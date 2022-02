Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu theo dõi tiến độ các dự án của Bách Đạt An

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa giao nhiệm vụ và chỉ đạo ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - theo dõi, chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng lưu ý các cơ quan chức năng phải theo dõi tình hình triển khai các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 26/11/2021, đồng thời, báo cáo Ban Nội chính Tỉnh uỷ để theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, để giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam đã thành lập Tổ công tác do ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng - làm tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, bao gồm: Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside và Khu đô thị Bách Thành Vinh.

Liên quan đến các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi, hủy bỏ các quyết định giao chủ đầu tư đối với 4/14 dự án của doanh nghiệp này tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Công ty CP Bách Đạt An tại Quảng Nam được biết đến trong vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới bất động sản với Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam tại 3 dự án bất động sản tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc kéo dài nhiều năm qua. Vụ việc diễn ra gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và môi trường đầu tư tại địa phương do liên quan đến hàng trăm khách hàng. Sự việc khiến Tỉnh uỷ Quảng Nam phải đưa các vụ án liên quan đến doanh nghiệp này vào diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.