Cục Quản lý Dược công bố danh sách “đen”: 43 công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm) gồm 43 công ty thuộc 9 quốc gia.

Công văn do ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược ký - còn cho biết: Trong số 43 công ty có thuốc vi phạm chất lượng lần này, có 2 công ty là Stallion Laboratories Pvt. Ltd (India) và Samnam Pharmaceutical Co., Ltd (Hàn Quốc) có thuốc vi phạm chất lượng được phát hiện qua hoạt động hậu kiểm.

Trong số 43 công ty có thuốc vi phạm trên, nhiều nhất thuộc về Ấn Độ, có tới 30 công ty; tiếp theo là Hàn Quốc và Pakistan mỗi nước có 3 công ty có thuốc vi phạm; Hoa Kỳ có 2 công ty, còn lại các nước có 1 công ty có thuốc vi phạm là Trung Quốc, Bangladet, Indonesia, Ý và Nga.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định.