Bất chấp COVID-19, giao dịch BĐS ở Đà Nẵng vẫn tăng gấp đôi so với cùng kỳ

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021.

Cụ thể, ước thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm của toàn TP đạt hơn 11.387 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt 8.842 tỷ đồng, đạt 48,6% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 2.541 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán; thu từ huy động đóng góp 2,918 tỷ đồng…

Về cân đối ngân sách, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 là 15.182 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 6.172 tỷ đồng, đạt 47,21% so với dự toán; thu trung ương bổ sung có mục tiêu là 893 tỷ đồng; thu kết dư là 46,716 tỷ đồng; thu chuyển nguồn là 8.070 tỷ đồng đồng.

Về chi ngân sách, ước tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10.762 tỷ đồng, đạt 61,18% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 7.339 tỷ đồng; chi trả lãi do chính quyền địa phương vay 1,557 tỷ đồng, đạt 50,23% dự toán; chi thường xuyên 3.419 tỷ đồng, đạt 46,53% dự toán.

Theo UBND TP Đà Nẵng, ước thu nội địa không kể tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2021 của địa phương đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng so với cùng kỳ không cao, nguyên nhân do thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ và dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát đã làm giảm thu nội địa trong tháng 5 và 6/2021.

Việc tăng thu nội địa tăng là do trong 4 tháng đầu năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh dần ổn định và có tăng trưởng sau dịch COVID-19, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế ước đạt 240.377 tỷ đồng, tăng 35.530 tỷ đồng so với cùng kỳ, số thuế phát sinh phải nộp là 5.196,8 tỷ đồng, tăng 96 tỷ đồng so với cùng kỳ; một số doanh nghiệp trọng điểm đã dần hồi phục và có số thuế phát sinh phải nộp tăng so với cùng kỳ…

Đặc biệt, theo UBND TP Đà Nẵng, thị trường BĐS dần được khôi phục, số lượng hồ sơ giao dịch trong những tháng đầu năm 2021 đạt 14.390 hồ sơ, tăng 7.352 hồ sơ so với cùng kỳ. Giao dịch gia tăng đã làm tăng thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng BĐS ước 73% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ ước đạt 78,5% dự toán, tăng 44,5% so với cùng kỳ.



Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19, nợ đọng thuế và gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã làm giảm thu ngân sách cho địa phương.

Trước diễn biến dịch COVID-19, Đà Nẵng cũng đã lên kịch bản tăng trưởng king tế cho 6 tháng cuối năm 2021. Cụ thể, nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát vào cuối quý II và đầu quý III/2021, dự kiến khả năng thu nội địa năm 2021 của Đà Nẵng sẽ đạt 19.182,4 tỷ đồng, đạt 109% dự toán Trung ương và 105,4% dự toán HĐND TP giao, bằng 98,4% so với cùng kỳ. Và nếu không kể tiền sử dụng đất thì thu nội địa có khả năng đạt 15.844,2 tỷ đồng, đạt 106,4% dự toán được giao, bằng 101,5% so với cùng kỳ.