Vì sao thị trường máy tính bảng bất ngờ hồi sinh?

Ngày 23/6, Vivo xác nhận việc gia nhập thị trường máy tính bảng và sản phẩm đầu tiên của họ sẽ được phát hành vào quý 4 năm nay. Trên thực tế, ngay từ năm 2017, Vivo đã đăng ký nhãn hiệu "Vivo Pad". Năm ngoái, thương hiệu phụ độc lập iQOO của Vivo cũng thông báo rằng họ sẽ tham gia thị trường máy tính bảng và máy tính xách tay, đồng thời đăng ký một loạt nhãn hiệu như iQOO Pad và iQOO Book.

Một người trong ngành tiết lộ với Sina rằng "việc Vivo xâm nhập vào máy tính bảng từ lâu đã là một bí mật mở. Máy tính bảng Vivo đã sớm đạt được chứng nhận truy cập mạng và các bằng sáng chế, nhãn hiệu".

Gần như cùng lúc đó, OPPO tiết lộ rằng bộ phận máy tính bảng của họ đã được thành lập. Một người trong ngành nói với Sina, "Máy tính bảng OPPO đã được phê duyệt và sớm nhất sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm nay. Ngoài Oppo-Vivo, máy tính bảng Xiaomi cũng sẽ quay trở lại thị trường. Với sự góp mặt của Honor và các thương hiệu khác, có thể thấy thị trường máy tính bảng sẽ rất sôi động trong nửa cuối năm nay".

Trên thực tế, vào tháng 2 năm nay, CEO Lei Jun của Xiaomi đã nói rằng hoạt động kinh doanh máy tính bảng của Xiaomi đã khởi động lại và sẽ ra mắt trong năm nay. Vào tháng 5/2014, Xiaomi đã ra mắt thế hệ máy tính bảng đầu tiên; tuy nhiên, sau khi phát hành Mi Pad 4 vào tháng 6/2018, Xiaomi không còn tung ra bất kỳ sản phẩm máy tính bảng mới nào.

Như chúng ta đã biết, máy tính bảng là một chiến trường xưa.

Năm 2010, người đồng sáng lập Apple, Steve Jobs đã phát hành chiếc máy tính bảng đầu tiên, định vị nó là "thiết bị thứ ba giữa điện thoại di động và máy tính xách tay". Chức năng chính của máy tính bảng là lướt Internet, xem video, xem sách điện tử, chơi nhạc,… Nó là một sản phẩm thiên về giải trí.

Với màn hình lớn và sự mới lạ đầy sáng tạo, những ngày đầu ra mắt, thị trường máy tính bảng rất nổi tiếng. Theo thống kê của TECH2, kể từ khi iPad chính thức được tung ra thị trường vào ngày 3/4/2010, nó đã đột phá mốc doanh số 1 triệu chiếc trong vòng 28 ngày trong khi chiếc iPhone đầu tiên của Apple đã đạt mức doanh số một triệu chiếc trong vòng 74 ngày.

Sau đó, Microsoft, Samsung, Huawei, Lenovo và nhiều nhà sản xuất khác cũng đã tham gia vào thị trường máy tính bảng, thị trường cạnh tranh rất khốc liệt.

Nhưng cuộc chiến giành thị trường máy tính bảng không kéo dài. Vào tháng 9/2014, iPhone 6 Plus được ra mắt cũng chính thức đánh dấu sự gia nhập của điện thoại thông minh vào kỷ nguyên của màn hình lớn. Kể từ đó, doanh số máy tính bảng, thiết bị vốn không thể thay thế điện thoại di động cũng như trở thành máy tính xách tay, đã chững lại.

Dữ liệu do tổ chức nghiên cứu thị trường IDC công bố: từ năm 2015 đến năm 2016, tổng lượng máy tính bảng xuất xưởng toàn cầu giảm từ 207 triệu chiếc xuống còn 175 triệu chiếc. Trên thực tế, cho đến quý 2 năm 2019, thị trường máy tính bảng toàn cầu đã sụt giảm trong 19 quý liên tiếp.

Tuy nhiên, trong thời kỳ dịch bệnh, văn phòng và lớp học đều chuyển từ trực tuyến thành ngoại tuyến, và thị trường máy tính bảng đã mở ra một điểm tăng trưởng mới.

Sun Yanbiao, chủ tịch của Rising Sun Big Data, nói rằng máy tính bảng đang mở ra thời kỳ phát triển mới, và những thay đổi trong môi trường giáo dục là một trong những yếu tố không thể bỏ qua.

"So với điện thoại di động, máy tính bảng có màn hình lớn hơn, đặc biệt là bảo vệ thị lực cho học sinh. Nhiều sản phẩm máy tính bảng quảng cáo chức năng chống ánh sáng xanh và bảo vệ mắt, nhưng điện thoại di động khó đạt được. Ngoài ra, PC chạy hệ điều hành Windows và nhiều ứng dụng giáo dục được phát triển dựa trên hệ điều hành iOS và Android, điều này vô hình trung tạo điều kiện thuận lợi cho máy tính bảng.

Ở góc độ trải nghiệm người dùng, việc học sinh sử dụng bàn phím và chuột để thao tác khá bất tiện. Cuối cùng, giá máy tính bảng rẻ hơn PC, và một loạt các yếu tố quyết định sự tồn tại của máy tính bảng là hợp lý," theo Guo Tianxiang, nhà phân tích cấp cao tại IDC Trung Quốc.

Tuy nhiên, do thị trường máy tính bảng hẹp hơn nhiều so với điện thoại di động và máy tính, nên hệ sinh thái của nó cũng tương đối kém. "Các nhà phát triển hiếm khi phát triển một phần mềm cho máy tính bảng. Về cơ bản, chúng được phát triển cho điện thoại di động trước. Nếu quá bận, họ thậm chí có thể không thực hiện chuyển đổi cho máy tính bảng", một nhà phát triển cho biết.

Với màn hình ngày càng lớn của điện thoại di động, đặc biệt là sự xuất hiện của điện thoại màn hình gập, việc định vị máy tính bảng trở nên hết sức mông lung.

Guo Tianxiang cũng tin rằng sự phát triển của máy tính bảng muộn hơn so với máy tính xách tay và điện thoại di động. Nói chung, công nghệ mới, hình thức sản phẩm mới và thậm chí phần mềm mới sẽ không đến lượt máy tính bảng trừ khi chúng đã hoàn thiện trên máy tính xách tay và điện thoại di động. "Trong tương lai, máy tính xách tay, điện thoại di động và máy tính bảng có thể ngày càng trở nên giống nhau hơn, kết hợp cả ba thành một".

Các nhà sản xuất điện thoại di động nhận thức rõ rằng máy tính bảng là một sản phẩm cũ, nhưng tại sao họ lại cạnh tranh xung quanh chiến trường cũ này?

Lý do cũng rất đơn giản, vì thị trường điện thoại di động đã lên đến đỉnh điểm.

Guo Tianxiang cho biết: "Đối với các nhà sản xuất điện thoại di động lớn như OPPO và Vivo, không gian phát triển của thị trường điện thoại di động đã bước vào giai đoạn thắt chững lại. Có thể thấy rằng trong vài tháng qua, lượng xuất xưởng điện thoại di động ngày càng giảm và không có chỗ cho sự tăng trưởng mới. Động lực thị trường do công nghệ mạng 5G mang lại không quá lớn và các nhà sản xuất điện thoại di động cần phải tìm ra những điểm tăng trưởng mới".

Tuy nhiên, tìm kiếm điểm tăng trưởng mới ở chiến trường cũ, hiệu quả vẫn còn khá mong manh. Nhưng điều chắc chắn là quá ám ảnh về chiến trường xưa hoặc những điều xưa cũ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn về phía trước và không có lợi cho việc khám phá những điều mới. Đối với các nhà sản xuất điện thoại di động, điều này gây hại nhiều hơn lợi.

Vì sao giờ đây máy tính bảng lại hữu dụng?

Máy tính bảng rất phổ biến trong menu nhà hàng, màn hình hiển thị cho các bài thuyết trình của các hãng quần áo, xe hơi, bất động sản ...

Sina phát hiện ra rằng số lượng người chỉ đơn giản sử dụng máy tính bảng để giải trí đã giảm dần. Thay vào đó, người dùng trong ngành thực phẩm, thương mại, đồ họa và giáo dục có nhu cầu cao hơn với máy tính bảng. Máy tính bảng được dùng vào các bài học trực tuyến, ghi chú, vẽ, sản xuất video, đặt hàng và xem trực tuyến.

Sự bùng nổ của đại dịch kéo theo nhu cầu giáo dục trực tuyến đã khiến máy tính bảng trở nên phổ biến trở lại.

Yang Xu, người kinh doanh điện thoại di động và máy tính bảng, nói với Sina rằng kể từ đợt dịch năm ngoái, doanh số bán máy tính bảng đã tăng lên đáng kể. Yang Xu tiết lộ rằng vào thời điểm tốt nhất, doanh số bán hàng tăng gấp đôi so với trước khi có dịch. Ngay cả bây giờ, về cơ bản máy tính bảng vẫn duy trì doanh số gấp 1,5 lần trước đó. Trong đó, doanh số bán máy tính bảng của hai thương hiệu Apple và Huawei luôn dẫn đầu.

Số liệu mới nhất do IDC công bố cho thấy, trong quý 3/2020, doanh số của các nhà sản xuất máy tính bảng lớn trên thế giới đều đạt mức tăng trưởng đáng kể, trong đó Apple, Samsung, Huawei và Lenovo đều đạt mức tăng trưởng hai con số.

Báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint cho thấy vào năm 2020, thị trường máy tính bảng toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất trong 5 năm vào quý 4/2020. Nhà phân tích Brian Lynch của Canalys đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng lĩnh vực giáo dục có thể là động lực chính của các lô hàng máy tính bảng, nhưng mức độ phổ biến của người tiêu dùng nhìn chung cũng đang tăng lên.

Nhà phân tích viễn thông Xiang Ligang cho biết: "Máy tính bảng ban đầu là một dạng trung gian giữa điện thoại di động và máy tính. Thị trường có thể không lớn như điện thoại di động và máy tính. Xét cho cùng, máy tính bảng không linh hoạt và di động như điện thoại di động. Tuy nhiên, máy tính bảng có cơ hội lớn hơn với video, lớp học và sự phát triển của giáo dục thông minh".

Một bài viết đăng trên Zhihu có tiêu đề: "Là một sinh viên đại học, việc ghi chép trên iPad có thể thực sự thay thế sổ ghi chép giấy không?" Dưới bài đăng, người dùng Mr.tang viết," Tôi nghĩ ba chức năng hữu ích nhất của iPad cho sinh viên đại học là ghi chú, đọc sách giáo khoa và xem các lớp học trực tuyến".

Mr.tang nói rằng việc sử dụng máy tính bảng để ghi chép là một điều rất phổ biến trong các lớp học đại học. Đặc biệt tại các thư viện, ngày càng nhiều sinh viên chọn mang theo máy tính bảng thay vì máy tính xách tay.

Theo phân tích của các nhà quan sát truyền thông, mặc dù ngày càng có ít người sử dụng máy tính bảng ở nơi công cộng là đúng, nhưng việc ít người sử dụng máy tính bảng không hẳn là đúng. Các nhà quan sát nói rằng máy tính bảng có vị trí trong một số ngành nhất định, chẳng hạn như gọi đồ ăn tại nhà hàng, sảnh tại của ngân hàng, cuộc điều tra dân số,...

Máy tính bảng là một chiến trường cũ

Máy tính bảng là một chiến trường cũ với lịch sử hơn mười năm.

Vào ngày 27/1/2010, Apple đã phát hành máy tính bảng lần đầu tiên. Sau sự ra đời của iPad, nhiều nhà phân tích tin rằng "tầm ảnh hưởng của iPad còn lớn hơn cả iPhone thế hệ đầu tiên". Kể từ đó, nhiều nhà sản xuất PC và điện thoại di động truyền thống đã lấn sân sang thị trường máy tính bảng. Tại Triển lãm Viễn thông Quốc tế Bắc Kinh vào tháng 10 cùng năm đó, máy tính bảng của Huawei, ZTE, Samsung và các công ty khác đã cùng bước lên sân khấu.

Năm 2011 có thể được gọi là "năm của máy tính bảng" khi một loạt các thương hiệu như Lenovo, Nokia, LG, và thậm chí cả Hewlett-Packard đều tham gia vào thị trường máy tính bảng.

Trong năm sau đó, máy tính bảng đã trải qua một thời kỳ phát triển huy hoàng, cho dù ở khía cạnh người tiêu dùng hay thị trường vốn. Báo cáo tài chính quý 2/2011 của Apple cho thấy công ty đã bán được 4,7 triệu chiếc iPad trong quý kết thúc vào ngày 26/3. Vào thời điểm đó, Giám đốc tài chính Peter Oppenheimer của Apple cho biết: "Mọi chiếc iPad 2 được sản xuất trong quý 2 đều đã được bán hết".

Báo cáo thường niên nghiên cứu thị trường máy tính bảng Trung Quốc 2013-2014 cho thấy năm 2012, Apple chiếm 35,9% thị trường với cơ sở người dùng sâu rộng và tầm ảnh hưởng của thương hiệu, tiếp theo là Samsung với 13,2%. Thương hiệu nội địa Lenovo đứng thứ 3 với thị phần 11,8%.

Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh rằng ngành công nghiệp quá lạc quan về iPad. Trong những năm tiếp theo, iPad và thậm chí cả thị trường máy tính bảng lên xuống thất thường. Bắt đầu từ quý 4/2014, toàn bộ thị trường máy tính bảng đã vượt qua đỉnh cao nhất và rơi vào tình trạng suy thoái liên tục trên toàn cầu.

Nhìn lại sự phát triển của máy tính bảng toàn cầu, người trong ngành Chen Qiuren tin rằng "máy tính bảng đạt đỉnh cao khi ra mắt". Ông giải thích rằng khi máy tính bảng lần đầu tiên ra mắt, mục tiêu chính là biến thành máy tính xách tay có chức năng truy cập Internet. Trong không gian thị trường mới, các nhà sản xuất lớn và nhỏ đều đã đổ xô vào, dẫn đến cung lớn hơn cầu.

Ở một chiều hướng khác, với sự phát triển của điện thoại thông minh, màn hình điện thoại di động tăng lên từ 3,5 inch, 4 inch, thậm chí đến 7 inch, nhu cầu sử dụng điện thoại của người dân cũng tăng lên. Đây là những nguyên nhân khiến thị trường máy tính bảng trước năm 2018 ế ẩm.

Sau năm 2018, thị trường máy tính bảng đã có nhiều thay đổi, tạo cơ hội mới cho các nhà sản xuất tham gia trở lại cuộc chơi. Trước đại dịch, thị trường máy tính bảng toàn cầu đã đạt được mức tăng trưởng khả quan.

Trong nửa đầu năm 2020, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giáo dục trực tuyến bùng nổ và thị trường máy tính bảng tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2019. Theo nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, trên các nền tảng thương mại điện tử như JD.com và Taobao, máy tính bảng đã được bán hết với nhiều kiểu dáng và mẫu mã khác nhau. Apple cũng đã tăng 20% ​​đơn đặt hàng sản xuất các mẫu iPad trong nửa đầu năm.

Theo báo cáo "Năm nhà sản xuất máy tính bảng hàng đầu Trung Quốc trong quý 1 năm 2021" do IDC phát hành, các lô hàng máy tính bảng nội địa của Apple trong quý 1 năm 2021 là 2,7 triệu chiếc, chiếm 42,5%, tăng 103,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo sát phía sau là Huawei, với lượng xuất xưởng 1,5 triệu chiếc và thị phần 24%, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước sự tăng trưởng không ngừng của thị trường máy tính bảng và sự ra đời của kỷ nguyên Internet vạn vật (IoT), thị trường máy tính bảng một lần nữa trở thành miếng bánh ngọt trong mắt các nhà sản xuất điện thoại và Xiaomi, OPPO và Vivo đã lần lượt triển khai thị trường máy tính bảng.

Các nhà sản xuất điện smartphone cần làm gì để mang đến hào quang cho máy tính bảng?

Lựa chọn đưa máy tính bảng trở lại cuộc chơi cũng cho thấy động thái bất khả kháng của các nhà sản xuất điện thoại di động. Nhà phân tích trong ngành cho rằng, cùng chiến trường cũ, thiết bị cao cấp mang đến cơ hội tốt, nhưng tiếc là các nhà sản xuất không nắm bắt được.

Theo phân tích của Sun Yanbiao, không có rào cản nào cho các nhà sản xuất điện thoại di động sản xuất máy tính bảng cả về công nghệ, kênh bán và người dùng. Nó giống như việc các nhà sản xuất điện thoại di động đều sản xuất tai nghe. Nhưng đồng thời, Sun Yanbiao nhấn mạnh rằng cuộc chiến máy tính bảng mới không còn là cuộc cạnh tranh về người dùng mà là cuộc cạnh tranh về chip. "Điều quan trọng là bạn có chip hay không".

Việc mở rộng các danh mục sản phẩm phần cứng, bao gồm cả máy tính bảng cũng có thể làm tăng hiệu quả của các cửa hàng ngoại tuyến (doanh thu trên một mét vuông).

Sun Yanbiao nói với Sina, "Năm nay, các kênh ngoại tuyến của Xiaomi sẽ được cải tổ hoàn toàn, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến các kênh ngoại tuyến của OPPO và Vivo. Vì vậy, OPPO và Vivo cần phải làm phong phú thêm danh mục sản phẩm của các cửa hàng, cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp để giảm áp lực".

Có thể nói trong nửa cuối năm nay, khi OPPO, Vivo, Xiaomi và các nhà sản xuất điện thoại di động khác gia nhập máy tính bảng, thị trường máy tính bảng Trung Quốc chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc chiến đối đầu khốc liệt.

Nhưng liệu các nhà sản xuất khác nhau có thể chiến đấu khốc liệt trên thị trường máy tính bảng được bao lâu? Chen Qiuren phân tích, "Thị trường máy tính bảng Android nhỏ và cạnh tranh rất khốc liệt. Liệu các hãng có thể kiếm lời không? Nếu không thể kiếm lời hoặc thậm chí tiếp tục thua lỗ, các hãng có thể tiếp tục kiên trì? Thật khó để nói".

Điều đáng chú ý là mặc dù chuỗi cung ứng của thị trường máy tính bảng rất giống với thị trường điện thoại di động, nhưng chiến lược bán hàng của điện thoại di động có thể không thể ứng dụng trên thị trường máy tính bảng.

Wang Di, một người trong ngành cho biết: "Máy tính bảng không thể chỉ dựa vào giá rẻ mà quan trọng hơn là khả năng phần mềm." Wang phân tích rằng lý do khiến máy tính bảng của Huawei chỉ đứng sau Apple không thể tách rời khả năng xử lý phần mềm của Huawei. Điện thoại di động và máy tính bảng Android có cùng một hệ thống, do đó, trong giai đoạn đầu của máy tính bảng, khi điện thoại đăng nhập WeChat, máy tính bảng không thể đăng nhập liên tục, Huawei đã khéo léo giải quyết vấn đề này.

Tuy nhiên, sự phát triển hơn nữa của ngành đòi hỏi những sản phẩm đột phá, chẳng hạn như iPhone được Jobs ra mắt vào năm 2007 và iPad ra mắt vào năm 2010. "So với phần mềm, đổi mới phần cứng khó hơn nhiều và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Ví dụ, ra mắt iPhone là do sự phát triển của thiết bị truyền thông trong kỷ nguyên 3G". Một chuyên gia trong ngành cho rằng sự phát triển của 5G có thể sẽ mang đến những sản phẩm mang tính cách mạng như VR, các thiết bị kính VR trước đây có thể khiến người dùng chóng mặt vì dữ liệu truyền tải không đủ nhanh.

Hiện tại, Apple, Facebook, Google và các công ty khác đang chi những khoản tiền khổng lồ cho việc nghiên cứu và phát triển, chuyên gia này cho rằng các nhà sản xuất điện thoại di động Trung Quốc cũng nên tích cực tham gia và tạo ra đột phá công nghệ mới. "Nếu chỉ chăm chăm đi theo sau người khác, nhiều nhất thì cũng chỉ ăn được chút cơm thừa canh cặn, thịt chẳng bao giờ đến phần".

