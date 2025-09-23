Công nghệ cắt laser của Neo Tech/New Tech định hình tương lai đóng tàu

Thay vì đi theo lối mòn, Neo Tech/New Tech đã lựa chọn một hướng đi táo bạo và đầy tiềm năng: chuyên môn hóa vào gia công thép mạ kẽm và vật liệu cách nhiệt cho vỏ động cơ tàu, với công nghệ cốt lõi là cắt laser.

Sức mạnh của công nghệ trong ngành công nghiệp truyền thống

Ngành đóng tàu, vốn được xem là một ngành công nghiệp truyền thống và nặng nhọc, đang trải qua một cuộc cách mạng mạnh mẽ nhờ vào sự bùng nổ của các công nghệ gia công chính xác và tự động hóa. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lao động thủ công với những sai số khó tránh khỏi, các nhà máy đóng tàu hiện đại đang chuyển dịch sang sử dụng máy móc công nghệ cao để đảm bảo chất lượng, tốc độ và tính đồng bộ ở mức tối đa.

Tại Hàn Quốc, một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ đóng tàu, Neo Tech/New Tech nổi lên như một hình mẫu của sự chuyển dịch này. Mặc dù là một doanh nghiệp non trẻ, được thành lập vào cuối năm 2022, Neo Tech/New Tech đã nhanh chóng tạo dựng được vị thế vững chắc trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn đóng tàu hàng đầu thế giới, với công nghệ cốt lõi là cắt laser – một động lực mới cho sự phát triển của ngành.

Công nghệ độc quyền

Được thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 2022, Neo Tech / New Tech có thể được coi là một doanh nghiệp rất trẻ trong ngành công nghiệp phụ trợ đóng tàu vốn đã tồn tại hàng thế kỷ. Tuy nhiên, thay vì đi theo lối mòn, công ty đã lựa chọn một hướng đi táo bạo và đầy tiềm năng: chuyên môn hóa vào gia công thép mạ kẽm và vật liệu cách nhiệt cho vỏ động cơ tàu, với công nghệ cốt lõi là cắt laser.

Điều làm nên sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh vượt trội của New Tech là việc công ty hiện là nhà máy duy nhất tại khu vực Geoje–Tongyeong–Goseong sở hữu thiết bị cắt laser hiện đại. Công nghệ này không chỉ đơn thuần là một cỗ máy, mà là một bước nhảy vọt về hiệu quả và chất lượng. So với các phương pháp gia công truyền thống như cắt bằng plasma hay cơ khí, cắt laser mang lại nhiều ưu điểm nổi bật:

Tia laser có thể tạo ra các đường cắt cực kỳ sắc nét và chính xác đến từng phần trăm milimet, điều này là cực kỳ quan trọng đối với các bộ phận phức tạp của tàu. Tốc độ cao và hiệu suất: Quá trình cắt laser diễn ra nhanh chóng, cho phép sản xuất hàng loạt với tốc độ cao, đáp ứng kịp thời tiến độ khắt khe của các dự án đóng tàu.

Khả năng cắt chính xác giúp tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu, giảm thiểu đáng kể phế liệu. An toàn và tự động hóa: Với công nghệ này, nhà máy chỉ cần trung bình bốn công nhân để vận hành toàn bộ quy trình sản xuất, tối ưu hóa chi phí và nguồn lực một cách đáng kể.

Trong buổi phỏng vấn, ông Ryu Chang Soo, Giám đốc Công ty Neotec, đã chia sẻ một cách chi tiết về hoạt động của nhà máy, khẳng định năng lực sản xuất của một doanh nghiệp non trẻ: "Nhà máy này gia công và cung cấp thép mạ kẽm cho buồng máy và vỏ máy của hai tàu LNG 174K do Samsung Heavy Industries đóng. Doanh số hàng tháng trung bình khoảng 150 triệu won, tương đương khoảng 3 tỷ đồng."

Ông Ryu Chang Soo, Giám đốc Công ty Neotec.

Những con số này không chỉ chứng minh năng lực sản xuất mà còn cho thấy sự tin tưởng của các tập đoàn lớn đối với một doanh nghiệp non trẻ. Việc Samsung Heavy Industries, một trong những nhà máy đóng tàu lớn nhất thế giới, lựa chọn New Tech làm đối tác cung ứng cho các siêu tàu LNG là một minh chứng rõ ràng cho chất lượng sản phẩm và công nghệ của công ty. Hiện tại, toàn bộ sản phẩm của New Tech được cung ứng cho các dự án của Samsung, đồng thời công ty đang mở rộng sang các dự án LNG và nhiệt điện gần đó.

Lợi thế vị trí chiến lược

Một yếu tố quan trọng khác giúp Neo Tech / New Tech thành công là vị trí địa lý của nhà máy. Nằm gần trung tâm đóng tàu tại Geoje, doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển và hợp tác, giúp các dự án diễn ra trôi chảy hơn. Vị trí thuận lợi này cho phép New Tech thực hiện mô hình chuỗi cung ứng “đúng lúc” (Just-In-Time - JIT), một mô hình cực kỳ hiệu quả giúp giảm thiểu hàng tồn kho và tối ưu hóa quy trình sản xuất cho các nhà máy đóng tàu lớn.

Trong kế hoạch sắp tới, New Tech đang có những bước đi táo bạo để mở rộng hoạt động. Công ty dự định vận hành thêm kho logistics để nhập khẩu máy móc, thiết bị cần thiết cho tàu từ Việt Nam. Việc này không chỉ phục vụ chuỗi cung ứng JIT cho các dự án đóng tàu mà còn mở ra một hướng đi mới cho công ty, từ một nhà cung cấp vật liệu trở thành một đối tác logistics và nhập khẩu. Ông Ryu Chang Soo cũng đã đề cập đến điều này: “Công ty đã có kế hoạch vận hành thêm kho logistics trong năm sau, nhằm nhập khẩu máy móc, thiết bị cần thiết cho tàu từ Việt Nam, cung ứng kịp thời cho các dự án đóng tàu.”

Du khách tham quan cỗ máy cắt laser hiện đại đang hoạt động trong nhà máy.

Cơ hội hợp tác và vai trò chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Việc New Tech cân nhắc hợp tác sâu rộng với Việt Nam không chỉ đơn thuần là hoạt động kinh doanh mà còn là một tín hiệu tích cực về tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam. Sự hợp tác này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên.

Đối với Neo Tech / New Tech, việc nhập khẩu máy móc từ Việt Nam giúp họ tối ưu hóa chi phí sản xuất và logistics. Việt Nam, với lực lượng lao động dồi dào và chi phí hợp lý, đang trở thành một trong những trung tâm sản xuất và gia công đáng tin cậy.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, sự hợp tác này mở ra cơ hội vàng:

Tiếp cận công nghệ tiên tiến: Thông qua việc sản xuất và cung ứng cho một đối tác công nghệ cao như New Tech, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận và học hỏi các quy trình sản xuất hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực gia công chính xác.

Thông qua việc sản xuất và cung ứng cho một đối tác công nghệ cao như New Tech, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận và học hỏi các quy trình sản xuất hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực gia công chính xác. Nâng cao năng lực cạnh tranh: Việc tham gia vào chuỗi cung ứng của một tập đoàn lớn như Samsung thông qua New Tech sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Việc tham gia vào chuỗi cung ứng của một tập đoàn lớn như Samsung thông qua New Tech sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Phát triển bền vững: Hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam từng bước hiện đại hóa, nâng cao trình độ kỹ thuật và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Sự hợp tác này không chỉ là một câu chuyện kinh doanh mà còn là một ví dụ điển hình cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia. Việt Nam, với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và vị trí địa lý thuận lợi, đang từng bước khẳng định vai trò là một đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như đóng tàu. Sự hiện diện của những doanh nghiệp như New Tech/Neo Tech chính là động lực thúc đẩy sự phát triển này, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.

Một góc nhà máy New Tech/Neo Tech.