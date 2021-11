Chính thức dừng 4 dự án của Công ty CP Bách Đạt An tại Quảng Nam

Theo quyết định số 3173/QĐ-UBND, UBND tỉnh Quảng Nam chính thức chấm dứt hoạt động đầu tư của các dự án và thu hồi, huỷ bỏ các quyết định giao cho Công ty CP Bách Đạt An đầu tư xây dựng các dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Nguyên nhân chấm dứt đầu tư 4 dự án trên là do công trình chợ Điện Dương không thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục đầu tư (hình thức đối tác công tư) theo quy định của nhà nước, nên các quỹ đất để thực hiện các dự án nêu trên không phải là quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện công trình chợ Điện Dương.

Do đó, việc giao cho Công ty CP Bách Đạt An thực hiện dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc để tạo nguồn vốn thanh toán công trình chợ Điện Dương không còn phù hợp với quy định hiện hành.

UBND tỉnh Quảng Nam còn giao UBND thị xã Điện Bàn công bố công khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư đối với các dự án nói trên, phối hợp với Công ty CP Bách Đạt An để giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền, quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.