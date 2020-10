Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam đồng hành cùng các nước đi đầu 5G

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu như vậy tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển hệ thống trạm gốc di động 5G gNodeB giữa Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (thuộc tập đoàn Viettel) và Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (thuộc tập đoàn Vingroup).

Người Việt Nam có thể sáng tạo ra công nghệ

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói: “Năm 2020, chúng ta có thể tự hào nói rằng, Việt Nam đã làm chủ hầu hết các thiết bị viễn thông, từ thiết bị người sử dụng tới thiết bị nhà mạng. Việt Nam trở thành một trong số rất ít nước làm được điều này.

Khi hạ tầng viễn thông trở thành hạ tầng số, trở thành hạ tầng của nền kinh tế số, khi vấn đề an toàn, an ninh mạng trở thành yếu tố sống còn của chuyển đổi số, thì việc làm chủ thiết bị hạ tầng mạng lưới có ý nghĩa quyết định. Vì thế, Việt Nam có thể tự tin thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia. Người dân Việt Nam có được niềm tin số khi hầu hết các thiết bị viễn thông, hầu hết các sản phẩm thuộc hệ sinh thái an ninh mạng là do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Công nghệ là phi vật chất, là những tài sản vô hình dựa trên cơ sở kiến thức, dựa trên sự sáng tạo của con người. Sự sáng tạo của người Việt Nam không thua kém ai. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta có dám nghĩ đến, có dám nghĩ rằng cái này mình có thể làm được. Với tinh thần “có thể làm được” thì não người được bổ sung năng lượng vô hạn và vì thế, việc khó không còn khó nữa, và vì thế, người Việt Nam có thể sáng tạo ra công nghệ”.

Viettel và VinGroup đã lớn đến mức có thể hợp tác

Sau khi khẳng định, Viettel và Vingroup là những thí dụ sinh động để chứng tỏ rằng, người Việt Nam có thể làm được, doanh nghiệp Việt Nam có thể làm được, có thể sáng tạo ra công nghệ Việt, có thể góp phần cho Việt Nam phát triển bứt phá, thay đổi thứ hạng và trở thành hùng cường thịnh vượng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Nhiều người nói, người Việt Nam khó hợp tác với nhau. Điều này không đúng. Chưa hợp tác là vì chưa có việc khó đến mức phải hợp tác. Chưa hợp tác là vì chưa lớn mạnh đến mức mình có cái mà người khác không có. Khi chúng ta đặt ra sứ mệnh lớn lao, khi mỗi chúng ta đã có cái xuất sắc và độc đáo của riêng mình thì hợp tác tự nhiên sẽ đến.

Viettel là một doanh nghiệp nhà nước. Vingroup là một doanh nghiệp tư nhân. Cả hai doanh nghiệp này chung một khát vọng là sáng tạo công nghệ Việt và mang ra toàn cầu. Viettel có một thị trường viễn thông ban đầu đủ lớn, với 11 quốc gia có dân số 350 triệu, sẽ là cái nôi để thiết bị được hoàn thiện. Vingroup thì ngay từ ngày đầu đã hướng tới thị trường toàn cầu, mà đầu tiên là Mỹ và Châu Âu. Viettel có một chiến lược dài hạn về phát triển công nghệ. Vingroup thì có sự linh hoạt, ra quyết định nhanh. Viettel mạnh về phần mềm. Vingroup mạnh về phần cứng. Sự hợp tác giữa một doanh nghiệp nhà nước và một doanh nghiệp tư nhân kết hợp được sức mạnh của hai loại hình doanh nghiệp.

Cả thế giới mới có 4 nước sản xuất được thiết bị 5G. Nghiên cứu, sản xuất thiết bị 5G không phải việc dễ, mà là việc rất khó, cần đến sự hợp lực. Và vì vậy mà ra đời sự hợp tác giữa Viettel và Vingroup. Viettel và Vingroup đều đã lớn mạnh đến mức có cái mà người khác không có để hợp tác với nhau.

VinGroup làm vô tuyến, Viettel xử lý tín hiệu gốc

Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh: “Vingroup sẽ tập trung vào làm phần vô tuyến. Viettel sẽ tập trung vào làm phần xử lý tín hiệu gốc, mạng lõi và tích hợp thành sản phẩm thương mại. Thiết bị của hai tập đoàn này phải hướng tới thị trường toàn cầu. Vì đó là cách duy nhất để có thể tồn tại trong thế giới này, nhất là trong lĩnh vực công nghệ. Thiết bị Việt Nam phải cạnh tranh về chỉ tiêu kỹ thuật và giá cả. Không nên trông đợi và bất kỳ sự ưu ái nào. Bởi vì, mục tiêu cao thì sẽ dễ đạt được hơn là mục tiêu thấp. Và vì mục tiêu thấp mà đạt được thì cũng không bán được cho ai và do vậy, cũng không tồn tại được.

Việt Nam chọn hướng công nghệ mở để phát triển 5G. Vì cách tốt nhất để đảm bảo an ninh mạng cho 5G là công nghệ mở. Để cho mọi quốc gia khi sử dụng thiết bị 5G của bất kỳ hãng công nghệ nào cũng vẫn có thể kiểm soát. Đây là tiếp cận của Việt Nam. Các công ty công nghệ Việt Nam cam kết các quốc gia khi sử dụng thiết bị 5G “Make in Vietnam” thì đều được cung cấp công cụ để có khả năng kiểm soát an ninh mạng của mình. Mở chính là con đường tạo ra niềm tin số toàn cầu.

Và cũng vì cách tiếp cận công nghệ mở mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhiều doanh nghiệp toàn cầu có thể chung tay nghiên cứu sản xuất thiết bị 5G Việt Nam”.

Việt Nam chính thức thương mại hoá 5G

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Năm 2020 này, Việt Nam chính thức thử nghiệm thương mại 5G tại một số thành phố lớn để người dân có thể sử dụng. Như vậy là Việt Nam đồng hành với các nước đi đầu về 5G. Năm 2021 sẽ là năm thương mại hoá diện rộng. Đây là cách tiếp cận theo pha của Việt Nam về phát triển 5G. Viettel và Vingroup phải đảm bảo rằng thiết bị của mình sẵn sàng theo các pha này.

Khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, khát vọng đóng góp cho sự phát triển của nhân loại sẽ là nguồn năng lượng vô hạn cho sự sáng tạo công nghệ. Tôi xin chúc Viettel và Vingroup luôn có trong mình khát vọng này để tạo lên sức mạnh sáng tạo cho mình. Đã có không ít những doanh nghiệp Việt Nam sáng tạo công nghệ. Nhưng tôi mong muốn nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Việt Nam dấn thân sáng tạo công nghệ, bởi vì đây là cách duy nhất để đưa Việt Nam trở thành nước phát triển phồn vinh hạnh phúc vào năm 2045 khi Việt Nam mới tròn 100 tuổi”.