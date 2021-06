Công ty Điện lực Thanh Hóa: Xây dựng văn hóa an toàn lao động gắn với mục tiêu chuyển đổi số

Ngay từ đầu năm 2021, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hoá) đã tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2021. Đây là một chương trình hành động thể hiện ý chí mạnh mẽ, quyết tâm cao của lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Công ty, cùng chung sức thực hiện đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa an toàn lao động cũng như văn hóa doanh nghiệp trong toàn Công ty.

Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2021

Qua đó, tạo thành thói quen cho người lao động luôn nghĩ về an toàn trước khi làm việc, thói quen cư xử có văn hóa và chấp hành một cách tự giác đối với việc thực hiện các quy trình an toàn vệ sinh lao động, nêu cao ý thức tự bảo vệ mình của người lao động, góp phần đảm bảo an toàn và đẩy lùi tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại cho các gia đình và xã hội; từ đó nâng cao năng suất lao động của đơn vị, giúp đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

Sau Lễ phát động, tập thể CBCNV của PC Thanh Hóa quyết tâm thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra, kiên quyết nói không với vi phạm an toàn lao động, nói không với tai nạn lao động, xây dựng PC Thanh Hóa thành một đơn vị xuất sắc toàn diện của Tổng công ty điện lực miền Bắc.

Năm 2021, PC Thanh Hóa phấn đấu diện thương phẩm đạt trên 6,1 tỷ kWh, tăng trưởng hơn 6% so với năm 2020; tổn thất điện năng phấn đấu nhỏ hơn 5,15%. Đồng thời đảm bảo cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt trên 95% và tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt trên 80%. Chỉ số tiếp cận điện năng nhỏ hơn 5 ngày.

Về hạ tầng, PC Thanh Hóa sẽ cải tạo và chuyển đổi toàn bộ các TBA 110kV còn lại chuyển sang chế độ không người trực. Với các TBA 110kV đóng điện mới xây dựng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trạm biến áp không người trực và hoàn thành 100% việc lắp đặt đo đếm điện tử đo xa các TBA công cộng, chuyên dùng...

Luôn đảm bảo ATLĐ, trang thiết bị bảo hộ đầy đủ, thao tác chuẩn cho công việc.

Đặc biệt, với chủ đề năm 2021 của EVN là "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", PC Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác đào tạo nhận thức về chuyển đổi số cho CBCNV, nhất là người đứng đầu các đơn vị để đảm bảo thành công chuyển đổi số. Xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực đội ngũ công nghệ thông tin trong đơn vị nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các năm tiếp theo.

Giám đốc PC Thanh Hoá Hoàng Thanh Sơn cho biết: "Công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn còn nhiều những khó khăn, thách thức. Để xây dựng thành công văn hóa an toàn lao động cần sự kiên trì, bền bỉ và sự vào cuộc mạnh mẽ của tổ chức Công đoàn, thanh niên với công tác an toàn vệ sinh lao động; đồng thời cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý, huấn luyện và tuyên truyền, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phối kết hợp từ người lao động trực tiếp đến các cấp quản lý trong toàn hệ thống".

"Với tinh thần tự giác, tự trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm việc an toàn, chấp hành nghiêm các quy trình quy định trong công tác an toàn vệ sinh lao động, tin tưởng rằng PC Thanh Hóa sẽ thực hiện tốt chủ đề "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" trong năm 2021, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đây chính là những hành động thiết thực để bảo vệ bản thân, gia đình, đồng nghiệp và những người xung quanh, từ đó xây dựng Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục vững bước trên hành trình xây dựng văn hóa an toàn lao động. Tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, cùng các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá", Giám đốc Hoàng Thanh Sơn nhấn mạnh.

Theo Báo Dân sinh