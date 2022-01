Vụ án “bẻ kèo hợp đồng môi giới BĐS”: Khách hàng yêu cầu làm rõ "ai chống lưng" cho Bách Đạt An

Trước áp lực của hàng ngàn khách hàng có quyền lợi liên quan đến vụ án “bẻ kèo hợp đồng môi giới BĐS hy hữu ở Quảng Nam” giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới), sáng ngày 6/1, Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam đã tổ chức đối thoại với đại diện khách hàng và thông tin về việc thi hành các bản án trong thời gian qua.

Đây là lần thứ hai Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam tổ chức đối thoại chính thức với đại diện các khách hàng liên quan đến vụ án.

Khách hàng yêu cầu niêm giữ tiền đã thu

Khách hàng Nguyễn Quang Sơn cho biết, suốt 5 năm, ông cùng hàng trăm người khác đã lâm vào cảnh ăn không ngon, ngủ không yên, sống trong khó khăn nợ nần khi mua bất động sản tại các dự án có xảy ra kiện tụng do Công ty CP Bách Đạt An (Bách Đạt An) làm chủ đầu tư và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (Hoàng Nhất Nam) làm môi giới.

“Suốt thời gian qua, chúng tôi đã chạy vạy khắp nơi cầu cứu, nhưng đến nay vẫn chưa có lối thoát cho người dân chúng tôi. Vấn đề chúng tôi cần và quan tâm nhất hiện nay là chủ đầu tư - Bách Đạt An có triển khai dự án để giao cho người dân chúng tôi hay không và với góc độ môi giới - Hoàng Nhất Nam nỗ lực thế nào để sớm bàn giao sổ, bàn giao đất cho chúng tôi”- ông Sơn nói.

Tại buổi đối thoại, nhiều khách hàng yêu cầu Hoàng Nhất Nam với vai trò của mình cần có động thái rõ ràng, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để yêu cầu Bách Đạt An thực hiện nghĩa vụ của mình. Thêm nữa, Hoàng Nhất Nam cần công khai phương án đảm bảo quyền lợi cho khách hàng nếu có tình huống xấu nhất xảy ra như: dự án bị thu hồi, Bách Đạt An bị xử lý hình sự…

Bên cạnh đó, trước những động thái chây ỳ của Bách Đạt An, nhiều ý kiến khách hàng cho rằng bên cạnh sự vào cuộc của địa phương thì các cơ quan chức năng Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an cũng cần vào cuộc làm rõ hành vi, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để trả lại tính minh bạch của môi trường đầu tư cũng như lợi ích chính đáng của khách hàng.

Ngoài ra, để đảm bảo thi hành án, nhiều khách hàng yêu cầu cơ quan thi hành án niêm giữ số tiền mà Hoàng Nhất Nam và Bách Đạt An đang nắm giữ của khách hàng để làm căn cứ thi hành án, đảm bảo cho dự án được triển khai, sớm ra sổ cho người dân.

“Chúng tôi yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, mà cao nhất là ông Lê Trí Thanh, chỉ đạo Cục Thi hành án thành lập 1 tài khoản tạm giữ và yêu cầu Hoàng Nhất Nam và Bách Đạt An chuyển số tiền đã nhận của khách hàng chúng tôi vào tài khoản tạm giữ đó để xử lý thi hành án. Định hướng thì có rồi, nhưng chủ đầu tư có chịu làm không, cơ quan thi hành án có quyết liệt thực hiện thi hành án hay không, hệ thống chính quyền Quảng Nam có rốt ráo vào cuộc để giải quyết, thực thi pháp luật hay không mà thôi”– ông Trần Kim Luyện, khách hàng mua bất động sản tại dự án Khu đô thị Bách Đạt 1 ý kiến.

Làm rõ "ai chống lưng" cho chủ đầu tư

Cũng tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến khách hàng cho rằng cần làm rõ mối quan hệ của Bách Đạt An với chính quyền khi doanh nghiệp này luôn có thái độ chây ỳ, thách thức cơ quan thực thi pháp luật địa phương, trong khi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam triệu tập làm việc.

Ông Nguyễn Cường nêu ý kiến, Bách Đạt An là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn, nhưng tỉnh Quảng Nam lại không thể áp dụng các biện pháp, chế tài buộc doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ của mình thì cần xem lại mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền. Thậm chí cơ quan Trung ương cần phải vào cuộc làm rõ các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến doanh nghiệp này.

Còn ông Nguyễn Quang Sơn cho rằng, cần xem xét các mối quan hệ của Bách Đạt An, khi mà tỉnh Quảng Nam có nhiều sự ưu ái, giao rất nhiều dự án bất động sản cho doanh nghiệp này, để rồi sau đó chây ỳ, triển khai dang dở như vậy. "Phía sau những ưu ái đó là gì thì chúng tôi rất mong các cơ quan Trung ương, Chính phủ vào cuộc làm rõ. Ai sai đến đâu, xử lý đến đó, nếu hình sự thì xử lý hình sự, kể cả 2 doanh nghiệp lẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc” - ông Sơn nói.

Đồng quan điểm, ông Trần Kim Luyện chia sẻ: “Với những gì đang diễn ra, thái độ chây ỳ của Bách Đạt An đang khiến chúng tôi có suy nghĩ đang có thế lực nào đó đang bảo kê cho công ty này thì công ty này mới dám chây ỳ, coi thường như vậy".

Để làm sáng tỏ vấn đề này, ông Luyện cho biết, đang chuẩn bị nội dung văn bản gửi Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam. "Liệu có tiêu cực hay không? Nếu không có tiêu cực thì tại sao việc thi hành án vẫn không chạy. Còn nếu có tiêu cực thì xử lý những người có liên quan theo luật định. Còn trong trường hợp nếu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam làm không đến nơi đến chốn thì chúng tôi sẽ báo cáo Ban Nội chính Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng để làm việc cho rốt ráo sự việc” - ông Luyện nói.

Cũng theo ông Luyện, dự án Bạch Đạt 1 đã có thông báo thuế và hôm nay (ngày 6/1) là hạn cuối 30 ngày chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo thông báo thuế đợt 1. “Nếu chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ thì sẽ vi phạm Luật thuế. Tuy nhiên, đối với 2 dự án còn lại của vụ án là Hera Complex Riverside và dự án 7B Mở rộng thì sau 4 năm triển khai, đến nay dự án chưa có m2 đất sạch nào giao cho chủ đầu tư, việc này cho thấy đây là trách nhiệm của UBND thị xã Điện Bàn khi chậm trễ”- ông Luyện thông tin.

Ông Luyện thông tin thêm: “Vừa rồi, chúng tôi có kiến nghị với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam trong việc đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với các dự án này, Tuy nhiên, ông Nguyễn Hổ Hiền – Chấp hành viên cho rằng, do đất giao chưa đủ, nên theo luật chưa đủ chế tài để buộc Bách Đạt An thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Đối với vấn đề này, chúng tôi sẽ có đơn gửi Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp xem xét nội dung này, liệu Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam trả lời cho dân như thế có đúng không? Hơn nữa, chúng tôi là người được pháp luật bảo vệ, vậy Đảng, Nhà nước, cơ quan chính quyền bảo vệ ở chỗ nào nếu không phải là lúc này?”

Môi giới cam kết tuân thủ hợp đồng đã ký với khách hàng

Tại buổi đối thoại, đại diện Hoàng Nhất Nam cho biết, trong suốt thời gian qua, doanh nghiệp đã nỗ lực để thực hiện nghĩa vụ với khách hàng, gõ cửa kêu cứu các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, thậm chí kêu cứu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc sớm xử lý vụ việc. Nhưng thái độ bất hợp tác, chây ỳ của của Bách Đạt An đã khiến tiến độ triển khai dự án bị chậm trễ, kết quả đạt được không như mong đợi.

Trả lời ý kiến của khách hàng về những động thái trong thời gian tới, ông Trương Văn Hào – Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam – cho biết: “Trong thời gian tới, Hoàng Nhất Nam tiếp tục ban hành văn bản kêu cứu các cơ quan chức năng vào cuộc để buộc Bách Đạt An thi hành án. Thậm chí kiến nghị khởi tố Bách Đạt An nếu cố tình không thi hành án. Trong kịch bản xấu nhất nếu Bách Đạt An bị pháp luật xử lý, thì với hợp đồng đã ký kết với khách hàng, Hoàng Nhất Nam sẽ tuân thủ các cam kết với khách hàng theo hợp đồng. Với diễn biến xấu nhất, Hoàng Nhất Nam sẽ kiến nghị chính quyền cho phép Hoàng Nhất Nam tiếp nhận dự án để tiếp tục triển khai với mục đích ra sổ cho người dân”.

Đối với yêu cầu của khách hàng về thời gian giao sổ, đại diện Hoàng Nhất Nam cho rằng, vấn đề phụ thuộc rất lớn vào tiến độ thực hiện dự án của chính quyền và của chủ đầu tư. Với vai trò môi giới, nếu có thể làm gì để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Hoàng Nhất Nam sẵn sàng cùng ngồi lại bàn bạc với các bên liên quan.

Đại diện Hoàng Nhất Nam cũng cam kết nếu đến cuối năm 2022, phía Bách Đạt An vẫn chưa có sổ đỏ cho khách hàng thì bắt đầu từ tháng 1/2023, Hoàng Nhất Nam sẽ tính toán và chi trả một phần chi phí chậm công chứng cho các khách hàng đã mua đất tại dự án nhằm phần nào giải quyết vấn đề khó khăn tài chính của họ. Khi có những thông tin mới về tình hình pháp lý của các dự án, Hoàng Nhất Nam sẽ tiến hành tổ chức làm việc với các khách hàng để cung cấp các thông tin liên quan.

Đặc biệt, đối với ý kiến về số tiền đã thu của khách hàng, ông Trương Văn Hào - Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Nhất Nam cho biết, Hoàng Nhất Nam sẵn sàng chuyển cho cơ quan thi hành án ngay khi có yêu cầu để đảm bảo việc thi hành các bản án, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

“Hoàng Nhất Nam đã có kiến nghị Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam về số tiền Hoàng Nhất Nam đang giữ để đảm bảo thi hành án, nhưng Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam vẫn chưa có phản hồi. Ngay khi có sự chấp thuận của cơ quan chức năng Quảng Nam, trong vòng 24 giờ, Hoàng Nhất Nam sẽ chuyển ngay cho cơ quan chức năng”– ông Hào nói.