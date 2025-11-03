Cách đầu tư cho đam mê cũng sinh lời từ Kaity Nguyễn

Với Kaity Nguyễn, đầu tư cho đam mê và đầu tư cho tài chính đều là những kênh giúp cô sinh lời.

Trong hành trình trưởng thành, cô học được cách để dòng tiền và đam mê vận hành đúng hướng. Kaity tìm thấy giải pháp giúp mỗi đồng tiền chờ chi và đã chi của cô đều sinh lợi, phù hợp với người trẻ hiện đại.

Không để tiền nằm yên – tư duy tài chính mới của người trẻ

Với người tiêu dùng hiện đại, tư duy để tiền làm việc đang trở thành thói quen sống. Nếu trước đây, phần lớn người Việt thường chỉ quan tâm đến tiết kiệm hay chi tiêu hợp lý, thì nay, nhiều người đã bắt đầu nghĩ xa hơn: làm sao để tiền của mình không ngừng vận động và sinh lời mỗi ngày.

Sự thay đổi đó đến từ một thế hệ người dùng mới năng động, độc lập, am hiểu công nghệ – những người coi tài chính cá nhân là nghệ thuật quản trị cuộc sống. Kaity Nguyễn là một ví dụ tiêu biểu. Ở tuổi 26, cô không chỉ là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, mà còn là nhà sáng lập KAT House, nơi cô đào tạo diễn viên trẻ và sản xuất các dự án nghệ thuật chất lượng.

“Khi mình nỗ lực làm việc mỗi ngày, thì tiền của mình cũng nên như vậy”. Kaity nói.

Với cô, quản lý tài chính không chỉ là gửi tiết kiệm hay đầu tư, mà là khả năng điều hướng dòng tiền của bản thân sao cho linh hoạt và hiệu quả nhất. Mỗi khoản thu, chi, đầu tư đều phản ánh tư duy và kỷ luật sống của một người.

Thói quen đó được Kaity hình thành từ sớm, khi cô bắt đầu tự lập về tài chính. Từ những vai diễn đầu tiên, cô đã học cách chia dòng tiền thành ba phần: chi tiêu cá nhân, tiết kiệm dài hạn, và đầu tư cho bản thân. Cách làm đó giúp cô luôn chủ động trước mọi kế hoạch – dù là phim ảnh, kinh doanh hay những dự án sáng tạo.

“Tiền là công cụ. Mình càng hiểu rõ nó, mình càng làm chủ được cuộc sống của mình. Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu, mà là dùng nó thế nào cho đúng”, Kaity chia sẻ.

Từ tư duy đó, Kaity đã tìm kiếm những giải pháp giúp mình vừa an toàn tài chính, vừa linh hoạt. Và Bộ đôi Sinh lời của VIB trở thành lựa chọn phù hợp với nhịp sống hiện đại của cô.

Sinh lời trên từng đồng tiền sở hữu - Giải pháp cho dòng tiền của mọi cá nhân

Giữa thời đại mà mọi giao dịch tài chính đều có thể diễn ra trong vài giây, VIB mang đến Bộ đôi Sinh lời – giải pháp giúp người dùng sinh lời đến hai lần cho mỗi đồng vốn với lợi ích đến 9,3%. Đó là tài khoản Siêu Lợi Suất giúp tiền chờ chi tiêu sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, người dùng có thể rút hoặc nạp bất kỳ lúc nào mà không bị mất phần lợi nhuận đã tích lũy trước đó.

“Tôi thích cảm giác tiền luôn có ích, dù mình chưa dùng đến. Cứ để đó, mỗi ngày nó lại sinh lời một chút, yên tâm mà vẫn linh hoạt”, Kaity nói.

Cô chia sẻ rằng thói quen này giúp cô quản lý tài chính nhẹ nhàng hơn. Là người làm sáng tạo, Kaity hiểu rằng cảm hứng và cơ hội không đến theo kế hoạch, có những dự án đến rất bất ngờ, và để không bỏ lỡ chúng, cô đã sử dụng một công thức cũng rất sáng tạo so với việc gửi tiết kiệm truyền thống hay chỉ để tiền trong tài khoản thanh toán thông thường, đó là dành sẵn một khoản dự phòng trong tài khoản Siêu Lợi Suất. Cách làm này giúp cô vừa chủ động cho những ý tưởng mới, vừa để dòng tiền vẫn sinh lời đều đặn trong lúc chờ được “đánh thức” cho dự án tiếp theo.

Song hành với tài khoản Siêu Lợi Suất là thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card hoàn tiền đến 5% cho mọi chi tiêu online. Với Kaity, một người yêu thích mua sắm và thường xuyên đi công tác nước ngoài, đây là lợi ích rất thực tế.

“Trước đây, tôi thấy chỉ thẻ tín dụng được hoàn tiền. Giờ thẻ thanh toán cũng được hoàn, mà lại có nhiều ưu đãi cộng thêm, vừa tiện vừa giúp tôi kiểm soát chi tiêu tốt hơn, không lo bị chi quá tay”, cô nói.

Chiếc thẻ này đặc biệt gây ấn tượng với Kaity khi cô có thể tự thiết kế ảnh in trên thẻ bằng Gen AI – vừa độc đáo, vừa mang tính nghệ thuật. Với Kaity, đó là một cách để nhắc bản thân chi tiêu có trách nhiệm mỗi khi thanh toán.

Cả Siêu Lợi Suất và Smart Card đều tích hợp trên ứng dụng MyVIB. Người dùng có thể tự mở tài khoản, chọn số tài khoản đẹp miễn phí, kích hoạt tính năng để sử dụng Siêu Lợi Suất, tự đăng ký mở thẻ thanh toán VIB Smart Card và theo dõi lợi tức, tiền hoàn theo thời gian thực ngay trên điện thoại của mình.

Kaity chia sẻ thêm: “Mình cảm thấy như mỗi đồng tiền được sinh lời hai lần – một lần khi giữ trong tài khoản, một lần khi chi tiêu online. Nó giúp mình quản lý tài chính một cách có ý thức hơn”.

Giữ cũng lời, chi cũng lợi là lý do Bộ đôi Sinh lời được xem là giải pháp đón đầu xu thế cho người dùng cá nhân trong thời đại số.

Đầu tư cho đam mê cũng là đầu tư cho tương lai

Với Kaity Nguyễn, sinh lời không chỉ là phép tính tài chính – mà còn là cách cô nhìn nhận cuộc sống. Mỗi vai diễn, mỗi dự án nghệ thuật đều là một khoản đầu tư dài hạn, nơi cô đặt cả tâm huyết, thời gian và năng lượng.

Cô kể rằng mỗi vai diễn trong một bộ phim mới, cô coi đó như một khoản đầu tư có lợi tức cao. Lợi tức ở đây không chỉ là doanh thu phòng vé, mà còn là cơ hội học hỏi, kết nối và phát triển cùng các thế hệ diễn viên.

“Đầu tư cho một bộ phim, vai diễn, mình nhận được nhiều hơn cả lợi nhuận. Có khi đó là tình yêu từ khán giả, có khi là một bài học giúp mình trưởng thành hơn”, cô cho biết.

Cách Kaity nói về nghề cũng giống cách cô nói về tài chính: nhẹ nhàng, có tầm nhìn, và đầy tính chiến lược. Với cô, đầu tư cho đam mê hay cho tiền bạc đều cần sự kỷ luật, kiên nhẫn và niềm tin vào giá trị mình tạo ra. Từ triết lý đó, cô thành lập KAT House – không gian sáng tạo giúp các bạn trẻ được rèn luyện kỹ năng diễn xuất và tự tin thể hiện cá tính. Đây cũng là đầu tư xã hội mà Kaity dành cho thế hệ tiếp theo – đầu tư cho con người và niềm tin vào nghề.

“Mình muốn các bạn hiểu rằng, để đi đường dài với nghề, phải tìm được cái tôi, phải biết đầu tư cho chính mình. Vì cơ hội chỉ đến với người đã sẵn sàng”, cô nói thêm.

Không chỉ với Kaity, ngày càng nhiều người Việt đang tìm kiếm sự cân bằng giữa đam mê, cảm xúc và tài chính. Từ câu chuyện của Kaity Nguyễn, có thể thấy rằng sinh lời không chỉ nằm ở đầu tư tài chính, mà còn trong cách mỗi người lựa chọn sống, làm việc và sử dụng nguồn lực của mình.