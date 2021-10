Công an Quảng Nam điều tra các dự án BĐS của Công ty CP Bách Đạt An tại thị xã Điện Bàn

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án bẻ kèo hợp đồng môi giới hy hữu ở Quảng Nam, Phòng CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Quảng Nam đã phát văn bản yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp chứng cứ tài liệu liên quan đến một loạt dự án bất động sản tại Khu đô thị Điện Nam-Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Các dự án được cơ quan công an yêu cầu cung cấp hồ sơ gồm: Dự án Khu đô thị An Phú Quý, Khu dân cư An cư 1, Khu đô thị Sentosa Riverside, Khu đô thị số 7B, Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Thành Vinh, Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng, Khu dân cư và chợ Điện Dương. Tổng cộng 10 dự án.

Công an yêu cầu các cơ quan liên quan cung cấp: hồ sơ thu hồi đất và giao đất; phương án bồi thường và các quyết định phê duyệt bồi thường; xác định tổng số tiền đã chi bồi thường cho các hộ dân thông qua Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn,… đối với 10 dự án bất động sản do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư nói trên.

Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu các tài liệu cung cấp phải được đóng dấu treo của Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn và gửi hồ sơ về Phòng PC03-Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, Văn phòng Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà Trần Thị Ngọc L. - Giám đốc Công ty CP G.T (Đà Nẵng) về việc tố cáo bà Hoàng Thị Kim Châu – Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (địa chỉ số 41 Nguyễn Du, Đà Nẵng) có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng thoả thuận góp vốn đầu tư tại Khu đô thị 7B Điện Nam-Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt làm chủ đầu tư.

Hiện Văn phòng CSĐT Bộ Công an đang thụ lý đơn theo quy định của pháp luật.