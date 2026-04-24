Ca phẫu thuật “cân não” cứu bệnh nhân ung thư tiêu hoá đa bệnh nền tại Vinmec Cần Thơ

Một tuần sau ca phẫu thuật cắt dạ dày điều trị ung thư dạ dày phức tạp, nam bệnh nhân đa bệnh nền xuất viện trong niềm vui vỡ oà của gia đình. Từ ca bệnh đầy thách thức, kết quả điều trị thực tế vượt kỳ vọng nhờ chiến lược can thiệp kịp thời và bài bản của ê-kíp Vinmec Cần Thơ.

Ca mổ “thách thức kép” và kết quả vượt ngoài kỳ vọng

Ông Dương Văn Hùng (63 tuổi, Cần Thơ) đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ trong tình trạng thiếu máu kéo dài chưa rõ nguyên nhân. Qua quá trình thăm khám và nội soi, các bác sĩ phát hiện một khối u tại dạ dày của người bệnh có dấu hiệu chảy máu. Kết quả sinh thiết u xác định tổn thương ác tính.

Theo PGS.TS.BS Phạm Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Ngoại, Bệnh viện Vinmec Cần Thơ, nếu không can thiệp kịp thời, khối u có thể tiến triển lan rộng, di căn xa, xâm lấn các cơ quan lân cận và đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Sau đó, ê-kíp đã hội chẩn và đưa ra chỉ định nội soi cắt dạ dày bán phần nhằm loại bỏ khối u, ngăn chặn nguy cơ tiến triển và kiểm soát kịp thời nguồn chảy máu.

Bệnh nhân bình phục tốt sau một tuần phẫu thuật, khép lại hành trình điều trị với kết quả vượt kỳ vọng ban đầu.

Thách thức lớn nhất trong ca bệnh được xác định là một “bài toán kép”: Vừa phải đảm bảo phẫu thuật ung thư đạt tính triệt căn, vừa duy trì an toàn tối đa cho một bệnh nhân mang nhiều bệnh lý nền nguy cơ cao (tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, rối loạn lipid máu, tiền sử nhồi máu cơ tim và di chứng liệt nửa người của nhồi máu não). Đây là nhóm bệnh nhân đặc biệt dễ gặp biến cố tim mạch, đột quỵ tái phát và rối loạn chuyển hóa trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu.

Trước áp lực đó, một quy trình phối hợp liên chuyên khoa được thiết lập chặt chẽ và linh hoạt. Ngay từ thời điểm khởi mê, ê-kíp gây mê hồi sức đã triển khai theo dõi huyết động liên tục, kiểm soát sát sao từng chỉ số sinh tồn, chủ động dự phòng và xử trí sớm các nguy cơ có thể phát sinh.

Song song với đó, ê-kíp triển khai phẫu thuật nội soi theo chiến lược “xâm lấn tối thiểu - kiểm soát tối đa”. Thăm dò toàn bộ ổ bụng, các bác sĩ xác định được chính xác vị trí và mức độ lan rộng của khối u. Bác sĩ tiến hành cắt đoạn dạ dày chứa u với diện cắt đảm bảo nguyên tắc triệt căn. Sau khi loại bỏ hoàn toàn tổn thương, ê-kíp tiến hành nối dạ dày với ruột để tái lập lưu thông tiêu hóa.

Toàn bộ quá trình được thực hiện dưới hình ảnh nội soi phóng đại, giúp từng thao tác không chỉ đạt độ chính xác cao, đảm bảo hiệu quả điều trị mà còn giảm tối đa sang chấn cho người bệnh.

Vượt qua thách thức nhân đôi, ca mổ thành công sau 3 giờ thực hiện. Diễn biến hậu phẫu ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực: Bệnh nhân tỉnh sớm, vết mổ khô, mức độ đau nhẹ. Nhờ mô hình phục hồi sau mổ toàn diện (ERAS) được triển khai tại Vinmec Cần Thơ, người bệnh nhanh chóng lấy lại thể trạng và được xuất viện sau một tuần, khép lại hành trình điều trị với kết quả vượt kỳ vọng ban đầu.

Theo các bác sĩ, với nhóm bệnh nhân đa bệnh nền, phẫu thuật nội soi là lựa chọn “chìa khóa” giúp kiểm soát đau tốt hơn và rút ngắn thời gian hồi phục - những yếu tố mang tính quyết định trong việc hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng sống lâu dài sau điều trị.

Mở lối cho những ca bệnh tiêu hoá phức tạp: Bước tiến điều trị tại miền Tây

Ca bệnh được thực hiện thành công dưới sự dẫn dắt chuyên môn của PGS.TS.BS Phạm Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Ngoại, Vinmec Cần Thơ cùng ê-kíp bác sĩ. Mặc dù mới đi vào hoạt động hơn một năm, trung tâm đã nhanh chóng làm chủ và triển khai thường quy nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong ngoại khoa, tiêu biểu như phẫu thuật nội soi trong điều trị các bệnh lý tiêu hóa và ung bướu, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, điểm nổi bật của Trung tâm Ngoại là cách tiếp cận điều trị theo hướng đa chuyên khoa. Mỗi ca bệnh phức tạp đều được đánh giá toàn diện với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia đa chuyên khoa nhằm lập kế hoạch về một phác đồ tối ưu, xuyên suốt cho người bệnh.

Theo PGS.TS.BS Phạm Văn Năng, định hướng của Trung tâm Ngoại không chỉ là nâng cao kỹ thuật phẫu thuật, mà còn cần liên tục cải tiến quy trình điều trị toàn diện, lên kế hoạch kỹ lưỡng trước, trong và sau điều trị để đạt được kết quả điều trị cao nhất, đặc biệt với nhóm bệnh nhân lớn tuổi, đa bệnh nền.

Trong bối cảnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long còn hạn chế về các cơ sở chuyên sâu xử lý ca bệnh nặng, việc phát triển năng lực phẫu thuật nội soi, hồi sức và kiểm soát biến chứng tại chỗ của Vinmec Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng. Người bệnh không chỉ được tiếp cận kỹ thuật hiện đại, mà còn giảm thiểu áp lực chuyển tuyến lên các bệnh viện tuyến trên.

Những kết quả điều trị ổn định ở các ca bệnh phức tạp đang từng bước khẳng định vai trò của Trung tâm Ngoại, Bệnh viện Vinmec Cần Thơ như một địa chỉ chuyên sâu đáng tin cậy tại khu vực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân miền Tây.