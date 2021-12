Vụ án "bẻ kèo" môi giới BĐS ở Quảng Nam: Bách Đạt An “doạ” báo công an đối với Cục Thi hành án

“Doạ báo công an” cả Cục Thi hành án nếu tiếp tục triệu tập

Ngày 8/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam đã có buổi triệu tập làm việc với các bên liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng môi giới giữa Công ty CP Bách Đạt An (Bách Đạt An) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (Hoàng Nhất Nam) gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.

Giấy triệu tập nêu rõ, Cục THADS tỉnh Quảng Nam triệu tập đại diện theo pháp luật của Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam đến Cục THADS tỉnh Quảng Nam để giải quyết các nội dung liên quan đến việc thực hiện hợp đồng dự án Khu đô thị Bách Đạt 1 sau khi có phê duyệt giá đất cua dự án. Đồng thời, Hoàng Nhất Nam mong muốn thông qua buổi làm việc hai bên có thể ngồi lại cùng thảo luận về các điều khoản quy định tại hợp đồng dự án Khu đô thị số 7B và dự án Hera Complex Riverside, để đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng đã đăng ký mua.

“Yêu cầu đại diện theo pháp luật của Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam có mặt đúng thời gian, địa điểm để làm việc theo nội dung triệu tập”- Văn bản triệu tập nêu rõ

Tuy nhiên, phía Công ty Bách Đạt An đã từ chối tham dự cuộc làm việc và trả lời bằng văn bản với thái độ cứng rắn. Cụ thể, văn bản này cho biết, nhân sự phụ trách làm việc với Cục THADS là ông Trịnh Đình Hải (người đại diện cho Bách Đạt An) có việc gia đình, tang gia nên không tham dự.

Bên cạnh đó, Bách Đạt An viện dẫn theo bản án được tuyên và các hợp đồng thỏa thuận ngày 23/5/2019 được ký tại cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Quảng Nam) nêu rõ rằng, sau khi có giá trị thuế đất của 3 dự án này, Bách Đạt An nộp thuế đất đầy đủ, tính toán lại và thông báo cho Hoàng Nhất Nam đơn giá ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất để Hoàng Nhất Nam thực hiện.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư (Bách Đạt An) đang quyết liệt thực hiện theo đúng thỏa thuận này, nên khi 3 dự án nêu trên của 3 hợp đồng được phê duyệt giá đất thì công ty sẽ có thông báo về đơn giá mới và thực hiện theo 3 hợp đồng. Khi có đon giá đất thì hai bên sẽ thỏa thuận theo đơn giá mới cho hợp đồng và căn cứ vào đó Hoàng Nhất Nam thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và sẽ được nhận sổ đỏ theo đúng quy định của pháp luật...

“Trong thời gian này, chủ đầu tư Bách Đạt An chỉ tập trung thực hiện dự án, nên mỗi bên tự tiếp tục thực hiện các trách nhiệm của mình và chúng tôi sẽ không tổ chức hội họp để thay đổi hợp đồng hay thay đổi thỏa thuận đã ký và được tòa tuyên. Vì thế, đề nghị gặp gỡ của Cục THADS nhằm tổ chức đàm phán các nội dung trong hợp đồng là không thỏa đáng. Bách Đạt An sẽ không tham dự họp hành, đàm phán gì với Hoàng Nhất Nam khi 3 dự án chưa có đơn giá đất. Nếu xảy ra gặp gỡ sẽ gây nghi ngờ giữa các bên sẽ thay đổi nội dung hợp đồng dẫn đến gây tâm lý hoang mang đối với những người có liên quan. Vì vậy, Bách Đat An sẽ không thực hiện gặp gỡ, đàm phán gì với Hoàng Nhất Nam khi cả 3 dự án chưa có đơn giá đất”- văn bản của Bách Đạt An nêu.

Không những vậy, văn bản của Bách Đạt An còn nhấn mạnh: “Nếu Cục THADS tỉnh Quảng Nam tiếp tục ép buộc phía Bách Đạt An họp hành với Hoàng Nhất Nam thì công ty sẽ làm văn bản báo lên Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh và các cơ quan hữu quan Trung ương về yêu cầu này có thể gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự và uy tín giữa các bên”.

Hé lộ thêm nhiều vấn đề cần làm rõ

Tại buổi làm việc, đại diện của Công ty Hoàng Nhất Nam bức xúc khi hay tin Bách Đạt An từ chối tham dự cuộc họp và cho rằng những viện dẫn của Bách Đạt An là sự xem thường cơ quan chức năng và thể hiện thái độ thiếu hợp tác.

"Cuộc họp này chẳng thay đổi gì trong hợp đồng hay thỏa thuận cả. Chúng tôi chỉ muốn làm rõ khi nào thì Bách Đạt An thực hiện các hạng mục thi công, để chúng tôi có thể trao sổ đỏ cho dân; khi nào thì thi hành án, chúng tôi cũng muốn đốc thúc Bách Đạt An xây dựng các hạng mục như đã cam kết”, ông Trương Quang Hào - Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Nhất Nam nói.

Cũng theo đại diện Công ty Hoàng Nhất Nam, trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu phía Bách Đạt An cấp sổ đỏ cho dân ở những nơi đủ điều kiện. “Chậm nhất là trong quý 3/2021 sẽ giao sổ đỏ cho dân nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bách Đạt An đòi thông báo giá đất của cả 3 dự án, nhưng với tình hình hiện nay thì lấy gì để hoàn thành. Không những vậy, các bản án nêu rõ là buộc các bên phải hoàn thành nghĩa vụ, nhanh chóng thực hiện các thủ tục để ra sổ cho người dân, nhưng những gì chủ đầu tư Bách Đạt An thể hiện cho thấy thái độ chây ỳ, bất hợp tác”- đại diện Hoàng Nhất Nam thông tin thêm.

Mặc dù cuộc họp được tổ chức giữa 2 bên công ty và Cục THADS tỉnh Quảng Nam, nhưng buổi làm việc còn bất ngờ có sự xuất hiện của đại diện cho số khách hàng là bên thứ ba liên quan đến bản án tranh chấp hợp đồng môi giới giữa các bên. khiến nhiều vấn đề được hé lộ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (39 tuổi, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) - cho biết, cũng như hàng trăm người khác, bà phải mất ăn mất ngủ đi đòi đất tại dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư trong suốt thời gian qua.

Theo bà Vân, năm 2018 bà mua đất của dự án, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Ngày 1/6/2021, Sở Xây dựng tỉnh gửi Cục THADS báo cáo về việc dự án Bách Đạt 1, có 5,7ha (tổng dự án là 8,3ha) đủ điều kiện thi công. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án, nhất là phần giải toả rất chậm, nếu không muốn nói là làm đối phó. Thái độ trên là coi thường luật pháp, coi thường vai trò của cơ quan chức năng.

“Khu đất 5,7ha đã đủ điều kiện thi công, tại sao doanh nghiệp không thi công để sớm giao cho người dân. Trong khi nhiều người bị ung thư nằm viện, nợ ngân hàng giờ muốn bán lại đất để có tiền điều trị, trả nợ nhưng lại vướng vấn đề cấp sổ đỏ” - bà Vân bức xúc nói.

Cũng tại buổi làm việc, nhiều khách hàng cho rằng, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi hành án, ra sổ cho người mua thì cơ quan chức năng cần xem xét hành vi chiếm dụng tiền của khách hàng suốt gần 5 năm qua mà không thực hiện nghĩa vụ đối với người mua.

“Chậm ngày nào thì người dân chúng tôi điêu đứng ngày đó, chậm ngày nào thì Bách Đạt An chiếm dụng hàng trăm tỷ của người dân chúng tôi ngày đó. Hành vi này không chỉ là chiếm dụng tiền của người khác mà còn làm thất thu thuế cho nhà nước, khi đây là hành vi giao dịch thật sự đã diễn ra. Do đó, cần làm rõ hành vi này” - khách hàng tham dự buổi làm việc nói.

Đặc biệt, nhiều khách hàng yêu cầu cơ quan thi hành án xem xét việc UBND thị xã Điện Bàn gia hạn thời gian thực hiện dự án cho Bách Đạt An, trong khi doanh nghiệp này không thiện chí, không nỗ lực triển khai dự án. Đồng thời, các khách hàng yêu cầu cơ quan thi hành án cần làm rõ hành vi của Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam khi Bách Đạt An đang là doanh nghiệp đối tượng thi hành án, nhưng Sở KHĐT lại chấp thuận cho đổi tên, gây mất niềm tin trong người dân.

Ông Nguyễn Quang Sơn (trú 31 Nguyễn Thái Bình, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) - bức xúc: “Tôi không tin ai nữa, kể cả cơ quan chức năng, nên với vai trò bên thứ ba có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, chúng tôi cần được biết các vị đang làm gì và làm đến đâu. Không thể cứ thế này rồi 5 năm, 10 năm … mãi vẫn không làm mà người dân thì mòn mỏi chờ đợi”.

Trả lời ý kiến các bên, ông Nguyễn Hồ Hiền – Cục phó Cục THADS tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan thi hành án cũng đang nỗ lực phối hợp để thi hành các bản án liên quan. Qua xem xét các vấn đề pháp lý thì đến nay vẫn chưa đủ điều kiện thi hành án, vì nhiều lý do, trong đó dự án chưa hoàn thành, hợp đồng quá hạn mà dự án vẫn chưa triển khai… nên chưa thể nói rõ được.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...