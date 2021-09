Vụ án bẻ kèo môi giới BĐS hy hữu ở Quảng Nam: Chủ đầu tư bất ngờ đổi tên doanh nghiệp

Bất ngờ với “kịch bản” không mới

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới chưa từng có trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, mặc dù đang phải chấp hành quyết định thi hành án đối với các dự án bất động sản tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), nhưng Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư dự án) đã tiến hành các thủ tục đổi tên doanh nghiệp sang tên mới (Công ty CP Điện Ngọc Xanh) tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam.

Tiếp đến, công ty này có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam xin đổi tên chủ đầu tư tại các dự án bất động sản trên địa bàn đã cấp cho Công ty CP Bách Đạt An trước đó sang tên mới, khiến dư luận quan ngại về một kịch bản cũ sẽ lặp lại và việc thi hành các bản án liên quan đến công ty này khó có hồi hết.

Động thái của Công ty CP Bách Đạt An khiến hàng trăm khách hàng là người có quyền lợi liên quan đến vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam tại các dự án bất động sản do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư càng thêm hoang mang, lo lắng.

“Chúng tôi rất hoang mang khi nghe tin Công ty CP Bách Đạt An làm thủ tục đổi tên sang tên mới. Vụ việc tương tự khi Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt chuyển tên các dự án sang Công ty CP Bách Đạt An đang gây ra những hệ luỵ kéo dài suốt nhiều năm qua vẫn chưa giải quyết xong mà nay lại tiếp tục giở trò” - ông Khánh, khách hàng có quyền lợi liên quan đến vụ án giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam nói.

Cũng theo ông Khánh và nhiều khách hàng khác: “Chúng tôi sẽ có đơn kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét hành vi trên của Công ty CP Bách Đạt An. Liệu có hay không việc công ty này tiếp tục dỡ chiêu trò cũ hòng phủi bỏ trách nhiệm trong vụ kiện liên quan đến quyền lợi của hàng trăm khách hàng chúng tôi?”

Cần phải nói rõ thêm về căn cứ khiến Công ty CP Bách Đạt An khởi kiện và yêu cầu huỷ hợp đồng môi giới số 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/7/2017 và các phụ lục đính kèm giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam do có liên quan trong việc thay đổi pháp nhân dự án và những điều khoản nối tiếp giữa Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (tiền thân của Công ty CP Bách Đạt An) với Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam.

Toà án nhân dân các cấp đã bác đơn khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An, công nhận tính kế thừa của hợp đồng môi giới từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang và buộc các bên tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, sớm giao sổ đỏ, giao đất cho số khách hàng này. Tuy nhiên với những gì diễn ra suốt hơn 4 năm qua, hàng trăm khách hàng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có lý do để lo lắng về một kịch bản tiếp theo không có lối ra khi mà suốt thời gian qua, quyền lợi của họ chưa được chủ đầu tư và môi giới thực hiện theo như cam kết.

Huỷ tên mới, yêu cầu trở lại tên cũ

Trả lời ý kiến của Công ty CP Bách Đạt An về việc đổi tên, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, các dự án của của Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn đang được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các hồ sơ, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, sớm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, nên không chấp nhận đề nghị của doanh nghiệp này.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Công ty CP Bách Đạt An đã thực hiện đổi tên doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT tỉnh sang tên Công ty CP Điện Ngọc Xanh và đề nghị đổi tên chủ đầu tư tại các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư do Bách Đạt An thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đang phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại với các tổ chức, cá nhân liên quan. Do vậy, việc đổi tên doanh nghiệp từ Công ty CP Bách Đạt An sang Công ty CP Điện Ngọc Xanh phải thực hiện điều chỉnh các văn bản pháp lý liên quan từ văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng, giao đất, xác định mức thu tiền sử dụng đất,... Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án và dễ làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương”.

“Chính vì vậy, UBND tỉnh không chấp nhận, buộc đổi lại và giữ nguyên tên Công ty CP Bách Đạt An. UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An nhanh chóng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến các bản án và khiếu nại khiếu kiện do công ty này gây ra”- ông Quang nhấn mạnh.

Cũng theo ông Quang: “Nếu như một doanh nghiệp hoạt động bình thường, thì việc đổi tên sẽ được tiến hành theo quy định của luật doanh nghiệp. Nhưng ở đây, Công ty CP Bách Đạt An đã lợi dụng quy định về Luật doanh nghiệp, thủ tục đăng ký và đổi tên doanh nghiệp để đổi tên. Trong khi đó, doanh nghiệp đang liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, liên quan đến việc thi hành các bản án... nên UBND tỉnh Quảng Nam không chấp nhận. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở KH&ĐT điều chỉnh lại, huỷ tên doanh nghiệp mới (Công ty CP Điện Ngọc Xanh) và trở về lại tên cũ là Công ty CP Bách Đạt An để tiếp tục hoàn thành các nghĩa vụ liên quan”- ông Quang cho biết thêm.