Tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn trương thu hồi 4 dự án khu đô thị do Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - vừa ký văn bản chỉ đạo các Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT và UBND thị xã Điện Bàn căn cứ đề nghị của Sở KH&ĐT tỉnh, khẩn trương phối hợp, tham mưu để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi 4 dự án khu đô thị gồm: dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách Đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan đến 4 dự án nói trên. Sau khi xem xét, có ý kiến bằng văn bản, gửi Sở KH&ĐT trước ngày 30/9 và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm trễ báo cáo cũng như ý kiến đề xuất về phương án xử lý đối với các dự án nói trên.

Cũng theo Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan đơn vị có thể lấy ý kiến của Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan để có ý kiến tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, nhằm đưa ra quyết định xử lý kịp thời.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở KH&ĐT và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam xem xét để chấm dứt hoạt động đối với 4 dự án khu đô thị do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Lý do là công trình chợ Điện Dương đã được bàn giao cho Công ty CP Bách Đạt An trực tiếp quản lý, khai thác, nên Công ty CP Bách Đạt An không còn thuộc trường hợp bố trí quỹ đất đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình chợ Điện Dương.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam đã có thông báo về việc thu hồi, điều chỉnh đối với một số dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam cũng đã đưa các vụ án liên quan đến Công ty CP Bách Đạt An vào diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh uỷ.