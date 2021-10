Khách hàng vụ án "bẻ kèo hợp đồng môi giới BĐS ở Quảng Nam": Sẽ gửi đơn lên Quốc hội

Sáng ngày 8/10, ông Trần Kim Luyện - đại diện cho hơn 1.000 khách hàng trong vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới BĐS giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới) cho biết, trong những ngày qua với tư cách là đại điện cho các khách hàng có quyền lợi liên quan đã làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam về việc thi hành bản án, nhất là tiến độ thực hiện các dự án của Công ty CP Bách Đạt An theo nội dung bản án.

Tại cuộc làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam, đại diện cho số khách hàng đã yêu cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam thực hiện vai trò giám sát của mình đối với công tác thì hành án của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam và giám sát trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Quảng Nam trong việc thực thi các bản án liên quan đến vụ tranh chấp.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam để Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam có cơ sở giám sát và trả lời kết quả giám sát đối với công dân. Bên cạnh đó, làm cơ sở để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội”- ông Luyện cho hay.

“Với tư cách là người đại diện cho hàng trăm khách hàng có quyền lợi liên quan, chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp xúc công dân với Thường trực HĐND tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam. Tại các cuộc tiếp xúc, tôi sẽ yêu cầu làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh trong vụ việc này trước khi gửi đơn lên Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan Trung ương về vụ việc" – ông Luyện nhấn mạnh.

Trước đó, tại buổi làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam do ông Dương Văn Phước – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, đại diện cho hơn 1.000 người mua đất nền của Công ty CP Bách Đạt An đã phản ánh mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức giám sát đối với việc giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ án, nhất là những vụ việc liên quan đến Công ty CP Bách Đạt An, từ đó đôn đốc ngành chức năng tập trung giải quyết các thủ tục liên quan để sớm có sổ đỏ bàn giao cho người mua đất.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Dương Văn Phước chia sẻ với những khó khăn, bức xúc của người dân đối với Công ty CP Bách Đạt An và với trách nhiệm được giao, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã nỗ lực, nhưng kết quả chưa thể đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

Cũng theo ông Phước, để từng bước tháo gỡ các khó khăn trong quá trình giải quyết vụ việc và tiến tới giải quyết dứt điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã đưa vụ việc liên quan đến Công ty CP Bách Đạt An vào diện theo dõi, chỉ đạo, xử lý. Trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo quyết liệt đối với UBND thị xã Điện Bàn để bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều thuận lợi nhất cho chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục, thực hiện các nghĩa vụ liên quan để sớm ra sổ đỏ để chuyển giao lại cho người mua theo luật định.