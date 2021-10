Công an Quảng Nam thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Theo cơ cấu tổ chức, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Quảng Nam sẽ gồm 448 cán bộ chiến sĩ, chia làm 3 đại đội CSCĐ và 1 trung đội cơ giới vận tải. Trong đó, 3 đại đội CSCĐ dự bị chiến đấu gồm: đại đội các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh; đại đội Công an các địa phương phía Nam Quảng Nam và đại đội Công an các địa phương phía Bắc Quảng Nam. Mỗi đại đội có 3 trung đội, mỗi trung đội có 4 tiểu đội.

Việc thành lập Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu nhằm thực hiện phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) trên cơ sở sử dụng, huy động biên chế hiện có của Công an tỉnh mang tính chuyên nghiệp, có kiến thức nghiệp vụ và quân sự võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Đây là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng tham gia công tác đấu tranh phòng, chống khủng bố, bạo loạn chính trị, gây rối, biểu tình trái pháp luật; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm; tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội khi có yêu cầu.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chỉ huy Tiểu đoàn khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai huấn luyện nhằm rèn luyện kỹ thuật, kỷ luật chiến đấu và thực hiện diễn tập các tình huống, phương án tác chiến theo chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.