Bạn có biết: Sony từng bán một máy tính bảng Android đi trước thời đại

Đã có thời gian Sony bán một số máy tính bảng Android. Dòng tablet Xperia Z cao cấp có thông số kỹ thuật hàng đầu và nó khá đắt. Bạn có thể tìm thấy những gì mình mong đợi ở Xperia Tablet Z, nhưng Sony đã ngừng sản xuất sản phẩm này vào năm 2014, chỉ sau hai năm tồn tại ngắn ngủi trên thị trường.

Tham vọng tablet của Sony không phải lúc nào cũng phục vụ thị hiếu chung. Trước khi Xperia Tablet Z xuất hiện, Sony đã có một sản phẩm khác “độc đáo” hơn, là Sony Tablet P năm 2011. Với hai màn hình và một bản lề ở giữa, thiết kế này gợi nhớ nhiều hơn đến máy chơi game cầm tay Nintendo DS đã ra mắt từ năm 2004. Sony đã thử nghiệm kiểu dáng này trong vài năm trước đó, với các thiết bị “PC lifestyle” nhỏ gọn như Sony Vaio P chạy Windows XP. Rất tiếc, ý tưởng này đã không thu hút được khách hàng.

Máy tính bảng gập kiểu vỏ sò của Sony đã gây sốc với nhiều người yêu thích công nghệ bởi thiết kế cực dị của nó. Người ta sẽ tự hỏi điều gì đang diễn ra trong đầu các kỹ sư Sony khi thiết kế chiếc tablet này.

Về phần cứng, Sony Tablet P có hai màn hình 5.5 inch và mặc dù được thiết kế để vừa với túi của bạn, nhưng nó lại nặng 372g và dày 28mm khi đóng lại.

Thiết bị này được trang bị bộ vi xử lý Nvidia Tegra 2 lõi kép, RAM 1GB và bộ nhớ trong chỉ 4GB. Cấu hình này không thực sự vượt trội vào thời điểm đó và nó kém mạnh mẽ hơn đáng kể so với các smartphone hàng đầu năm 2012 như Samsung Galaxy S3 lõi tứ. Tuy nhiên, Sony đã “táo bạo” khi tính phí 599 USD (14 triệu đồng), đắt hơn so với các đối thủ như Samsung’s Galaxy Tab Plus 7.0 cũng như hầu hết các smartphone hàng đầu ngày đó.

Phần cứng đã không nổi bật, phần mềm của máy cũng thế. Sony Tablet P xuất xưởng với hệ điều hành Android 3.2 Honeycomb dành riêng cho tablet. Sony đã xây dựng các ứng dụng của riêng mình để tận dụng màn hình kép nhưng bản thân chúng vẫn là mớ hỗn độn. Video và game được phát trên màn hình trên cùng với các nút điều khiển được hiển thị ở màn hình dưới. Bàn phím của Sony lấp đầy màn hình dưới khi gửi tin nhắn, email và những thứ tương tự. Sony thậm chí còn tận dụng một số tựa game PlayStation của mình cho Tablet P, tuy nhiên chúng rất giới hạn và lượng game không bao giờ được mở rộng.

Tệ hơn nữa, thiết bị không có bất kỳ tính năng đa nhiệm tích hợp nào, vì vậy bạn hãy quên đi việc xem video và duyệt web cùng một lúc. Các ứng dụng của bên thứ ba rõ ràng là không nhận biết được màn hình kép hoặc thậm chí là hiển thị sai tỷ lệ khung hình vào thời điểm đó. Chúng hoặc là sẽ nằm trên màn hình nhỏ trên cùng hoặc trải dài một cách vụng về trên cả hai màn hình, với một thanh màu đen dày ở giữa ứng dụng.

Đó là một ý tưởng mới lạ, nhưng Sony Tablet P hóa ra lại là một trong những thất bại công nghệ lớn nhất của công ty. Giá giảm xuống chỉ còn 199 USD chỉ vài tháng sau khi ra mắt. Mặc dù bản cập nhật Android 4.0 Jellybean đã được lên kế hoạch và thậm chí đã được công bố, nhưng chiếc máy tính bảng này đã biến mất khỏi cửa hàng của Sony trước khi bản cập nhật được tung ra.

Mặc dù Sony Tablet P có thể đã thất bại trong nhiều năm trước, nhưng khó có thể không so sánh nó với những sản phẩm gần đây trong thị trường smartphone. Một số ví dụ gần đây bao gồm LG G8X với phụ kiện màn hình kép, LG Wing độc đáo hơn với màn hình xoay và Microsoft Surface Duo, hoặc nếu đi xa một chút thì có Samsung Galaxy Z Flip với màn hình gập.

Một số thiết bị này có chung các vấn đề với Tablet P, chẳng hạn như bản lề và nếp gấp ở giữa màn hình hoặc các yếu tố phần mềm vẫn đang cố gắng thích ứng với hai màn hình. Tuy nhiên, cả phần cứng và phần mềm đã được cải thiện đáng kể trong thập kỷ qua. Màn hình linh hoạt, có thể gập lại và có thể cuộn đang vượt qua những hạn chế phần cứng trước đây, trong khi hệ điều hành đã hỗ trợ tốt hơn cho thiết bị hai màn hình và tỷ lệ khung hình thay đổi đang giúp giải quyết vấn đề ứng dụng.

Nếu không gian màn hình rộng hơn thực sự là tương lai của di động và những chiếc điện thoại như Samsung Galaxy Z Fold 2 và Oppo X 2021 trở thành xu hướng chủ đạo, thì khi nhìn lại Sony Tablet P, chúng ta có thể gọi chiếc tablet này là sản phẩm đi trước thời đại.

Theo Android Authority