Bổ sung công cụ hỗ trợ, vũ khí, đảm bảo an ninh hàng không trước, trong và sau Đại hội Đảng

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa có quyết định gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về việc áp dụng kiểm soát an ninh hàng không giai đoạn trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhằm góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ Đại hội.

Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Do đó bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với mọi lực lượng chức năng trong công tác phục vụ tổ chức Đại hội. Mặt khác, thời gian dự kiến diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng là thời gian Đất nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nên lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng cao.

Vì vậy, để góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và phục vụ Đại hội Đảng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không vềáp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo đó, trong thời gian nói trên, "các cảng vụ hàng không, các cảng hàng không, sân bay, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp theo quy định; đồng thời hằng ngày báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh hàng không về Cục Hàng không Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không tăng cường quân số lực lượng kiểm soát an ninh hàng không; rà soát, bổ sung các trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ,..., đảm bảo các trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; chuẩn bị kỹ các kế hoạch, phương án phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra" - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng yêu cầu.

Cùng với đó, ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần áp dụng tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát an ninh hàng không như tăng cường kiểm tra trực quan, kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ, nhận biết hành vi bất thường.

Các lực lượng tại chỗ cần tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của các bên liên quan trong công tác an ninh hàng không; tổ chức các tổ tuần tra phối hợp các lực lượng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tình huống, vụ việc bất ngờ.