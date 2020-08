Đà Nẵng: Truy tố nhóm tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đây là nhóm người liên quan đến vụ án hình sự mà Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vào ngày 21/7.

Các bị can bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” theo điểm b khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự gồm Chen Xian Fa (SN1993, trú An Khê, Phúc Kiến, Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (1996, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Huỳnh Ngọc Diễm (1979, trú đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh Nội bộ và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP kiểm tra hành chính tại nhà số 39 Dương Tử Giang (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì phát hiện trong nhà có 4 người Trung Quốc là Chen Xian Fa, Wang Wen Di (1993), Chen Shuang Gui (1994) và Wang Jiang Bo (1989).

Tại thời điểm kiểm tra, những người này không có hộ chiếu, thị thực và thông tin xuất nhập cảnh trong hệ thống cơ quan công an đang quản lý.

Tiếp tục điều tra, nhóm này khai nhận, ngày 23/6, Chen Xian Fa (đang ở Trung Quốc) liên hệ qua mạng Wechat với Hồ Thị Thu Trinh ở Đà Nẵng hỏi thuê một căn nhà có 3 phòng ngủ. Dù biết Chen Xian Fa không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, Trinh vẫn đồng ý tìm nhà cho thuê.

Hồ Thị Thu Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm để liên lạc và thuê căn nhà số 39 Dương Tử Giang (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) với giá 19 triệu đồng/tháng trong thời gian 3 tháng để làm nơi lưu trú cho các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Ngày 28/6, từ Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), Chen Xian Fa rủ Wang Wen Di, Chen Shuang Gui và Wang Jiang Bo nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, được một lái xe người Việt Nam đón về Đà Nẵng và đưa đến số nhà 39 Dương Tử Giang để lưu trú.

Ngày 30/6, nhóm người Trung Quốc nhờ Trinh dẫn đến một ngôi nhà khác trên đường Trần Trọng Khiêm (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) gặp Nguyễn Thị Hồng Vi nhận 1 vali màu xanh đen cùng một số túi xách, bên trong có 14 máy tính laptop, 31 điện thoại di động và các thiết bị phụ trợ.

Số phương tiện này Vi khai là có quen một người bạn Trung Quốc (không xác định được là ai) trên Wechat nhờ chuyển thông qua một người Việt Nam khác.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Thị Thu Trinh tại số 8 đường Đa Mặn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), cơ quan công an thu giữ rất nhiều laptop, điện thoại di động cùng các thiết bị phát Wifi.

Được biết, liên quan đến vụ án đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện 100 người nhập cảnh trái phép, trong đó có 99 người Trung Quốc và một người Đài Loan. Số người này đang được cách ly theo quy định.

Đồng thời, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam liên quan đường dây đưa người nhập cảnh trái phép gồm Chen Xian Fa, Hồ Thị Thu Trinh và Huỳnh Ngọc Diễm.