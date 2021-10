Từ tháng 11/2021, Đà Nẵng dự kiến sẽ thí điểm đón khách quốc tế

Nếu được chấp thuận, khách quốc tế đến Đà Nẵng sẽ đi theo một hành trình khép kín trong chương trình tour từ 3-5 ngày hoặc 7 ngày trở lên. Các cơ sở dịch vụ du lịch tham gia phục vụ tour/combo trọn gói phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch, điều kiện cơ sở vật chất, nhân viên… và được TP xét chọn tham gia.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, địa phương cũng đã lên phương án đón khách nội địa theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ ngày 20/10), TP sẽ đón khách du lịch tại chỗ là người dân TP Đà Nẵng, khách công vụ đến Đà Nẵng theo hướng dẫn công dân vào TP Đà Nẵng.

Giai đoạn 2 (từ tháng 11/2021), Đà Nẵng sẽ triển khai mô hình “bong bóng du lịch” với một số tỉnh TP kiểm soát tốt dịch bệnh để khai thác và trao đổi nguồn khách. Hình thức: khách đi tour/combo khép kín qua công ty lữ hành khi đến Đà Nẵng. Tour/combo trọn gói có thể là tour nghỉ dưỡng, tour golf, tour nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí (tại Bà Nà/Núi Thần Tài/Hội An/Ngũ Hành Sơn)… Khách nội địa đến Đà Nẵng theo một hành trình khép kín.

Đối với phương án thí điểm đón khách quốc tế, dự kiến Đà Nẵng sẽ tổ chức theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 đến khi Chính phủ cho phép khôi phục đường bay quốc tế. Đón khách quốc tế và Việt kiều đi theo mục đích thương mại, công vụ, hồi hương, thăm thân... Nhập cảnh Đà Nẵng, cách ly tập trung 7 ngày (theo quy định của Bộ Y tế) tại khách sạn được thiết lập làm cơ sở cách ly có thu phí do TP ra quyết định thiết lập, sau đó tự cách ly tại nhà 7 ngày.

Khách nhập cảnh theo quy định về xuất nhập cảnh hiện nay và do doanh nghiệp (bao gồm công ty lữ hành quốc tế) chịu trách nhiệm bảo lãnh và quản lý khách. Đón khách quốc tế đi theo mục đích du lịch theo tour/combo trọn gói khép kín tham quan du lịch Đà Nẵng, Hội An.. Khách nhập cảnh theo quy định xuất nhập cảnh hiện nay và do công ty lữ hành quốc tế bảo lãnh, quản lý. Tour/combo trọn gói có thể là tour nghỉ dưỡng, tour nghỉ dưỡng-chơi golf, tour nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí...

Thị trường nguồn khách khai thác gồm các thị trường tiềm năng gồm Hàn Quốc, Nga và các thị trường khác cho phép công dân được đi nước ngoài, có độ an toàn cao về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số khu vực như: Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Hong Kong, châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông, Châu Úc...

Để triển khai các phương án đón khách nội địa, quốc tế trên, dự kiến các hoạt động khôi phục du lịch của TP sẽ được triển khai ở 2 cấp độ kiểm soát dịch bệnh: nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình. Khi TP Đà Nẵng chuyển trạng thái phòng chống dịch sang mức độ cao hơn thì phải thông báo cho các doanh nghiệp du lịch và khách biết trước 72 giờ để doanh nghiệp và khách có thời gian chuẩn bị các thủ tục hoãn hủy dịch vụ, hạn chế bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp, cho khách do hoãn hủy.

Cũng theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong các phương án đón du khách, ngành du lịch yêu cầu các cơ sở kinh doanh đảm bảo các điều kiện phòng dịch khi đón khách như: ứng dụng CNTT trong kiểm soát phòng chống dịch; đảm bảo điều kiện phòng chống dịch, tiêm vaccine theo quy định của cơ quan chuyên môn; điều kiện đối với doanh nghiệp/cơ sở dịch vụ du lịch tham gia phục vụ đón khách; quy trình thực hiện chọn các đơn vị tham gia phục vụ và phương án xử lý khi có trường hợp nhiễm COVID-19...

Được biết, hiện có nhiều công ty du lịch các nước Hàn Quốc, Nga và các hãng Hàng không… đang xúc tiến, đề xuất khôi phục các tour du lịch đến Đà Nẵng trong quý IV/2021 và năm 2022.