần thưởng tiền mặt trị giá 1,500 USD và cơ hội tuyển dụng toàn thời gian tại Tập đoàn công nghệ và giải pháp CMC sau khi tốt nghiệp. Chủ đề của đội thi là "Giáo dục cho tương lai (Feud)" với nền tảng hệ thống quản lý học tập giúp giáo viên và trường học cải thiện chất lượng giảng dạy, hoạt động kiểm tra và đánh giá học viên.

Nguyễn Thái Minh, Đội trưởng Đội Ambition chia sẻ: "

Sau khi nghiên cứu các vấn đề và xu hướng chính của lĩnh vực giáo dục của Việt Nam, chúng em nhận thấy các bạn học sinh, sinh viên học online thường không tương tác nhiệt tình so với cách học truyền thống và giáo viên gặp khó khăn trong việc theo dõi sĩ số lớp học. Do vậy, chúng em phát triển một giải pháp giúp cho việc dạy học và học online hiệu quả hơn nhờ các buổi thảo luận nhóm và các bảng kế hoạch để theo dõi tiến độ học tập, điểm danh và giám sát chất lượng thi cử. Chúng em đã ứng dụng một loạt các công cụ và dịch vụ của AWS để phát triển thành công nguyên mẫu sản phẩm”.

Chia sẻ sau sự kiện, Bà Sandra Teh – Trưởng bộ phận thương hiệu AWS, cho biết “ Ban tổ chức xin chúc mừng đội Ambition đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc thi nhờ mang đến một giải pháp rất sáng tạo và thiết thực cho lĩnh vực giáo dục trực tuyến. Thông qua cuộc thi “Build on, Vietnam 2021”, sinh viên Việt Nam đã có cơ hội trải nghiệm và thiết kế các giải pháp hữu ích cho các vấn đề trong cuộc sống và chúng tôi tự hào mang đến cơ hội giúp Việt Nam xây dựng một thế hệ lập trình viên và nhà công nghệ trẻ tuổi và tài năng”.

Ông Tăng Ngọc Trường An, Tổng giám đốc VNDXE phát biểu bế mạc tại vòng chung kết: “VNDXE đánh giá cao sự đóng góp quý báu của AWS trong việc xây dựng nguồn nhân lực công nghệ số tại Việt Nam thông qua Cuộc thi ”Build on, Vietnam”.

Ngày 21/9/2021, Công ty Amazon Web Services (AWS) và Công ty TNHH Hệ sinh thái chuyển đổi số Việt Nam (VNDXE) đã tổ chức live- stream vòng chung kết quốc gia cho Cuộc thi” Build on, Vietnam 2021”. Sự kiện này có sự tham dự của ông Eric Yeo, Quản lý AWS tại thị trường Việt Nam; ông Julian Lau, Lãnh đạo thị trường mới nổi ASEAN AWS; ông Tăng Ngọc Trường An, Tổng giám đốc VNDXE cùng với những đại diện cấp cao của 10 đối tác của cuộc thi là các tập đoàn và tổng công ty hàng đầu tại Việt Nam như VNPT, Mobifone, Viettel, CMC, Techcombank, Timo, KMS, True Tech và Vijases. Cuộc thi cũng nhận được sự hỗ trợ tổ chức từ trường Đại học Arizona State University (ASU) thông qua liên minh BUILD IT.