Vụ án "bẻ kèo môi giới BĐS" ở Quảng Nam bây giờ ra sao?

Bản án vẫn nằm trên giấy…

Sau thời gian dài ồn ào từ vụ kiện hy hữu chưa từng có giữa 2 doanh nghiệp gồm Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới) thì cứ tưởng ngày 8/5/2020 sẽ là thời điểm mở ra cơ hội cho các bên khi TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên án phúc thẩm, yêu cầu các bên có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam thực hiện giao đất, thực hiện dự án đầu tư, lập các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người liên quan.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, những gì bản án phúc thẩm tuyên vẫn gần như nằm im bất động và quyền lợi của hàng trăm khách hàng mua đất suốt chừng ấy thời gian vẫn dậm chân tại chỗ.

Ghi nhận tại hiện trường các dự án Khu đô thị số 7B mở rộng, Dự án Hera Complex Riverside, … thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), hiện vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm và chỉ có những đàn bò thơ thẩn nơi đây.

“Để đó lâu rồi, có thấy chi đâu. Lâu lâu có thấy nhóm người ghé tới trụ sở của công ty chỗ đằng kia đứng rất lâu rồi bỏ đi. Dân không có đất trồng rau màu mà để cỏ phủ kín như rứa đó”- bà Huê, một người dân đang chăn bò tại đây cho biết.

Ông Nguyễn Quang Sơn (trú 31 Nguyễn Thái Bình, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), khách hàng mua lô đất D9.27, dự án Bách Đạt 1 cùng một số người đã có đơn cầu cứu về tình trạng sống dở chết dở của hàng khăm khách hàng mua phải đất nền tại dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư và Hoàng Nhất Nam làm môi giới.

“Chúng tôi là những người dân lao động, vay mượn tiền để mua đất nhằm an cư lạc nghiệp. Cứ tưởng mua được miếng đất sẽ là thứ đảm bảo cho cuộc sống nhưng suốt gần 4 năm qua, đất thì không thấy, sổ đỏ chẳng thấy đâu, chỉ thấy một đống nợ do vay mượn để mua đất. Nợ nầng chồng chất, đời sống lâm vào cảnh khó khăn, cực khổ nên không thể chịu đựng được thêm nữa. Đó là chưa nói tâm lý căng thẳng, bực bội kiểu mình bị lừa nên chúng tôi làm đơn này trình lên các cấp ban ngành tỉnh, các cơ quan báo chí vào cuộc, bảo vệ lợi ích chính đáng của chúng tôi”- ông Sơn nói.

Cũng như ông Sơn, hàng trăm khách hàng mua đất tại dự án Khu đô thị số 7B mở rộng, Dự án Hera Complex Riverside… (do Bách Đạt An làm chủ đầu tư) suốt 4 năm qua đã ăn ngủ không yên do vay mượn tiền mua đất. Và cứ tưởng phiên toà phúc thẩm diễn ra ngày 8/5/2020 sẽ mở ra cơ hội để đòi lại quyền lợi của mình nhưng thật sự không như mong đợi.

“Hơn 300 người liên quan đã mua đất nền cho Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư từ năm 2017 đến nay đã 4 năm, dù Toà án cấp cao đã tuyên án phúc thẩm hơn 1 năm nay, nhưng đến nay chẵng biết đến khi nào mới được giao đất và giao sổ. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kêu cứu chính quyền, nhưng vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng”- ông Phạm Đức Mạnh (trú tổ 37, Phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng), khánh hàng mua lô C9.15 Dự án 7B mở rộng nói.

Cũng theo ông Mạnh, sau những diễn biến kiện cáo giữa chủ đầu tư và môi giới, chúng tôi đã được TAND các cấp bảo vệ quyền lợi với quyết định bản án là yêu cầu chủ đầu tư, môi giới và các bên liên quan phối hợp với UBND tỉnh, UBND Thị xã Điện Bàn, cùng các sở ban ngành địa phương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, thực hiện thi công các dự án để bàn giao sổ đỏ và đất cho người dân trong thời gan sớm nhất nhưng đến nay quyền lợi của số khách hàng này vẫn chưa được bảo vệ.

“Theo bản án, chúng tôi được quyền đến UBND tỉnh, các sở ban ngành liên quan, đến Công ty CP Bách Đạt An, Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam để liên hệ, theo dõi việc thực hiện dự án, được nhận sổ đỏ và đất như các bên đã cam kết. Nhưng thực tế lại không như vậy, Công ty CP Bách Đạt An vẫn không thực hiện dự án. Liên tiếp các ngày 19/4/2021 và ngày 23/4/2021, người dân chúng tôi đã tìm đến trụ sở Công ty CP Bách Đạt An để tìm hiểu nhưng không được Công ty CP Bách Đạt An tiếp đón. Trụ sở Công ty CP Bách Đạt An gần như đóng cửa, không có người làm việc. Sự việc có Công an phường Điện Ngọc (Thị xã Điện Bàn) đến lập biên bản vụ việc”- ông Mạnh nói.

“Không những vậy, sau khi bản án phiên toà phúc thẩm xét xử tranh chấp giữa các bên có hiệu lực, nhiều lần chúng tôi đến cầu cứu chính quyền UBND tỉnh Quảng Nam tại các buổi tiếp dân của nhưng vẫn chưa được UBND tỉnh và các sở ban ngành tìm ra cách giải quyết. Chúng tôi cũng tìm đến cơ quan thi hành án tỉnh Quảng Nam để tìm hiểu sự việc thì được cơ quan thi hành án tỉnh Quảng Nam cho biết chưa có biện pháp để thi hành án”- ông Mạnh hoang mang chia sẻ.

Thượng tôn pháp luật ở đâu?

Quay trở lại phiên toà cuối cùng của vụ tranh chấp hy hữu này, Toà cấp cao tại Đà Nẵng đã chỉ rõ những sai phạm của nguyên đơn là Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và bị đơn là Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới).

Cụ thể, tại thời điểm Công ty CP Bách Đạt An ký hợp đồng với Công ty CP Hoàng Nhất Nam nhằm huy động vốn tại khu đô thị 7b mở rộng thì Bách Đạt An vẫn chưa được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, chưa có cơ sở hạ tầng, chưa hoàn nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện hợp đồng (Hợp đồng số 14/2017/HĐ ĐC/BĐS-CN), Công ty Bách Đạt An đã không thực hiện đúng theo các điều khoản đã thoả thuận với Hoàng Nhất Nam, nhất là thoả thuận 14 tháng phải giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Căn cứ vào biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 23/7/2019 và ngày 4/10/2019, và các văn bản ảnh kèm theo thì trên toàn bộ diện tích đất tại hiện trường chưa có cơ sở hạ tầng như: bó vỉa, điện, nước, cống thải, đường rải nhựa, mà việc chậm trễ này thuộc về trách nhiệm của Công ty CP Bách Đạt An như thoả thuận tại điều khoản hợp đồng

Đối với Công ty CP Hoàng Nhất Nam, bản án phúc thẩm nêu rõ, công ty có lỗi trong việc ký kết hợp đồng số 14/2017/HĐ ĐC/BĐS-CN, khi ký hợp đồng, Công ty Hoàng Nhất Nam đã không tìm hiểu, xem xét đến tính pháp lý và tiến độ thi công của dư án do Công ty Bách Đạt An thực hiện mà chạy thep quảng bá, quảngc áo nhằm muchj đích bán chạy hàng để hưởng hoa hồng.

Đặc biệt, đối với các cơ quan chức năng, mặc dù Công ty CP Bách Đạt An chỉ mới được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, chưa được UBND tỉnh phê chuẩn quy hoạch và giao đất nhưng đã tiến hành ký hợp đồng với môi giới và nhận tiền lên đến 93% tổng giá trị. Việc làm của Bách Đạt An diễn ra công khai rên thực tế, cũng như rầm rộ rên truyền thông trong thời gian dài nhưng các cơ quan chưvs năng không có hình thức quản lý, kiểm doát việc thực hiện dự án.

Chính vì vậy, Toà cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên án phúc thẩm, buộc Công ty CP Bách Đạt An tiếp tục Hợp đồng số 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/07/2017 giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam; Công ty CP Bách Đạt An có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam thực hiện giao đất, thực hiện dự án đầu tư, lập các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người liên quan.

Tuy nhiên, dù bản án đã tuyên, hiệu lực đã có, nhưng suốt thời gian qua, dư luận đặt câu hỏi. Vậy tính nghiêm minh của pháp luật ở đâu? Vì sao bản án đến nay vẫn chưa được thi hành? Liệu nội dung bản án còn điều gì mắc mứu mà đến nay việc thi hành án, hay việc yêu cầu buộc các bên vào cuộc giải quyết quyền lợi chính đáng của hàng trăm người mua phải đất do Bách Đạt An làm chủ đầu tư và phân phối bởi môi giới Hoàng Nhất Nam đang bị cản trở?

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin…